Сухие матчи команд Миранчука и Кокорина, яркая «Жирона» и зрелище в Португалии – украшаем ставками понедельник

Яркие футбольные выходные прошли, но и в понедельник есть на что посмотреть: суперсенсация из Испании, матчи Алексея Миранчука и Александра Кокорина, топ-вывеска в Португалии и матч лидера Чемпионшипа.

Ключ к лидерству для «Жироны» – второй тайм

Вернет ли «Жирона» себе лидерство в Ла Лиге – зависит от домашней игры против «Алавеса». Одна из самых верховых команд встречается против самой низовой. С голами – вопрос.

Стоит обратить внимание на вторые таймы – у «Жироны» 12 побед из 16 возможных за этот отрезок. Хотя «Алавес» не так часто их проигрывает – пять раз. И все же победа «Жироны» во втором тайме котируется за 1.83.

Команда Миранчука не допустит гола в свои ворота

В матче «Аталанта» – «Салернитана» рассмотрим рискованные 1.89 на сухой матч «Аталанты». Аргумент первый – в пяти из семи гостевых игр «Салернитана» голов не забивала. Аргумент второй – у «Аталанты» сразу семь сухих матчей в сезоне.

Минус в том, что хозяева с ноября пропускают в каждой игре. Но тут матч предстоит с главным аутсайдером.

«Спортинг» и «Порту» поиграют весело

Топ-матч в Португалии – «Спортинг» принимает «Порту». У «Спортинга» есть серия с верхами в восьми домашних играх подряд, у «Порту» – в семи подряд играх всего. У «Спортинга», кстати, верх не прошел из последних семи матчей только однажды. В последних трех играх между ними ТБ2.5 также сработал.

На ТБ2.5 предлагается 1.909, а на ТБ2.25 – 1.65.

В матче Чемпионшипа будет мало офсайдов

«Бирмингем» принимает «Лестер». Офсайды – то, что случается нечасто в матчах этих команд. ТМ3.5 не сработал только в одном из последних девяти игр «Бирмингема» и в одном из прошлых восьми матчей «Лестера» на выезде. Также тотал был пробит в 15 из 17 последних матчей «Лестера» в Чемпионшипе.

Сейчас на это событие дается коэффициент 1.70.

Команда Кокорина не пропустит в матче лиги Кипра

«Арис» играл в Лиге Европы, так что матч чемпионата – в понедельник. Соперник – «Докса», который выступает в сезоне отвратительно – одно очко за 14 матчей. Из последних десяти игр «Докса» забивала только в двух. У «Ариса» в последних трех матчах два прошли всухую.

Если «Докса» не забьет, сыграет коэффициент 1.78. С форами скучновато – есть -1.5 на «Арис» за 1.85, хотя из семи домашних матчей «Доксы» такая фора у соперника проходила в пяти случаях.

Фото: Krzysztof Porebski/Global Look Press