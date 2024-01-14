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Как «Скользкий лед», Камил Гаджиев и другие реагируют на бан из-за букмекеров: прячут лого и экспериментируют с рекламой

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В начале года Ютуб продолжил блокировку и удаление популярных каналов – из-за рекламы букмекеров. Правило давнее, но санкции неожиданные – прилетать бан стал даже без предупреждения. Популярные «Скользкий лед», Fight Nights, Breakeven’s переродились на новых каналах. Раздел «Ставки» на Sports.ru изучил новую реальность, чтобы понять, как ребята приспособились к новым реалиям.

Как же пострадавшие выкручиваются?

● «Скользкий лед» Дениса Казанского превратился в «Скользкий лед New». Там пока только семь тысяч подписчиков, на главном канале было больше сотни, в октябре авторы получили от ютуба серебряную звезду. Парни просто продолжили выкладывать контент по плану, а логотип букмекерской конторы «Винлайн» продолжил появляться в самом начале.

Ключевое отличие – раньше в заставке к видео использовался только логотип букмекера, теперь они соседствуют с названием канала. Сам формат не изменился никак, все те же подкасты, лайв-путешествия, обзоры НХЛ и прочие. Плюс на сниппетах (картинках, которые используются для превью) больше не используется логотип букмекера, как и нет его упоминания в самом видео – студия, микрофоны, одежда: все без лого «Винлайна». Пока все работает, никаких проблем нет. В VK – лого букмекера на месте.

Найдите одно отличие:

● Глава Fight Nights Камил Гаджиев, стабильно собиравший в районе сотни тысяч просмотров на видео, теперь вынужденно на новом канале «Камил Гаджиев». Формат тот же – итоги недели. На новом канале – 13,5 тысяч подписчиков (вместо 50 тысяч на основном), а сам Гаджиев ведет выпуски в мерче с лого «Винлайна». Второй выпуск собрал уже 125 тысяч просмотров.

● Последний крупный представитель «Винлайна» – Андрей Сибскана, пока не создал новый канал. На основе было в районе 400 тысяч подписчиков.

● Пострадал Кирилл Бельский с популярным каналом про «Челси» – Breakeven’s. Теперь он – на новом канале Breakeven’s / Челси pt. 2 – там больше 11 тысяч подписчиков, на удаленном было свыше 50 тысяч. Реклама БЕТСИТИ мелькает только в описании к видео, да и то – только телеграм-канал.

Что говорит Кирилл: «Когда пришел первый страйк на основной канал, я создал второй, чтобы продолжить экспериментировать с вариантами рекламы, если получится. Было понятно, что облава все равно не будет вечной – по прошлому опыту. Создал второй, пригласил туда людей, они плавно туда переходили. Качество просмотров не упало, что сильно удивило, учитывая, что подписчиков значительно меньше. Просмотры в районе 10-15 тысяч, которые были на канале, сохраняются. В остальном, немножко маневрирую с рекламой, стали более обтекаемыми формулировки. Смотрим дальше».

А чем был дорог главный канал: «Было много вечных выпусков, были влоги, которыми я дорожил. Было первое видео, которое я иногда посматривал, чтобы увидеть разницу. Всего этого больше нет. У меня не осталось оригиналов более 1000 видео. Это главная боль на данный момент».

● Как сейчас поступает канал «Взял Мяч Плюс» – нет упоминаний «Винлайна» (разве что – «наш постоянный партнер»), нет ссылки в описании. Ничего подобного, что было раньше:

● Еще один пример – канал «БОЛЬШЕ!». Раньше – заметен логотип «Винлайна», даже дважды:

Теперь – оранжевый фон на первых секундах без упоминания «Винлайна», а справа сверху лого уже нет.

● Из тех кого не тронули, выделим канал «Это футбол, брат!» – тут никаких отличий нет, все идет тем же ходом – лого «Фонбет» на своем месте во время видеоряда. В свежем выпуске подкаста с Игорем Корнеевым лого букмекера идет первым в превью.

● В «Коммент.Шоу» в выпуске со Станиславом Агкацевым месячной давности гордо висели футболки «Краснодара» с логотипом «Винлайна». В свежем выпуске с Рашидом Рахимовым лого нет, но и футболок тоже – Рахимов не связан с «Краснодаром». Интересно, если бы интервью с Агкацевым было сейчас – декорации были бы теми же?

А что вообще происходит?

Серьезные ограничения работают на ютубе с 2018-го. Тогда новость звучала жестко: «Ютуб запретил рекламу букмекеров». В первой волне работы этих правил шумно пострадал, например, канал рэп-батлов Versus, получавший краткосрочный бан. В 2019-м зацепило в том числе большой любительский футбольный канал «Портье Дрогба» – сейчас на перезапущенном 268 тысяч подписчиков.

Чистки, связанные с рекламой букмекеров, происходят регулярно, но нечасто. Точечно, но бессистемно.

Принципы алгоритмов ютуба всегда скрыты: это касается и системы рекомендаций, и механизмов отслеживания всевозможных нарушений. Авторы каналов регулярно рассказывают, например, что платформа проверяет ролики еще до публикации, только загруженные в сервис – по наблюдениям, она реагирует в том числе на слова, звучащие в видео. Волна в конце 2023-го – начале 2024-го точно напомнила авторам контента, что это серая зона, где нет гарантий остаться без наказания.

Раздел «Ставки» на Sports.ru

Ютуб удаляет популярные каналы из-за букмекеров. Пострадали «Скользкий лед», Камил Гаджиев и медийные клубы

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