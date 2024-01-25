Тренд дня. На групповом этапе Кубка Африки в компенсированное время забили 12 голов, а что будет в плей-офф?

Мы уже успели удивиться тому, что в Африке вылетели Гана, Алжир и Тунис, все из-за главного тренда года на турнире – в компенсированное время творятся какие-то странные вещи (на заметку тем, кто бежит первым на парковку). Раздел «Ставки» на Sports.ru с ликбезом для бетторов.

Что уже произошло на турнире?

● В половине африканских групп есть неожиданные победители. На первое место Кабо-Верде давали 11.00, Экваториальной Гвинеи – 13.00, Анголы – 15.00. И все это сыграло! У остальных победителей такие коэффициенты – 1.45 на Марокко, 1.80 на Сенегал, 2.65 на Мали.

● Вылет сборных, которые входили в список фаворитов также тоже дает яркие цифры. Ведь на выход из группы Алжира давали 1.02, Туниса – 1.05, а Ганы – 1.08, но все это не сыграло. На грани, кстати, были и Кот-д’Ивуар с 1.05 и Египет с 1.03, да и Камерун с 1.13. Зато вышла Намибия с 3.30.

При этом все команды так, или иначе, пропускали или забивали в добавленное время.

Для сравнения, на прошлом крупном турнире (это был ЧМ-2022) всего за турнир (!) забили 11 голов после 90-й минуты. Сегодня на Кубке Африки стартует плей-офф и в первых матчах 1/8 финала сыграют те, кто забивал на 90+ в прошлом туре.

Что делать сегодня?

Итак, сегодня два матча:

● Ангола забила сборной Буркина-Фасо на 92-й минуте (2:0), а теперь сыграет Намибией;

● Камерун забил сборной Гамбии победный мяч на 91-й минуте (3:2) и только благодаря этому вышел на Нигерию в плей-офф.

Суперматч – Камерун против Нигерии, при этом один из главных фаворитов (Камерун) – команда, собравшая худшие стереотипы о футболе сборных. Артем Денисов уже разобрал, вот главное:

Во-первых, ужасающая организация процессов со скандальным триумвиратом. Вот он: президент федерации Самюэль Это’О, тренер Ригобер Сонг и так называемый лидер Андре Онана.

Во-вторых, абсолютно безыдейный футбол, где многое скатывалось к простейшим навесам-катапультам Жоржа-Кевина Нкуду – через левого вингера Камерун вел почти все атаки. Третье вытекает из второго – есть приемлемый по меркам Африки состав, но футболисты выглядят немощными и нелепыми.

В соперниках Нигерия. Первое место по созданным моментам (13) и вместе с тем первое место по допущенному xG (1,3). Очень хорошо! Особенно удался ключевой матч против Кот-д’Ивуара. Нигерия внезапно выбрала схему 5-4-1, нейтрализовала соперника и разумно надеялась на быстрые контратаки. Та же схема вероятна и в плей-офф. Перед турниром многие разумно принижали Нигерию из-за дикого перекоса в атаку. Но на Кубке Африки она доказала, что может играть и первым номером, и вторым.

Сумма минут, на которых будут забиты голы, в матче Нигерия – Камерун больше 89,5 – 1.85.

В матче Нигерия – Камерун будет гол с 76-й минуты – 2.45.

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В соседнем матче Ангола – в лучшем смысле кубковая команда: гибкость, надежность, организованность, эффективность. Лучший комплимент Анголе: пока в каждом матче ее соперник выглядел так, будто съел что-то нехорошее перед игрой. Ангола легко переключается с одной схемы на другую. Чужие подходы обрубает центральный защитник Киалонда Гашпар.

А по Намибии – очень ограниченная команда, так что сконцентрируемся на плюсах, потому что Намибия и так прыгает выше головы. Редкая сборная Кубка Африки, которая иногда выглядела быстрой при +35 °C. Намибия восхищает скоростью и атлетизмом, из-за чего кажется самой старательной на турнире. Иначе шансов бы попросту не было – все-таки скромнейшие ресурсы по составу.

Сумма минут, на которых будут забиты голы, в матче Ангола – Намибия больше 89,5 – 1.90.

В матче Ангола – Намибия будет гол с 76-й минуты – 2.55.

Фото: IMAGO/www.imago-images.de/Global Look Press