Не только матч в Мадриде: «фиалки» метят в свой финал, Задоров встречает Макдэвида, Сафиуллин против странной серии

Игра «Реала» и «Баварии» забирает все внимание, но есть как бельгийский аперитив, так и заокеанский бонус. Разбираемся в интригах и находим любопытные варианты для тонких пари.

Особая возможность для Винисиуса

Победитель матча между «Реалом» и «Баварией» точно будет фаворитом будущего финала Лиги чемпионов против «Боруссии». Соблазнительно называть досрочной игрой за трофей противостояние в Мадриде, но слишком неуважительно к Дортмунду. А вот одним из решающих матчей за «Золотой мяч» – можно.

Винисиус – теневой фаворит гонки и уже познал вкус голов в ворота «Баварии». Всего один мяч бразильца во втором полуфинале за 2.40 – рискованный вариант.

Букмекеры дают базовый тотал в три гола на этот матч. «Реал» в плей-офф Лиги чемпионов – не гарант результативных встреч. Когда нужно закрыться – Мадрид не стесняется – вспомним не только «Сити», но и «РБ Лейпциг» (1:0). У «Баварии» нет склонности именно к тоталу больше в плей-офф. В частности, ответная игра с «Арсеналом» получилась прагматичной. Обратим внимание, что против «Лацио» и в четвертьфинале тотал больше трех не был пробит, когда цена ошибки возрастала.

Еще один важный фактор в пользу относительно осторожной игры – регламент. Гостевые голы не оказывают влияния, поэтому сегодня при гипотетическом счете 1:1 Анчелотти и Тухель, вероятно, предпочтут закрыться, нежели ставить на зрелищную концовку. Тотал меньше трех голов в основное время за 1.90.

Третий финал или оно самое в Брюгге?

У «Фиорентины» крайне любопытный путь за два сезона. Команда в прошлом сезоне вышла в два финала и уступила в каждом, намечается и третий. Первый полуфинал Лиги конференций во Флоренции завершился со счетом 3:2. «Фиалки» формально сильнее по составу, но за «Брюгге» – местный атакующий карнавал. Клуб умудряется бороться на два фронта и коллекционировать верховые матчи: в последних семи встречах их шесть. «Фиорентина» на дистанции в четыре противостояния имеет разницу мячей: 10:9.

Важный фактор – оптимальное здоровье лидеров. На две команды только одна травма. Тяжелый матч для ставок, в том числе и на тотал. А вот линия на проход в финал выглядит несколько странной. 3.40 на «Брюгге» – такой пропасти между командами нет, даже с учетом одного гола форы у «Фиорентины».

Странная серия Сафиуллина

На «Мастерсе» в Риме – разминочная программа первого круга. Матч Корентена Муте и Романа Сафиуллина не выглядит, способным украсть ваш вечер, но посмотреть за счетом определенно стоит. Все дело в загадочной серии Романа: девять матчей подряд нет игр из трех сетов – строго два. В связи с этим коэффициент на тотал по партиям несколько выше обычного – 2.30. Любителям ставок против серий – лучшее предложение дня.

Прагматичность VS рекорды по тоталам

Канаде точно не до футбола – здесь своя отнюдь не обычная афиша: начинается серия второго раунда плей-офф «Ванкувера» и «Эдмонтона». Букмекеры с самого начала чемпионата не верили в «Кэнакс» – ничего не изменилось и сейчас: главный андердог сезона на текущий момент за 14.00. «Эдмонтон» пока уверенно держится в тройке.

Серия – типичное сражение двух противоположностей. У «Ванкувера» против «Нэшвилла» не было ни одной игры на тотал больше 6 голов. «Эдмонтон» не постеснялся завершать матчи, забивая по семь и шесть шайб соответственно, а один раз против «Лос-Анджелеса» даже прошел тотал больше десяти…

У «Ванкувера» далеко не на последних ролях Никита Задоров: два гола и пас в прошлой серии и почти всегда больше 20 минут чистого времени на льду. В этот раз шайба защитника оценивается в 3.55; для ценителей классики – Коннор Макдэвид по 1.85. Кого выберем ночью после футбола?

Фото: Sven Hoppe/dpa, Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press

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