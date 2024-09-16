37 лет назад «Байер» выбил «Фейеноорд» на пути в финал Кубка УЕФА, где устроил камбэк с 0:3

«Байер» и «Фейеноорд» встретятся в первом туре общего этапа Лиги чемпионов. История противостояний команд коротка – два матча в 1/8 финала Кубка УЕФА-1987/88. Однако тот сезон запомнился интересным розыгрышем и мощным камбэком в финале. Так леверкузенцы выиграли первый и единственный еврокубок в истории.

Двухматчевый финал: «Байер» провалил первую игру на выезде, но дома устроил эпичный камбэк

Финал тогда состоял из двух матчей – дома и на выезде. Соперником «Байера» был «Эспаньол», который в плей-офф выбил «Милан» с Паоло Мальдини, Рудом Гуллитом, Марко Ван Бастеном и Франко Барези. Первая игра прошла в Барселоне, где «Эспаньол» раздавил леверкузенцев – 3:0. Причем немцы доминировали большую часть первого тайма, но испанцы открыли счет перед перерывом, а после добавили еще два гола.

Игроки «Байера» были шокированы – не такой финал они ждали. По дороге домой главный тренер Эрих Риббек обратился к команде: «Сегодня мы потерпели крупное поражение, но я обещаю, что в ответном матче каждый снова выложится по полной. Мы постараемся сделать невозможное возможным».

Так и вышло. Но не сразу. Дома «Байер» играл агрессивно, однако первый тайм закончился со счетом 0:0. Камбэк начался на 57-й минуте – Тита удачно использовал хаос у ворот испанцев. Второй гол забил Фалько Гетц. Счет по сумме двух матчей сравнял Чха Бом Гын – лучший футболист Азии ХХ века, между прочим.

В дополнительное время голов не было, поэтому игра перешла в серию пенальти, где зажег вратарь немцев Рюдигер Фолльборн. Фактически он отбил один удар, а еще два раза промахнулись испанцы. Однако впоследствии главный тренер «Эспаньола» Хавьер Клементе жаловался на руки-мельницы Фолльборна – его фирменное размахивание, которое сбило с толку соперника.

Так «Байер» выиграл Кубок УЕФА – первый и единственный еврокубок в истории клуба. Кто знает, отыгрались бы леверкузенцы в этом году с «Аталантой» с 0:3, если бы финал состоял из двух матчей.

«Байер» в 1/8 финала прошел «Фейеноорд», а потом убрал «Барселону»

На пути к финалу «Байер» убрал венскую «Аустрию», «Тулузу», «Фейеноорд», «Барселону» и «Вердер». Первый матч 1/8 финала с «Фейеноордом» в Нидерландах получился насыщенным. «Байер» повел 2:0 к 32-й минуте, а голландцы сравняли счет еще до перерыва. Ответную игру в Германии леверкузенцы выиграли 1:0.

В четвертьфинале «Байер» убрал «Барселону» благодаря голу на выезде. Сине-гранатовые в том сезоне заняли только 6-е место в чемпионате Испании. Через несколько месяцев после матчей с немцами «Барсу» возглавил Йохан Кройфф.

Вообще для «Байера» легким получилось только противостояние с «Аустрией». Остальных соперников леверкузенцы проходили с разницей в один мяч.

В том розыгрыше участвовали «Зенит», «Спартак» и московское «Динамо». Продержались два раунда

В том сезоне сразу 4 советских клуба были представлены в Кубке УЕФА: «Спартак», «Зенит», «Динамо» Москва и «Динамо» Тбилиси.

«Зениту» в первом раунде достался «Брюгге». Первый матч в Санкт-Петербурге сине-бело-голубые выиграли 2:0, поэтому в Бельгию приехали на хорошем ходу. Но в гостях «Зенит» провалился – 0:5. Вообще «Брюгге» в том розыгрыше сверкал: совершил три камбэка и дошел до полуфинала.

«Спартак» запомнился веселым противостоянием с «Вердером» в 1/16 финала. Дома красно-белые разгромили соперника 4:1. Ответный матч закончился победой немцев 6:2, а общий счет – 7:6 в пользу «Вердера».

На этой же стадии вылетело и московское «Динамо» – ноль голов за два матча с «Барселоной». В итоге за два раунда из Кубка выпали 3 из 4 советских команд.

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