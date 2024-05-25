Аномальный матч «Ахмата» в Воронеже: тревожные коэффициенты, ошибка резервного вратаря, все против статистики

Несколько в тени чемпионских разборок остались воронежские чудеса. «Факел» напомнил о своей скрытой силе в заключительном туре. Подопечные Игоря Черевченко оказались прижаты к стенке соперниками в турнирной таблице: поражение грозило прямым вылетом, ничья могла отправить в стыковые игры.

Удивительные коэффициенты

Чудеса были не только на поле, но и в букмекерской линии. «Факел» в 2024 году выиграл один матч, победа над «Спартаком» – единственная на дистанции в последние пятнадцать туров, а в Воронеже не видели успешных матчей своей команды (на три очка) с октября… тогда тоже обыграли «Спартак».

После встречи со «Спартаком» клуб из Воронежа смог забить два раза в девяти турах: один раз с памятного пенальти «Зениту»; второй – в концовке ЦСКА при счете 0:4 в начале апреля. Это и был последний гол с игры.

«Ахмат» в то же время до разгромного поражения от «Зенита» выдал историческую для себя серию из пяти побед подряд. Команда в шести матчах забила двенадцать голов.

И все эти факторы не интересовали букмекеров, ведь на «Факел» давали всего лишь 1.57! Воронеж был вторым фаворитом в 30-м туре. Например, на ЦСКА дома с «Уралом» было 2.20.

Исторические цифры

Для понимания, что такое 1.57 в контексте «Факела»: в прошлом домашнем матче с «Уралом» давали 2.75. А может, просто вопрос в мотивации? Смотрим на последнюю домашнюю игру с «Крыльями» (Самара уже не нуждалась в очках) и видим, что коэффициент снова стоял в районе 2.75…

Самый низкий коэффициент в сезоне на Воронеж был в игре против «Балтики» – 2.20. За два года в РПЛ на «Факел» никогда не фиксировалось котировки ниже 2.00.

А еще это почти выездной антирекорд сезона для «Ахмата» по статусу андердога. Против «Динамо» в гостях давали 4.05, сильно ниже шансы были только в Санкт-Петербурге – 8.50.

Очень обидный промах

Главный тренер гостей Магомед Адиев дал шанс проявить себя резервному голкиперу Михаилу Опарину. К 31-му году у вратаря набралось только 12 матчей в РПЛ. Надо же такому случиться – уже на шестой минуте у голкипера произошел сбой. Не успел к медленному удару Божина. С такой игрой сложно рассчитывать на стартовый состав в следующем сезоне.

А во втором тайме случилось еще одно важное статистическое событие – гол Евгения Маркова с игры. Последний был… против «Ахмата» в ноябре. История красиво закольцевалась.

«Факел» остался в РПЛ без стыковых матчей. Так что ждем новых рекордов в линии уже в следующем сезоне.

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Фото: ФК «Факел»