Что с «Сосьедадом»? Выдал худший старт в Ла Лиге за 10 лет, а теперь еще и проиграл андердогу в ЛЕ 

Испанские команды второй день удивляют в еврокубках – «Сосьедад» дома неожиданно проиграл «Андерлехту», хотя котировался явным фаворитом.

Букмекеры верили в «Сосьедад». Напрасно – клуб выдал худший старт в Ла Лиге за 10 лет

А начинался матч для «Сосьедада» отлично – Пабло Марин открыл счет уже на 5-й минуте. Правда, на этом все и закончилось – «Андерлехт» забил дважды еще до перерыва. Хозяева переиграли гостей по xG (1.89 против 0.45), но это не помогло – уступили 1:2.

До игры испанский клуб котировался явным фаворитом за 1.55. Соперника оценивали в целых 6.30. Да, поражение «Сосьедада» – сюрприз для букмекеров. При этом у бело-голубых сейчас трудности. Команда провалилась на старте Ла Лиги – впервые за 10 лет набрала всего 5 очков после 7 туров. В последнем туре появилась надежда на поправку – «Сосьедад» разгромил «Валенсию», но зайти на победную серию не удалось.

Причем «Андерлехт» не казался серьезной угрозой – в чемпионате Бельгии не выигрывает 5 матчей подряд и идет только седьмым из 16 команд. И это в статусе вице-чемпиона страны.

«Сосьедад» страдает и в ЛЕ – одно очко за два матча

У команды нет побед после двух туров Лиги Европы – в предыдущей встрече сыграла 1:1 с «Ниццей». Хотя ничья – отличный результат, ведь баски котировались андердогами, да еще и проиграли по xG – 0.54 против 1.40 у «Ниццы».

«Сосьедад» набрал всего одно очко и не входит даже в зону стыков за плей-офф. Дальше по календарю у клуба матчи с «Маккаби» Тель-Авив и «Викторией» Пльзень. Тут точно нужно набирать очки.

Когда вернется Захарян?

Арсен Захарян пропускает провальный старт «Сосьедада» из-за травмы – в начале августа перенес операцию на голеностопе. На днях появилась хорошая новость – в клубе сообщили, что игрок вернется к тренировкам после паузы на матчи сборных.

Правда, выход на поле состоится не сразу. «Ждать ли его в заявке на матч с «Жироной» 18 октября? Слишком рано, Арсену нужно будет проводить все тренировки без боли после возвращения, чтобы снова попасть в состав», – сообщили в клубе.

Игра с «Жироной» состоится за пять дней до третьего тура ЛЕ.

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Фото: Global Look Press