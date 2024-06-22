Только Микаутадзе забивает за Грузию на Евро. Он уже в топ-7 бомбардиров сборной, а кто еще?

Сборная Грузии удержала почетную ничью против Чехии во втором туре и снова забила. Команда Вилли Саньоля точно запомнится на нынешнем Евро. Чуть удивляет, что главный герой из полевых игроков (Мамардашвили – вне конкуренции) отнюдь не Хвича Кварацхелия, а Жорж Микаутадзе. Форвард всерьез претендует на победу в гонке бомбардиров. До турнира на него можно было ставить за 200.00. На текущий момент только три футболиста имеют по два гола. Букмекеры предлагают заключать пари на грузина за 35.00. Вошел в топ-15.

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А сам Жорж забил двенадцатый гол в национальной команде. На это потребовалось 26 матчей. Благодаря двум голам на Евро-2024 основной грузинский нападающий взлетел уже на седьмое место в историческом списке бомбардиров сборной. Кстати, догнал скандально известного экс-игрока «Алании» Георгия Деметрадзе. А кто же забивал больше?

Торнике Окриашвили (13 голов в 50 матчах)

32-летний Торнике Окриашвили долгое время считался большим талантом, но пиком его карьеры стал легендарный гол через себя в ворота «Зенита» в сезоне-16/17. После «Краснодара» клубная карьера резко вошла в пике: Кипр, чемпионат Грузии и потеря места в сборной. В 2020 году забил в трех матчах подряд за национальную команду, но не играет за нее уже три года.

Александр Иашвили (15 голов в 70 матчах)

Нападающий никогда не был звездой, но провел очень стабильную карьеру в стане немецких середняков: за «Фрайбург», «Карслруэ» и «Бохум» отыграл свыше 400 матчей.

Любопытно, что его первый и последний гол в сборной Грузии разделило пятнадцать лет. Закончил карьеру в национальной команде в 2011 году.

Хвича Кварацхелия (15 голов в 32 матчах)

Здесь все понятно – кандидат на почти вечное первое место в истории. Пока по средней результативности чуть впереди Микаутадзе. На гол в сборной Хвиче требуется 160 минут. Выбился из графика на Евро. Наверстает в игре с Португалией?

Темури Кецбая (17 голов в 52 матчах)

Полузащитник запомнился поклонникам АПЛ на стыке веков. Достойно провел три сезона в «Ньюкасле», а затем на год задержался в Чемпионшипе, где играл за «Вулверхэмптон».

В сборной самый памятный гол забил в ворота Германии в 1995 году, а попрощался с командой дублем в ворота Израиля.

Шота Арвеладзе (26 голов в 63 матчах)

Единственный, кому покорилась отметка в двадцать голов в сборной Грузии. Европейская карьера получилась солидной, так как был успешен почти в любом клубе, имея очень высокую среднюю результативность. Пожалуй, пик пришелся на «Аякс» и «Рейнджерс», где легендарный для страны бомбардир собрал коллекцию трофеев.

А в сборной отметился историческим достижением – двумя хет-триками. В свое время не повезло соперникам из Армении и Фарерских островов.

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Фото: Gettyimages.ru /Alex Livesey, Stu Forster; РИА Новости /Г. Ахаладзе

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