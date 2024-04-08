Бодрый старт недели – с «Рубина» в первом тайме, успеха «Интера» до перерыва и стойкости хоккейного «Локомотива»

Остатки еврофутбола перед еврокубками, два матча в России и Кубок Гагарина. Определяем самое интересное.

«Рубин» выстоит против «Оренбурга» в первом тайме

«Оренбург» принимает «Рубин» в последнем матче 23-го тура РПЛ. Хозяева – худшая команда первых таймов в турнире: всего одна победа из 21 возможных, лишь каких-то четыре гола забито. Гости, напротив, выиграли восемь – больше трети. К тому же лучше «Рубина» на выезде играет только «Зенит».

«Рубин» с +0.25 в первом тайме идет за скучные 1.54, а с нулевой форой – за 2.06.

«Интер» превзойдет «Удинезе» до перерыва

Матч «Удинезе» – «Интер» состоится вечером. У «Удинезе» поражений в первых таймах больше трети – 11 из 30, а хуже нее дома играет только одна команда. «Интер» – самый крутой и по игре в гостях (только три раза терял очки в 16 матчах), и по первым таймам (23 победы из 30 возможных).

Победа «Интера» в первом тайме оценивается в 1.90. Фора -0.25 не так интересна – 1.56.

«Химки» сыграют лучше «Арсенала» после перерыва

Здесь тоже смотрим таймы – вторые. У «Химок» девять побед и четыре поражения, у «Арсенала» – соответственно пять и шесть. Нулевая фора на «Химки» во втором тайме предлагается за 1.59.

Есть и фора -0.25 – она идет за 2.06.

«Эшторил» проведет второй тайм лучше «Каза Пии»

Любопытно – предпоследняя по домашним матчам в Португалии «Каза Пия» принимает худшую гостевую («Эшторил»). При таких раскладах лучше тоже обращаться к таймам. Гости хуже хозяев в первом тайме, но заметно лучше – во втором. «Каза Пиа» выиграла их восемь и проиграла 13, у «Эшторила» – 12 и восемь соответственно.

+0.25 на «Эшторил» во втором тайме – 1.57. Есть и нулевая фора за 2.00.

«Локомотив» может закончить серию против «Трактора»

Четвертый матч пройдет в Челябинске. «Трактор» пока проиграл в плей-офф только два домашних матча из шести, но позавчера досталось от «Локомотива». У «Локо» же только одно поражение в последних семи выездах в основное время – от «Авангарда» в конце марта.

Сейчас дают 1.55 на то, что «Локо» не проиграет в основное время. А на фору +0.25 есть 1.66.

Раздел «Ставки» на Спортсе

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Фото: IMAGO/www.imagephotoagency.it/Global Look Press