16 лет назад Турция устроила суперкамбэк с Чехией! А все шло к серии пенальти в группе

Мы все любим вспоминать Евро-2008, в Турции – наверняка тоже. Сборная этой страны, как и Россия, добралась до полуфинала и вообще вытаскивала матчи на последних минутах.

Одна из огненных игр была как раз против Чехии – с которой Турция и сейчас борется за выход в плей-офф.

В группе – почти все те же, а еще была близка серия пенальти – да-да, на групповом этапе!

Группу А тогда представляли Португалия, Турция, Чехия и Швейцария – почти как и сейчас, только вместо швейцарцев – грузины.

Португалия – повторение истории – вышла из группы с первого места за тур до конца. Она обыграла Турцию и Чехию, поэтому не волновалась насчет третьего матча и уступила Швейцарии, досрочно ставшей четвертой.

Турция и Чехия дружно обыграли Швейцарию и проиграли Португалии в первых двух турах. У них все было одинаковое – количество очков (3), разница мячей (2:3), количество забитых голов (2), а еще – матч между собой в третьем туре.

Сейчас мы можем прочитать, что следующим критерием в том случае был коэффициент за последние турниры, а потом очки фэйр-плей и дальше жеребьевка. Но в случае спора двух команд с идентичными показателями и их матча между собой в последнем туре правила были такими – выходит в плей-офф тот, кто побеждает, а ничья приводит к серии пенальти. Логично, раз все было поровну.

То есть Турция и Чехия могли впервые в истории ее исполнить, если бы сыграли вничью. И было достаточно близко.

Чехи – фавориты, а голов будет мало? Турки разбили ожидания

У букмекеров Чехия перед Евро-2008 котировалась восьмой по силе, Турция –делила 12-е место с Россией.

Чехов перед игрой с Турцией котировали выше – давали 2.24 на их победу, а на успех турок – 3.50. Да и матч голевым не виделся – всего 1.60 на ТМ2.5, тогда как на ТБ2.5 – 2.20. Ну а ТБ3.5 шел даже за 4.00.

В итоге все сложилось против ожиданий и максимально огненно – крутой камбэк, ошибка вратаря, очень красивый победный гол, удаление другого голкипера и полевой игрок в воротах. Что еще надо для стороннего зрителя?

Петр Чех, Марек Янкуловски, Ян Коллер с одной стороны, Хамит Алтынтоп, Арда Туран и Нихат Кахведжи – с другой. Матч начался с двух желтых карточек у турок за десять минут, а продолжился точным ударом Коллера на 34-й минуте – двухметровый чех здорово пробил головой.

На 62-й, казалось, многое стало ясно – Ярослав Плашил удвоил счет, замкнув фланговую подачу. Дальше Ян Полак попал в штангу, а потом вполне мог заработать пенальти, когда получил бутсой по голове от Эмре Ашика, но судья Петер Фройдфельдт этого не заметил (а сейчас ВАР бы точно среагировал – и чехи были бы очень близки к 3:0).

До 75-й у турок были редкие моменты, а потом случился великий камбэк за 14 минут. Началось с точного удара Турана и не очень удачной игры Чеха, который запустил мяч в ближний угол. Чешское преимущество пошатнулось, а на 87-й минуте его не стало вовсе – уже впрямую из-за Чеха: после подачи он выронил мяч на ногу Нихату – и тот сравнял счет.

2:2 – и замаячила серия пенальти. Но пока чехи привыкали к этой мысли – допустили фатальную ошибку, забыв на одной линии с защитником Нихата. Тот вырвался один на один, за мгновение оценил ситуацию и аккуратно пробил над Чехом. Особый шарм – мяч еще и отрикошетил от перекладины. Прекрасный гол.

Еще 15 минут назад турки горели без особых шансов, так что наверняка бы радовались хотя бы возможной серии пенальти, но тут прилетел бонус от капитана. Из 0:2 в 3:2!

И это было еще не все. В одной из пауз после атаки сборной Чехии турецкий голкипер Волкан Демирел грубо толкнул Коллера. Можете оценить масштаб ярости – умудрился этим толчком свалить с ног чешского гиганта. Судья тут же вывесил красную, а замен у турок уже не осталось.

Оставшиеся минуты в воротах провел турецкий форвард Тунджай Шанли, но проблем не испытал – чехи так и не успели пробить ни разу. Турция добыла победу – не очень ожидаемую перед игрой и, можно сказать, даже сенсационную, учитывая столь поздний камбэк.

Главный тренер сборной Чехии Карел Брюкнер старался искать позитив: «Футбол не жесток, он прекрасен. Болезненные поражения и великие победы ­– все это его составные части. Без них футбол немыслим». Фатих Терим настаивал: «Даже когда мы восстановили равновесие и все думали о серии пенальти, я призывал игроков забить третий гол». И ведь забили!

А Нихат был очень оптимистичен: «Мы уступали 0:2 и действительно играли из рук вон плохо. Однако в итоге турецкая сборная вновь доказала, что матч длится 90 минут. Если нам удалось победить при столь скверной игре, значит нет того соперника, кого мы не могли бы одолеть при хорошем футболе в нашем исполнении».

Говоря так о турках на Евро-2008, он был недалек от истины.

Турция ни разу не была фаворитом и всегда устраивала веселье в конце

Уникальность Турции на том Евро всем известна: в матче с ней обязательно происходили голы на последних минутах. Идет последняя 15-минутка матча – точно что-то случится:

● Стартовая игра с Португалией – пропущенный на 90+3, проиграли 0:2.

● Второй тур со Швейцарией – победный гол на 90+2.

● Третий тур с Чехией – 0:2 до 75-й минуты, итог – 3:2.

● Четвертьфинал против Хорватии – пропущенный гол на 119-й, а ответный – на 120+2.

● Полуфинал против Германии – сами забили на 86-й, а пропускали на 79-й и 90-й.

Турция шла аутсайдером во всех пяти матчах. На групповом этапе в ее пользу сработали победные коэффициенты 3.37 со Швейцарией и 3.50 с Чехией. Заодно зашла ничья с Хорватией в основное время, которая тоже оценивалась немалыми 3.38.

И еще раз – Турция вместе с Россией котировалась перед турниром на 12-13 местах с коэффициентом 34.00 на чемпионство. Обе эти команды остановились в шаге от финала.

* * *

И сейчас турки тоже не фавориты – 2.86 на победу над чехами, у которых 2.57 на успех. Но сейчас Чехии победа нужнее – без нее они не выйдут в плей-офф. У Турции есть небольшой шанс даже при поражении, а ничья закрепит за ними второе место. Как и победа.

Матч состоится 26 июня и начнется в 22:00 по московскому времени.

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Фото: Gettyimages.ru /Alex Livesey, Laurence Griffiths, Shaun Botterill