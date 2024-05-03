В пятницу ждем выход Рублева в финал «Мастерса», стартовый натиск «Нэшвилла» и ничью в Хетафе

Разогреваемся перед выходными.

Пятница обещает быть насыщенной. Сегодня в планах полуфинал «Мастерса» в Мадриде между Андреем Рублевым и Тэйлором Фрицем, попытка «Нэшвилла» сравнять счет в серии с «Ванкувером» и очередные матчи Серии А, Ла Лиги и Бундеслиги.

Рублев – фаворит у букмекеров, но Фриц не так прост

Андрей Рублев подходил к «Мастерсу» в Мадриде не в лучшей форме. Никто не ожидал, что он сможет добраться до полуфинала, однако в среду россиянин совершил сенсацию и выбил из турнира самого Карлоса Алькараса. За выход в финал Рублев поспорит с американцем Тэйлором Фрицем.

За всю карьеру соперники встречались на корте восемь раз. Фриц – лидер очного противостояния: выиграл пять из восьми поединков. Однако в единственной стычке на грунте сильнее оказался Рублев – в 2023 году в Монте-Карло (5:7, 6:1, 6:3).

Рублев – фаворит встречи, его победу дают за 1.63. Выигрыш Фрица идет за 2.36. Однако оба теннисиста в превосходной форме. Предсказать исход поединка невозможно, поэтому можно учесть, что в среднем очные матчи проходят за 2.6 сета и 24.9 геймов. ТБ 22,5 геймов идет за 1.70.

«Лейпциг» пропустит во втором тайме

«Хоффенхайм» на домашнем стадионе примет «Лейпциг». Два тура назад «быки» боролись с дортмундской «Боруссией» за попадание в зону Лиги чемпионов, а сегодня претендуют на бронзовые медали. «Хоффенхайм» находится на девятой строчке турнирной таблицы и обеспечил себе прописку в Бундеслиге на следующий сезон.

Команды встречались друг с другом 17 раз: 11 побед на счету «быков», три – у «деревенских», три матча завершились вничью. «Лейпциг» – явный фаворит сегодняшней встречи. Победа гостей идет за 1.53, выигрыш хозяев дают за 5.50.

«Хоффенхайм забивает дома в 16 из 18 последних матчей. «Лейпциг» пропускает во втором тайме на выезде в 12 из 14 последних встреч. «Хоффенхайм» забьет во втором тайме идет за 1.76.

«Нэшвилл» сравняет счет в серии с «Ванкувером»

Счет в серии 3-2 в пользу «Ванкувера». При этом «Кэнакс» бьются без двух основных вратарей. Тэтчера Демко и Кейси ДеСмита неплохо заменяет молодой Артур Шилов, но его усилий оказалось недостаточно: в предыдущем матче «Нэшвилл» смог спастись. Команда забила дважды в третьем периоде, уступая в счете (2:1).

Шестая встреча пройдет на домашнем льду «Предаторз». «Нэшвилл» сделает все, чтобы порадовать своих болельщиков и сравнять счет в серии. Команда довольно неплохо начинает матчи – забивала в первых периодах в 10 матчах из последних 15. Первый гол «Нэшвилла» в первом периоде идет за 1.58.

Ничья в Хетафе

«Атлетик» в начале апреля впервые за 40 лет выиграл Кубок Испании и гарантированно сыграет в Лиге Европы. После этого мотивация команды упала, из-за чего в Ла Лиге пропали победы.

«Хетафе» идет 10-м в Ла Лиге и не претендует на что-то большее, поэтому команде также не так просто искать для себя мотивацию.

Команды играли друг с другом 37 раз, из них 17 встреч завершились вничью. В пяти последних матчах также не был определен победитель. Ничья идет за 3.30.

«Торино» не выигрывает с марта, но в домашнем матче с «Болоньей» – небольшой фаворит

В 35-м туре итальянской Серии А в гости к «Торино» приедет одна из главных сенсаций текущего сезона – «Болонья». Перед началом чемпионата мало кто рассчитывал, что у команды будут огромные шансы на попадание в Лигу чемпионов впервые за 60 лет.

В очном противостоянии замечено серьезное влияние домашнего стадиона на исход игры. В последних девяти матчах гости ни разу не выиграли. Победа хозяев идет за 2.85, победу «Болоньи» дают за 2.90.

Согласно статистике, вторые таймы пяти последних встреч между этими командами на стадионе «Олимпико» в Турине в Серии А завершились вничью. Ничья во втором тайме идет за 2.27.

Фото: Gettyimages /Clive Brunskill / Staff, Matthias Hangst / Staff; East News /AP Photo/George Walker IV; Ricardo Larreina/Keystone Press Agency, Michele Nucci/Keystone Press Agency/Global Look Press

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