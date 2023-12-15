Победа «Астон Виллы», голы Берарди, разгромный «МЮ» против «Ливерпуля» сегодня

Раздел «Ставки» на Sports.ru с воскресными посиделками в топовых чемпионатах. Сегодня три игры и три тренда.

Тренеришка стал тренером

«Брентфорд» примет «Астон Виллу» в 17-м туре чемпионата Англии. Гости занимают третью строчку в турнирной таблице АПЛ. За последние 12 матчей «Вилла» проиграла лишь однажды – «Ноттингем Форесту» (0:2) в начале ноября.

Поставить на победу «Астон Виллы» в сегодняшней игре можно за 2.27. Победа хозяев оценивается в 3.10, ничья – за 3.80.

Берарди продолжит топить

«Удинезе» сыграет с «Сассуоло» в Серии А. У команды Габриэле Чоффи худший старт в истории.

За 15 первых туров в чемпионате команда одержала одну победу – повторение результата из сезона-1961/62, когда они вылетели из высшего дивизиона. «Удинезе», набрав 12 очков, опережает идущий 18-м «Эмполи» только по дополнительным показателям.

На то, что команда в итоге вылетит – 2.55.

И сегодня «Удинезе» сыграет дома против «Сассуоло»: у гостей после дисквалификации возвращается лучший бомбардир – Доменико Берарди, забивший в этом сезоне Серии А семь голов, больше в лиге только у Оливье Жиру (8) и Лаутаро Мартинеса (14). Но «Удинезе» для Берарди исторически один из самых неудобных соперников: 15 игр и всего один гол.

Доменико Берарди забьет – 3.10.

Четыре из пяти

«Ливерпуль» примет «Манчестер Юнайтед» в рамках 17-го тура АПЛ.

В 4 из 5 последних личных встреч случился разгром. В сегодняшнем матче на крупную победу «Ливерпуля» дают коэффициент 2.85.

Разгромной победы «МЮ» нет в линии – максимум можно взять фору (-1) за 16.00.

Фото: Gettyimages.ru/Ryan Pierse