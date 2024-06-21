Чего ждать на Кубке Америки: Месси защитит титул? А что здесь делает Канада?

Аргентина играет в матче открытия!

Трудно предположить, что может отвлечь болельщиков от Евро-2024, но Кубок Америки точно заслуживает определенного процента внимания. 48-й розыгрыш турнира пройдет в США. Изначально страной-хозяйкой выступал Эквадор, но в 2022-м местная федерация футбола отказалась от проведения. Основная причина: проблемы с безопасностью и отсутствие необходимой инфраструктуры. Ситуацию спасли США – взяли на себя организацию турнира.

На матчи Кубка Америки уже продано более 1 млн билетов – это рекорд. Вероятно, это последний Кубок Америки для Лионеля Месси, что и стало фактором такой активности.

Аргентина – главный фаворит. Бразилия, Уругвай и США среди претендентов

Всего на турнире выступят 16 сборных. Это объединенный Кубок Америки, поэтому здесь выступят представители и КОНМЕБОЛ, и КОНКАКАФ. К традиционным фаворитам турнира вроде Бразилии, Аргентины и Уругвая добавятся Мексика и США.

По фаворитам расклад стандартный: букмекеры верят, что Аргентина защитит титул. Бразилия с Винисиусом идет вторым претендентом на победу. Есть вера и в США – почти половину Кубков Америки выиграли хозяева турнира.

Бразилия привезла в США сильнейших игроков за исключением Неймара, он по-прежнему травмирован. Зато у бразильцев есть Винисиус и 17-летний Эндрик. С этими парнями бразильцы собираются отомстить аргентинцам за финал прошлого Кубка Америки.

Аргентина в эпоху Месси долго не могла выиграть Кубок Америки. Сейчас сборная сыграет на турнире не просто как действующий обладатель трофея, но и как действующий чемпион мира.

Матч открытия: Аргентина начинает защиту титула

В матче открытия не свершится традиция: в нем не будет сборной страны-хозяйки турнира – сыграют Аргентина и Канада. Команды встретятся на стадионе «Мерседес-Бенц» в Атланте.

Канада впервые стала участником Кубка Америки. Сборная поразила всех в квалификации чемпионата мира в Катаре, однако в финальной части канадцы провалились и уехали домой без единого очка. В отборе на ЧМ-2026 Канада не участвует, так как вместе с Мексикой и США будет страной-хозяйкой турнира, поэтому поддерживает уровень в товарищеских матчах. Недавно даже скатали нулевую ничью с Францией. Правда, перед этим попали под нидерландский ливень – разгромно проиграли 0:4.

Аргентина наслаждается статусом лучшей сборной мира: спокойно проводит квалификацию ЧМ-2026, где лидирует в таблице после 6 туров, и не проигрывает 5 матчей подряд. Всего после финала в Катаре аргентинцы проиграли только раз – уругваю в отборе на ЧМ.

Фаворит встречи очевиден. На победу аргентинцев предлагается мизерный коэффициент 1.33. Единственный раз команды играли друг с другом в 2010-м – Аргентина кровожадно расправилась с Канадой (5:0), а один гол забил Анхель Ди Мария, который спустя 14 лет снова в заявке сборной. Конечно, уровень канадцев с тех пор сильно вырос, но не настолько, чтобы тягаться с действующими чемпионами мира. Победа с форой за приличные 1.93 – отличный выбор на матч открытия Кубка Америки-2024.

Матч открытия Кубка Америки пройдет 21 июня и начнется в 3:00 мск.

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Фото: Gettyimages /Wagner Meier / Stringer, Pool / Pool