«Зенит» в 6 матчах не побеждает ЦСКА, а еще они почти не забивают. Как будет в субботу?

Скоро стартует новый тур РПЛ – восьмой в чемпионате и первый после международной паузы. Центральный матч – в субботу, вывеска серьезная – ЦСКА примет «Зенит».

Сразу две особенности последних игр – команды мало забивают, но главное – «Зенит» никак не может обыграть ЦСКА.

У «Зенита» нет побед над ЦСКА с позапрошлого лета – в шести матчах

Что любопытно, за это время «Зенит» выиграл у ЦСКА в Суперкубке, а также выбил его из Кубка. Но оба раза – благодаря сериям пенальти. В основное время победы никак не даются.

Последний раз «Зенит» побеждал ЦСКА в августе 2022 года, это был пятый тур. Вышло с трудом – 2:1 с победным голом Густаво Мантуана только на 85-й минуте.

ЦСКА отомстил во втором круге – 1:0 с голом Федора Чалова, а в следующем сезоне РПЛ сыграл 1:1 дома (причем «Зенит» снова забил в конце – на 88-й) и выиграл в Санкт-Петербурге (опять отличился Чалов – с пенальти). Тенденции последних матчей РПЛ – ЦСКА чаще не проигрывает, «Зенит» добивается результата только ближе к концу, забивает Чалов. Последний пункт сейчас неактуален – форвард отбыл в ПАОК.

Другие три матча – кубковые. Игра за Суперкубок-2023 завершилась 0:0, а в финале Пути РПЛ Кубка России было 1:1 в Москве и 0:0 в Петербурге.

Итого – шесть матчей, четыре ничьих, две победы ЦСКА и… два итоговых поражения ЦСКА в турнирах. Но за 90 минут «Зенит» с соперником за это время не справился ни разу.

А как с другими претендентами? Пока одинаково с «Динамо» и проще с «Краснодаром»

Так как в примере с ЦСКА мы рассматривали матчи во всех турнирах – сделаем это и со «Спартаком», «Динамо», «Локомотивом» и «Краснодаром». Как там дела у «Зенита»?

«Спартаку» «Зенит» не проигрывает в семи играх подряд со времен 0:3 в Кубке России осенью 2022-го. Три победы и четыре нулевых ничьих.

С «Динамо» тоже можно взять семиматчевый отрезок. И баланс там равный – по три победы у каждого плюс ничья.

Удивительно, что с «Локомотивом» «Зенит» в Кубке пересекался только один раз – в далеком 1995-м, так что берем РПЛ и Суперкубки: в двух прошлых матчах побеждал «Локо», а до этого шесть из восьми выиграл «Зенит».

С «Краснодаром» – только три поражения во всех 27 играх, а в последнее время – 13 матчей без них.

В общем, сложнее всех «Зениту» с ЦСКА.

Еще один тренд – совсем не голевые матчи против ЦСКА: всего один верх из девяти

«Зенит» против ЦСКА – мощная вывеска, а на деле – совсем мало голов в этих играх. В последних девяти матчах во всех турнирах больше двух мячей было забито всего однажды! Это если брать игры с лета 2021-го.

Случилось это в том матче, про который мы уже вспоминали – последняя на данный момент победа «Зенита» над ЦСКА, счет 2:1. В остальных восьми – трижды было 1:0, дважды – 1:1 и 0:0, еще раз – 2:0. Тотал меньше пробивался регулярно.

А как было до середины 2021-го? В пяти матчах до этого прошло четыре верха, через которые все время побеждал «Зенит». А еще раньше – шесть низовых игр. В общем, волнообразные серии. Сейчас снова пришел черед ТМ.

Хотя при этом низовыми командами точно не назовешь – по четыре верха в семи турах в этом сезоне, а в прошлом у ЦСКА было 17, у «Зенита» – 14.

В один тренд верят, в другой – нет

Сейчас «Зенит» – фаворит гостевого матча против ЦСКА с 2.38 на победу против 3.13. Но если продолжится тренд непроигрышей ЦСКА в играх с «Зенитом» – сыграет 1.62. Да и фора +0.25 выглядит симпатично – 1.80.

А голов все так же не ждут – лишь 1.67 на ТМ2.5. Поэтому даже на ТБ2 дают 1.64, уж очень давно в их матчах не было потока мячей – разве что в послематчевых пенальти. Интересно, какая из этих двух тенденций все-таки сыграет?

Матч запланирован на «ВЭБ Арене» 14 сентября в 16:30 по московскому времени.

Ставки на Спортсе

Фото: РИА Новости /Александр Вильф; Maksim Konstantinov/Global Look Press