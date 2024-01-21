Что в последних турах Кубков Африки и Азии: Камеруну нужна победа, Египту мало ничьей, Узбекистан бьется за лидерство

На групповых этапах Кубков Африки и Азии осталось провести по последнему туру. Из групп выходит по две сильнейшие команды плюс четыре лучшие с третьих мест.

Именно поэтому расклады в классическом понимании здесь считать сложно – нельзя предугадать расположения на третьих местах. Пройдемся очень кратко по каждой из групп

Кубок Африки: Камерун рискует сойти с дистанции, Тунису плохо, а Египет подвис, но в нем не сомневаются

Напомним, что при равенстве очков считаются сначала личные встречи, потом разница, затем забитые голы. Проход с третьего места практически гарантирован с четырьмя очками, судя по опыту турниров в таком формате.

Теперь вкратце:

● Группа А: букмекеры почти не сомневаются в том, что Нигерия выиграет группу (1.34), а все три команды выйдут из нее в плей-офф (коэффициенты на каждую – от 1.02 до 1.04). Интересно, что до старта на победу Нигерии в группе можно было поставить за 2.35, а на выход Экваториальной Гвинеи – за 1.85.

Матчи последнего тура: Гвинея-Бисау – Нигерия, Экваториальная Гвинея – Кот-д’Ивуар.

● Группа В: победа Кабо-Верде здесь оценивалась аж в 11.00, а в итоге этот вариант сработал уже после двух туров. В выходе Египта и Ганы вообще никто не сомневался (1.03 и 1.08), а теперь они рискуют не выйти в плей-офф. Правда, и сейчас на выход Египта дают 1.08, но ему нужно обязательно выигрывать и без Салаха – ничьей может не быть достаточно. Выход Ганы – 1.42.

В последнем туре Кабо-Верде играет с Египтом, Мозамбик – с Ганой.

● Группа С: к последнему туру коэффициент на первое место Сенегала упал с 1.80 (до турнира) до 1.22. Сенегальцы уже обеспечили себе выход в плей-офф, гвинейцы с четырьмя очками также едва ли вылетят. А вот у Камеруна ситуация так себе – надо только побеждать Гамбию. До турнира попадание камерунцев в 1/8 финала котировалось за 1.13, сейчас оно – уже 1.65.

Сохраняется шанс и у гамбийцев, которым тоже необходима победа, но даже в этом случае с тремя очками удастся ли выйти – вопрос.

Заключительный тур: Гвинея – Сенегал, Гамбия – Камерун.

● Группа D: Ангола и Буркина-Фасо разыграют первое место, ангольцам достаточно ничьей, но победу в группе букмекеры отдают буркинийцам (1.90 против 3.00). Внезапно подвис Алжир и ничьей в последнем туре уже может не хватить. Но коэффициент на его выход все равно совсем низок – 1.11. А в мавританцев не верят (12.00).

В последнем туре Ангола сыграет с Буркина-Фасо, а Алжир – с Мавританией.

● Группа Е: малийцы всего на очко опережают главных соперников, но на его итоговую победу выставлен низкий коэффициент 1.15. Верят и в выход ЮАР – 1.25. А вот на участие в плей-офф Намибии и Туниса коэффициенты серьезнее – соответственно 2.20 и 2.10. Намибии для этого желательно не проиграть, Тунису надо только побеждать.

Последний тур здесь: ЮАР – Тунис и Намибия – Мали.

● Группа F: у марокканцев примерно та же история, что у малийцев в предыдущей группе, и их первое место оценивается в 1.16. У конголезцев и замбийцев по два очка – выход обеспечат победы, а с ничьими придется оглядываться на другие группы. Но в выходе ДР Конго букмекеры не сомневаются (1.18), а в Замбию – не верят (3.50).

Кстати, не потеряла шансы и Танзания – ей нужно побеждать. На плей-офф дают высокие 5.70.

В последнем туре ДР Конго играет с Танзанией, Марокко – с Замбией.

А что насчет коэффициентов на чемпионство? Перед турниром четыре главных фаворита имели меньше десятки – Марокко, Сенегал, Алжир и Кот-д’Ивуар. Сейчас в четверке Алжир уступил место нигерийцам. По коэффициентам – так: 4.30 на Марокко, 4.50 на Сенегал, 8.00 на Кот-д’Ивуар, 10.00 на Нигерию, 11.00 на Алжир, 14.00 на Египет и 17.00 на Мали.

Кубок Азии: Япония не будет первой, Корея рискует не выиграть группу, Узбекистану надо обыгрывать Австралию

Здесь при равенстве очков та же система – сначала личные встречи, потом разница мячей и забитые голы. И здесь тоже четыре очка – практически проходной балл.

Таблицы:

Что получается:

● Группа А: Катар вышел с первого места, любая из трех остальных команд при победе выходит дальше. Непредсказуемо, кто станет вторым: 2.20 дают на Таджикистан, 2.90 на Китай, 3.50 на Ливан. Хотя перед турниром выход китайцев котировался за 1.10.

В последнем туре Катар играет с Китаем, Таджикистан – с Ливаном.

● Группа В: Австралии достаточно ничьей для первого места, Узбекистану надо побеждать, на второе место узбеков дается 1.55, а австралийцев – 3.15. Сирии нужно обыгрывать Индию.

Последний тур: Сирия – Индия, Австралия – Узбекистан.

● Группа С: та же самая история – Ирану хватит ничьей для первой строчки, ОАЭ должны выиграть, второе место Ирана – 6.00, ОАЭ – 1.24. Кажется, все понятно. Палестине также нужно победить.

В заключительном туре сыграют Иран и ОАЭ, а также Палестина и Гонконг.

● Группа D: Ирак уже вышел из группы с первого места, Япония и Индонезия разыграют второе, а у Вьетнама шансов подняться выше четвертой строчки уже нет.

Сенсаций тут наверняка больше не произойдет, но их хватало – успех Ирака в игре с Японией, возможный выход Индонезии. На победу Ирака в группе перед стартом давали 6.00, а на успех Японии – всего 1.11. При этом проход Вьетнама котировался за 1.57, а Индонезии – за 5.00.

В последнем туре Япония сыграет с Индонезией, Ирак – с Вьетнамом.

● Группа Е: Иордании надо закончить последний тур не хуже, чем Корее – тогда они станут первыми. Тем не менее, букмекеры ждут во главе таблицы Корею (1.62), а не Иорданию (2.45), а перед турниром расклад был таким: 1.10 на корейцев и 8.00 на иорданцев.

На второе место претендует и Бахрейн (4.50), хотя ему наверняка хватит и третьего при ничьей.

Последний тур: Южная Корея – Малайзия, Иордания – Бахрейн.

● Группа F: и здесь знакомая история – Саудовской Аравии хватит ничьей для первого места, Таиланду нужна победа, коэффициент на второе место саудовцев – 6.30, а таиландцев – 1.38. Кстати, на первое место Таиланда в этой группе до турнира давали целых 20.00.

Выигрывать надо и Оману – в противном случае в плей-офф он не попадет. Теоретический шанс остается и у Кыргызстана, но там и коэффициент на третье место – целых 5.00 (и 1.50 на Оман).

Два последних матча: Кыргызстан – Оман и Саудовская Аравия – Таиланд.

И коэффициенты на победителей: до турнира было шесть фаворитов, теперь их семь – добавился Ирак. Япония – все так же первый претендент (2.70), далее следует Корея (4.00), до десятки остаются Иран (7.00) и Австралия (8.00), а дальше – Катар и Саудовская Аравия (по 12.00) плюс как раз Ирак (15.00). Снизился коэффициент на Узбекистан – до 25.00 с 35.00.

Последний тур на Кубке Африки пройдет за три дня: 22-24 января. На Кубке Азии – за четыре: 22-25 января. Плей-офф в Африке стартует с 27 января, в Азии – с 28-го.

Фото: AP Photo/Aijaz Rahi, Kim Price/Cal Sport Media