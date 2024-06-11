Blast Premier Spring Final: шесть нестабильных фаворитов на восемь команд

В среду, 12 июня, в Великобритании стартует большой турнир среди лучших команд по дисциплине Counter-Strike 2. Восемь представителей первой десятки рейтинга сразятся за солидные призовые в рамках Blast Premier. Это своеобразный предварительный финал сезона. Далее команды получат возможность отдохнуть от напряженного графика последних недель.

В линии БЕТСИТИ из восьми участников – шесть с реальными шансами на победу. Чуть выше других оценены FaZe Clan и Team Spirit. Важно, что только две команды получили котировки выше 10.00: в плей-офф точно не ждут G2 Esports и португальцев из SAW. У первого коллектива не приехал лучший игрок Илья Осипов. Объективно – мальчики для битья с коэффициентами 35.00 и 50.00 соответственно.

Кто реальный фаворит Blast Premier Spring Final?

FaZe Clan за 4.00 – точно не лучший выбор в линии БЕТСИТИ . Представители команды в недавних интервью говорили о собственной усталости. Лидеры ждут отпуск.

Одна из главных загадок сезона – адаптация «электроника» к Virtus.pro. Дебют не получился удачным: в двух турнирах с новым игроком команда не получила серьезного прогресса, а сам предполагаемый лидер имел статистику на уровне середняков.

Важная новость в связи с Virtus.pro – смена тренера, но все же киберспорт – не футбол, поэтому коэффициент 10.00 – только для отъявленных фанатов организации.

Будет много равных матчей – уже со второго дня

В БЕТСИТИ не ждут тотального доминирования одной из команд – нет идеальных коллективов на этом турнире. Стабильностью выделяются Vitality, за Spirit – проходной соперник в первом матче.

В линии самый упорный поединок первого игрового дня ожидается в противостоянии NaVi и Astralis. Только здесь БЕТСИТИ дает коэффициент меньше двух на три карты. А вот со второго дня, вероятно, процент предполагаемых верховых игр увеличится.

Линия БЕТСИТИ не ограничивается стандартными ставками на матчи. Специально под турнир есть предложение на подробную статистику. В частности, можно заключить пари на противостояния отдельных игроков или команду с наибольшим количеством карт.

Соревнование стартует 12 июня, а уже в воскресенье – узнаем чемпиона.

Ставки на Спортсе

Фото: blast.tv