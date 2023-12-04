Конор станет новым президентом Ирландии? Кэф на победу – больше 200, а Маск уверен: «Ты бы один сделал всех конкурентов»

Голосуем!

Конор Макгрегор уже давно человек-миф и легенда: заходил в бокс и дрался с Флойдом Мейвезером, снимался в кино, запустил бренд виски и двинул в политику.

Конор еще не завершил карьеру в UFC, но уже думает стать президентом Ирландии. Как на это смотрят линии букмекерских контор? Ответ раздела «Ставки» на Sports.ru.

На днях Макгрегор объяснил, почему именно он должен стать следующим президентом Ирландии.

«Вот мои потенциальные конкуренты, если я буду баллотироваться: Джерри – 78 лет, Берти – 75, Энда – 74. Каждый из них неразрывно связан с политикой своей партии. Независимо от того, что чувствует общественность за ее пределами. Эти партии управляют лишь собой, но не людьми.

С другой стороны есть я. Мне 35 лет. Я молодой, активный, пылкий, свежая кровь в этой игре. Я слушаю. Я поддерживаю. Я адаптируюсь. У меня нет партийной принадлежности, предвзятости и фаворитизма.

Эти люди действительно были бы привлечены к ответственности за нынешнее влияние на общественное настроение. Я бы даже вынес это на голосование. Буду проводить их теперь каждую неделю. Я могу финансировать. Не я был бы у власти в качестве президента, а народ Ирландии. Это были бы я и ты».

Отличное заявление, но как оно подкреплено цифрами?

Букмекеры следят за возможным появлением Конора в политике с 2020-го. Сейчас кэф, что он станет новым президентом Ирландии – больше 200

Линия на президентство Макгрегора появилась еще три года назад: тогда Макгрегор котировался восьмым с коэффициентом 21.00, теперь ее существенно расширили. На днях экс-чемпион UFC выложил фото в соцсетях с подписью: «Ирландия, твой президент». Белый костюм добавлял колорита.

Британские букмекеры сразу отреагировали:

5.00 – пойдет на выборы в парламент Ирландии.

9.00 – будет баллотироваться на пост президента Ирландии.

11.00 – станет членом ирландского парламента.

201.00 – станет президентом Ирландии вместо Майкла Хиггинса.

Следующие всеобщие выборы в Ирландии пройдут в 2025 году. Действующий президент – Майкл Хиггинс – занимает пост с 2011-го.

Конор заговорил о президентстве на фоне протестов в Дублине: «Если они не примут план по обеспечению безопасности Ирландии, это сделаю я»

После недавнего инцидента в Дублине, когда неизвестный с ножом напал на прохожих и ранил пятерых человек, среди которых были дети, Конор осудил власти Ирландии. После этого в столице начались протесты, приведшие к погромам и массовым задержаниям.

Если не в курсе ситуации, вот основные моменты из нашего большого разбора:

• 23 ноября в Дублине неизвестный мужчина с ножом напал на группу прохожих возле школы. По данным ирландской полиции, пострадали пять человек, среди которых три ребенка: в тяжелом состоянии находятся 30-летняя работница школы, защищавшая собой детей, и пятилетняя девочка.

• Полиция задержала нападавшего – его госпитализировали в тяжелом состоянии с ножевыми ранениями. По распространившимся в соцсетях слухам, нападение совершил иммигрант. При этом полиция не раскрыла его национальность, а в BBC со ссылкой на неназванный источник сообщили, что мужчина – гражданин Ирландии, которой прожил в ней 20 лет.

• Спустя несколько часов после инцидента в Дублине начались протесты с антиимигрантскими лозунгами (у некоторых протестующих в руках были металлические прутья). Итог – массовые погромы и мародерство: пострадали 13 магазинов, 11 полицейских машин, три автобуса и трамвай. Один из полицейских получил серьезные ранения.

Конор отреагировал на происходящее: «Интересно, что бы об этом сказал Дэниэл О’Коннелл [ирландский политик XIX века]? Что бы сказали другие ирландские лидеры прошлых лет о ситуации, с которой мы столкнулись? Боже, благослови Ирландию».

И перешел в наступление:

«Я занят организацией. Поверьте, я куда более организован, у меня есть поддержка. Помяните мое слово, Ирландия доживет до перемен, до необходимых перемен. Если в ближайшее время они не примут план по обеспечению безопасности Ирландии, это сделаю я».

Илон Маск уверен в победе Конора Макгрегора на выборах президента Ирландии: «Думаю, ты бы один сделал всех конкурентов. Это даже нечестно».

Отец Конора, Тони, уже говорил, что сын станет политиком. Кажется, это действительно возможно.

Фото: Gettyimages.ru/David Becker