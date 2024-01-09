Ставочная суббота: опять «Челси» до перерыва, вера в «Боруссию» и угловые на Кубке Азии

Долгожданные выходные – с матчами во всех пяти топ-лигах, а также с двумя большими турнирами сборных. Наблюдаем за интересными вариантами с коэффициентами.

«Челси» лучше «Фулхэма» в первых таймах

Да, снова в «Ставке дня» первые таймы «Челси» – вы наверняка помните, что это единственная команда, которая не проиграла еще ни одного из них в АПЛ. А хуже «Фулхэма» до перерыва в чемпионате играют только две команды. Так что -0.25 на домашний «Челси» за 1.75 в первом тайме – интересный вариант.

Что против этой ставки: «Челси» не так уж часто выигрывает первые таймы (всего пять), а «Фулхэм» не критично часто их проигрывает (семь). В основном обе команды играют вничью до перерыва (соответственно 15 и 10 раз).

«Бетис» до перерыва круче «Гранады»

«Гранада» проиграла 12 первых таймов из 19 возможных. Правда, у «Бетиса» в них всего пять побед, но зато часто пропускающий соперник – 24 гола до перерыва. Вариант с форой «Бетиса» -0.25 за 1.85 в первом тайме кажется логичным именно с учетом соперника, который может не выдержать уже на старте.

Но было бы еще лучше, если бы статистика «Бетиса» до перерыва была более убедительной, чем пять побед и разница мячей 10:10 в 19 матчах.

«Торино» и «Дженоа» обойдутся без угловых

Они не слишком любят их зарабатывать: «Дженоа» – худшая (3,37 за игру), «Торино» – пятый с конца (4,26). Даже интересно, проскочит ли ТМ8.5 в матче «Дженоа» – «Торино» по угловым за 1.75?

«Вольфсбургу» должно быть комфортно в гостях у худшей домашней команды

Бундеслига возвращается после перерыва, минус в том, что неизвестно, в какой именно форме могут быть клубы. Но вот что по цифрам в матче «Майнц» – «Вольфсбург»:

«Майнц» – худшая домашняя команда, а «Вольфсбург» – далеко не самая худшая гостевая, но проиграл шесть матчей из восьми, это печально. Еще «Майнц» – худший в первых таймах, но тут соперник куда круче – четвертый в лиге. «Майнц» выиграл всего один матч из последних 21 с учетом прошлого сезона. «Вольфсбург» от «Майнца» пропускал всего в двух играх из десяти последних во всех турнирах.

В общем, есть +0.25 на «Вольфсбург» за 1.72 в первом тайме. И даже 1.82 на непроигрыш гостей за 90 минут.

«Боруссия» сыграет лучше «Дармштадта» после перерыва

Дортмундский клуб поедет в гости. Там ждут 1.84 на прямую победу «Боруссии» во втором тайме. Аргумент: «Дармштадт» – худший после перерыва, проиграл девять вторых таймов из 16 всего, пропустил 27 голов. У «Боруссии» – девять побед.

Впрочем, это же «Боруссия», и что взбредет ей в голову в матче с аутсайдером – неизвестно. Возможно, лучше отследить этот вариант по ходу игры.

Наконец, Кубок Азии – но тут есть риск

Напомним, стартует Кубок Африки плюс пройдут три матча Кубка Азии. В Африке ярких трендов вокруг игры Кот-д’Ивуар – Гвинея-Бисау все-таки нет, а в Азии кое-что можем рассмотреть: ТМ10.5 по угловым за 1.58 или даже ТМ10 за 1.70 в сражении Австралии и Индии.

Причина – ТМ10.5 по ним сыграл в 11 матчах подряд сборной Австралии и не прошел лишь в одной из последних девяти игр Индии.

Фото: IMAGO/www.imago-images.de, Alex Camara/Keystone Press Agency, Max Ellerbrake/firo Sportphoto/Global Look Press