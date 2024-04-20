Превью плей-офф НХЛ: Макдэвид выиграет? А может Панарин или Кучеров? И что с Овечкиным

В ночь на 21 апреля стартует плей-офф Национальной хоккейной лиги. В первом эшелоне – Восточная конференция, Запад – на день позже. Разбираем все пары, смотрим на общую картину, предвкушаем битву с первого ранда.

Восток

«Флорида» и «Тампа» продолжат мордобой

Обе команды образованы в 1990-х годах, и их встречи всегда полны бескомпромиссной борьбы, кучей штрафного времени, драками и провокациями (в феврале наиграли на 152 минуты штрафного времени). Сейчас «Флорида» напоминает себя образца прошлого плей-офф, у нее есть все, чтобы без проблем пройти первый раунд, а на ее фоне «Тампа» выглядит менее сбалансированной и надежной. Парадокс! При этом подопечные Джона Купера в составе с лучшим бомбардиром лиги в текущем чемпионате далеко не факт, что смогут удивить оппонента высокой реализацией. У «Флориды» очень грамотно выстроена оборона и она единственная на Востоке не пропустила больше 200 шайб за сезон, при этом в форме и Сергей Бобровский.

Регулярный чемпионат «Флорида» завершила с 4-матчевой победной серией (1 в ОТ), кроме того, она выигрывала в основное время в 5 из 8 последних личных встреч в НХЛ. Это команда с хорошим катанием, которая может доставить проблем любому сопернику. «Тампа» сейчас далека от чемпионской формы, поэтому подопечные Пола Мориса, тем более в статусе хозяев льда, должны начать серию с победы, они выигрывали по итогам трех периодов в 3 из 4 предыдущих поединков в лиге на своем льду.

Победа «Флориды Пантерз» за 1.97 в первом матче.

Букмекеры тоже видят «Флориду» – одним из фаворитов плей-офф (11.00), на «Тампу» – 21.00.

Второй фаворит против островитян

В прошлом сезоне «Каролина» дошла до финала конференции, но «всухую» уступила «Флориде». Ближайший плей-офф станет для нее 6-м подряд. Отметим, что с текущим главным тренером команда еще ни разу не пропускала розыгрыш Кубка Стэнли, а максимального успеха в своей истории достигала в сезоне 2005/06, когда выиграла главный трофей лиги.

«Айлендерс» – нестабильны, но приятно удивили в концовке регулярного чемпионата, победив в 8 из 9 матчей (2 в ОТ), при этом лучше всех остальных команд сыграв в апреле. Но и «Каролина» победила в основное время в 5 из 6 предыдущих встреч в НХЛ.

У игроков Рода Бриндамора превосходство практически во всем, кроме того, «Каролина» одна из лучших по игре дома в своей конференции и выигрывала в основное время в 4 из 5 последних матчей в НХЛ. У «Айлендерс» не так удачно складываются выездные встречи, всего 3 победы по итогам трех периодов в 10 предыдущих поединках в лиге, поэтому на данный момент я не верю, что преимущество после первого матча в серии смогут получить гости.

Победа «Каролины Харрикейнз» за 1.80 в первой игре.

При этом «Каролина» – второй фаворит на победу, на них дают 7.50.

«Бостон» постарается сбрить усы

В прошлом сезоне «Бостон» перед стартом плей-офф был одним из главных фаворитов, но завершил борьбу уже в первом раунде. Неудачи «Торонто» в плей-офф против «Бостона» длятся уже 55 лет. Это просто факт. Конец регулярного чемпионата «Бостон» провел более удачно, чем оппонент, и не уступил в основное время в 5 из 8 последних поединков в НХЛ (3 победы, 2 ничьи). «Торонто» же завершил регулярку с серией из четырех поражений (одно в ОТ). Кроме того, в личных встречах в лиге «Торонто» не может победить с 2022 года (4 поражения в основное время, 2 в ОТ, 1 по буллитам).

Единственное, чем может удивить соперника «Торонто» в статусе самой результативной команды Востока – это реализация, но «Бостон» при этом входит в число самых надежных клубов в этом сезоне в своей конференции. «Бостон Брюинз» с форой (0) за 1.70.

«Мэйпл Лифс» сломали чудовищную серию с невыходом во второй раунд с 2004 года в прошлом году, но стоит напомнить, кто был их главным обидчиком эти без малого 20 лет. «Бостон» за те 19 лет трижды отправлял «Торонто» в отпуск, причем делал это самым обидным способом – в седьмой игре. Особенно близок «Торонто» был в 2013 году, ведя 4:1 к 50-й минуте седьмой игры, но даже этого тогда не хватило «листьям».

При этом на «Торонто» – 20.00. Верится в победу слишком с трудом.

И на сладкое – Панарин против Ови

Встреча Панарина и Овечкина в плей-офф – главная вывеска первого раунда. Форварды уже один раз встречались в плей-офф, и тогда «Вашингтон» вытащил серию с 0-2 с «Коламбусом», а затем выиграл Кубок Стэнли. Но претендует ли «Вашингтон» на что-то в плей-офф? Нет. Конечно, удивить, получится, но «Рейнджерс» должны без особых проблем обеспечивать преимущество в серии с первого матча. В этом сезоне по игре на своем льду клуб является лучшим на Востоке. Кроме того, «Рейнджерс» победил в основное время в 5 из 6 последних личных встреч в НХЛ в статусе хозяев площадки.

Победа «Нью-Йорк Рейнджерс» за 1.75. Да и вообще Нью-Йорк – главный фаворит КС! 6.70 на победу.

Запад

Легендарная атака «Лавин»

Коннор Хеллебайк против Маккиннона. Еще одно противостояние, способное затмить Панарина vs Ови. Лучший голкипер регулярки НХЛ и главный претендент на «Везину Трофи» против свежеиспечtнного рекордсмена франшизы «Эвеланш».

У «Колорадо» вшикарная атака – 304 шайбы за 82 матча – в среднем 3,7 гола за игру. «Торонто» забил 303 гола, а больше ни одна другая команда НХЛ не смогла разменять отметку в 300 шайб. Если «Эвеланш» больше всех забросили в регулярке, то их соперники – «Джетс», меньше всех пропустили, став единственной командой в НХЛ, в ворота которой не влетело даже 200 шайб.

«Колорадо» завершил регулярный чемпионат с восьмиматчевой победной серией, при этом команда стабильно провела этот отрезок и в плане результативности, забрасывая в основное время не меньше трех шайб. А «Виннипег» дома забивал в среднем не меньше трех голов за игру, а ворота «Колорадо» поражал как минимум трижды в основное время в 11 из 14 последних личных встреч в НХЛ на своей площадке.

«Виннипег Джетс» ИТБ 2,5 за 1.60 в первом матче.

«Кэнакс» в статусе фаворитов?

«Ванкувер» убедительно и ровно прошел регулярный чемпионат, в итоге выиграв Тихоокеанский дивизион. Вернулся кипер Тэтчер Демко и это сразу добавила пару баллов команде. Он хорош. «Нэшвилл» же стал одним из главных открытий регулярки. Перед началом сезона сложно было представить, что находящаяся в очевидной фазе перестройки американская команда может прорваться в плей-офф.

В среднем за матч команды забивали не менее трех раз. При этом «Ванкувер» в 5 из 6 последних встреч забивал как минимум трижды в основное время, а «Нэшвилл» сыграл с аналогичной результативностью в 3 из 4 предыдущих поединков в НХЛ. В общем, забивать у них в ДНК.Но у «Нэшвилла» есть проблемы в обороне, но он компенсирует это тем, что умеет играть на контратаках, у «Ванкувера» при этом в нападении нет очевидных проблем. В сумме команды забрасывали как минимум 6 шайб в основное время в 6 из 7 последних личных встреч в НХЛ, при этом в текущем сезоне в среднем также отличались не меньше шести раз.

Тотал больше 5,5 за 1.60.

Чемпион встает на защиту

Действующий чемпион НХЛ «Вегас» в этом году зашел в плей-офф только со второго места в зоне уайлд-кард, стаа последним участником розыгрыша Кубка Стэнли от своей конференции и теперь начнет защиту титула со встречи с лучшим клубом регулярки на Западе. «Даллас» опередил «Вегас» на 15 очков, но делает ли это обстоятельство команду Питера Дебура фаворитом серии? Нет.

У «Старз» нет превосходства над соперником ни в одной из трех линий.

В прошлом году «Вегас» выбил оппонента из плей-офф на этапе финала конференции (4:2), а в текущем чемпионате выиграл во всех трех очных поединках в НХЛ (1 победа в основное время, 1 в ОТ, 1 по буллитам). При этом если рассмотреть статистику личных встреч, то можно увидеть, что многие встречи команд заканчиваются ничьей в основное время, поэтому я бы не сказала, что в этой паре все очевидно. «Даллас» не настолько идеально играет дома в этом сезоне, поэтому думаю, есть шанс, что «Вегас» обеспечит проблемы хозяевам на старте серии. К тому же на площадке соперника клуб не уступал в основное время с 2020 года (3 победы, 5 ничьих).

Победа «Вегас Голден Найтс» или ничья за 1.67.

Да и 35.00 на то, что «Вегас» выиграет Кубок Стэнли – страшная цифра.

А Макдэвида покажете?

В матчах с «Лос-Анджелесом» – да.

«Эдмонтон» стал одним из самых результативных в своей конференции, от трех сотен заброшенных шайб ее отделил всего 6 голов. Отметим, что клуб вошел в топ-5 по реализации большинства по итогам регулярного чемпионата, и забросил 64 шайбы в этом формате. Самым результативным игроком в составе «Эдмонтона» в этом сезоне стал Коннор Макдэвид, заработавший 132 очка (32+100), он поделил место лучшего ассистента лиги в текущем чемпионате в Никитой Кучеровым и вошел в первую тройку бомбардиров лиги.

В прошлом сезоне команда дошла до второго раунда, уступив будущему победителю в Кубке Стэнли (2:4). Клуб является 5-кратным обладателем трофея, но последний раз выигрывал в 1990 году. После этого «Эдмонтон» только один раз смог сыграть в финале – в 2006, уступив «Каролине» в семи матчах. Отметим, что ближайший плей-офф станет для команды пятым подряд.

Концовку сезона «Эдмонтон» провел неудачно, но при этом по игре дома он второй в этом сезоне и в основное время уступил всего в 9 матчах. Кроме того, в рамках регулярного чемпионата этого сезона команда победила в 3 из 4 личных встреч (1 по буллитам), а на своем льду выигрывала в 4 последних очных поединках в лиге в основное время. Гости смогут чем-то удивить «Эдмонтон» в первом матче, к тому же на счету «Лос-Анджелеса» 4 поражения по итогам трех периодов в 5 предыдущих гостевых матчах в НХЛ.

Победа «Эдмонтон Ойлерз» за 1.97 в первом матче. И 9.20, что победят в плей-офф.

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Фото: East News /Codie McLachlan / Getty Images via AFP, AP Photo/David Zalubowski, AP Photo/Jason Behnken, AP Photo/Steven Senne