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Главное за 12-й день Евро: тревожный цифровой симптом Англии, неприятная статистика Мбаппе, аномальный случай Словении

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Впервые за долгое время на Евро – две нулевые ничьи за один день. Развеселые первые матчи дня на контрасте сменились классической тоской Саутгейта, распространившейся на всех участников группы. В то же время по цифрам получилось любопытно.

Англия – Словения: пожалуй, самое скучное первое место в истории Евро

Тяжелое испытание для болельщиков сборной Англии – вечерние матчи любимой команды. Проиграть борьбу сну гораздо вероятнее, чем дождаться тотала больше. Не в этот раз, но у Саутгейта все работает по плану: первое место, один пропущенный мяч.

● Англия за три матча оформила 1.13 xG – худший показатель среди всех команд, вышедших в плей-офф.

● За первые 25 минут англичане сделали 178 передач и один раз коснулись мяча в чужой штрафной.

● Иличич в 36 лет впервые сыграл на Евро и сразу помог команде выйти в плей-офф.

● Словения провела шесть матчей на Евро – пять закончились вничью. Первая сборная в истории – без побед и в плей-офф.

● Англия имеет один матч на тотал больше при Саутгейте на Евро.

Дания – Сербия: 1 удар в створ и 2 угловых от Сербии

Очень странный Евро для сборной Сербии. Команда вышла на третий тур с достаточно интересным настроем. Подопечные Стойковича, видимо, рассчитывали отыграть нули с прицелом на третье место в группе, но никогда не стоит недооценивать Гарета Саутгейта. В итоге – один удар в створ и справедливый вылет.

● Сербия забила на Евро один гол – худший показатель на турнире.

● Сербия на четвертом крупном турнире подряд не выходит из группы (с учетом Сербии и Черногории).

● Матч с участием Дании в десятый раз подряд не пробил тотал больше 3.5.

● Дания обошла Словению в группе только за счет желтой карточки начальника команды. Ранее подробно об этом рассказали. 

● Дания второй раз подряд вышла в плей-офф Евро с тремя очками.

Нидерланды – Австрия: Рангник уже установил рекорд по коэффициентам

Австрия за счет победы в группе обрушила итоговый коэффициент на себя. Изначально сборная не входила даже в десятку. Правда, и сейчас идет всего лишь девятой, но уже за 25.00 на титул. А до турнира было 125.00 в среднем.

● Австрия впервые в истории выиграла группу на Евро (рекорд – 1/8 финала на прошлом турнире).

● Австрия с Ральфом Рангником по вторникам только побеждает (шесть матчей – шесть побед).

● Депай забил на четвертом крупном турнире за Нидерланды. Только Робин ван Перси отличался на пяти.

● Австрия забила девятнадцать голов в девяти последних матчах.

● Нидерланды имеют семь игр из восьми на тотал больше.

Франция – Польша: кризис или тонкий расчет?

● Франция столкнется с жесткой критикой до плей-офф, но, по сути, ничего значимого не произошло. В следующем матче команда вполне может выйти на Словакию или Румынию. Мбаппе забил, место в плей-офф было обеспечено во втором туре – можно видеть стакан наполовину полным.

● Мбаппе нанес 20 ударов с игры за сборную Франции на двух чемпионатах Европы, но забил только с пенальти.

● Франция впервые за двенадцать лет не выиграла свою группу на крупном турнире.

● Следующим голом Килиан Мбаппе догонит Жюста Фонтена по числу голов на крупных турнирах (по четырнадцать).

● Польша на четвертом Евро из пяти не выигрывает ни одного матча.

● В шести последних матчах Польши из семи проходила ставка на обмен голами.

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Фото: Gettyimages/Alex Grimm, Clive Mason; Andreas Gora, Panoramic/Global Look Press

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