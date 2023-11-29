В ЛК поселился сумасшедший клуб из Дании, который забивает 6 и 7 голов за матч. И он даже может не выйти в плей-офф!

Если кто-то говорит о скуке в Лиге конференций – покажите ему матчи датского «Нордшелланда». У себя в чемпионате эти парни постоянно гоняют низы, зато в еврокубке устраивают шоу.

Семь голов одному сопернику, шесть – другому, еще одному – пять в квалификации. Такой террор наводит 226-я команда рейтинга УЕФА.

6:1 в игре, где «Нордшелланд» даже не был фаворитом

Мы уже рассказывали о сумасшедшем старте сезона для «Фенербахче», когда турки выиграли первые 19 матчей во всех турнирах. Потом, правда были ничья и два поражения, но в пятом туре команда отправилась в Данию к сопернику, которого дома обыграла 3:1, поведя крупно уже к 47-й минуте.

Сейчас же вышла катастрофа, хотя первый тайм вроде бы ужасов не предвещал – проигрывали «Нордшелланду» 1:2. Но после перерыва так и не решили, что делать со шведом Беньямином Нюгреном – тот оформил хет-трик, а в итоге «Фенербахче» уступил датчанам 1:6. Таких ужасов не было больше 30 лет – с момента, когда «Фенер» сгорел 1:7 чешской «Сигме». С тех пор шесть получали от «МЮ», но хотя бы забивали два.

Что интересного связано с матчем «Нордшелланд» – «Фенербахче»:

● Изначально «Нордшелланд» даже не был фаворитом – 2.85 на победу против 2.39 на турок. А уж крупная фора вроде -1.5 вообще шла за 5.00.

● ТБ5.5 котировался за 9.30, а где-то даже за 13.00.

● Четыре гола «Нордшелланда» во втором тайме оценивались в 101.00. Точный счет 6:1 – в 251.00.

«Нордшелланд» вообще страшен в этом сезоне еврокубков – уже забил и пять, и шесть, и семь

В начале октября в Данию заезжал «Лудогорец». Быстро пропустил и быстро сравнял – уже 1:1 к девятой минуте. Это была последняя радость для болгар – еще три они получили к перерыву, четыре (как и «Фенер») – после. В итоге – 1:7. У Нюгрена – дубль.

Тогда «Нордшелланд» шел фаворитом, но хорошим был коэффициент даже на обыкновенную победу – 1.77. Что уж говорить про фору, например, -2.5 за 5.90, насчет которой можно было не беспокоиться уже в первом тайме.

Весьма неожиданно 0:5 там же в Дании получил в квалификации ЛК сербский «Партизан». И здесь фаворитом был «Нордшелланд» с обычным коэффициентом 1.79. Но прошла даже фора -3 за 7.50.

Что это за место, где датчане всех громят – маленький стадион с искусственным газоном

Небольшой десятитысячный стадиончик в Фаруме даже называется мило – Right to Dream Park, был переименован почти восемь лет назад. Ровно так же называется футбольная академия в Гане, с которой сотрудничает клуб. Покрытие на стадионе – искусственное.

В этом сезоне еврокубков от разгрома здесь уберегся только трнавский «Спартак». Более того, даже не проиграл – закончил 1:1 благодаря голу экс-форварда «Оренбурга» Михала Дюриша. А вот тут коэффициенты были как раз сильно в пользу датчан (1.27 на победу), но ничего не получилось.

В чемпионате такого эффекта домашнего поля у команды нет: да, очков дома набрано чуть больше (15 против 11), но и выиграна всего половина матчей. Но в прошлом сезоне «Нордшелланд» лучше всех в Дании играл дома, выиграв 11 из 16 матчей.

Что за команда, которая наводит такой ужас – молодые игроки, арендованные из сильных лиг, 34-летний тренер

«Нордшелланд» – это датская банда с вкраплением молодых африканцев и нескольких соседей из Швеции, Норвегии и Финляндии. Упомянутый нами Нюгрен числился в «Генке» и получил хороший опыт в «Херенвене», а теперь у него пять голов в ЛК. На два меньше забил арендованный у «Аякса» 20-летний датчанин Кристиан Расмуссен – воспитанник как раз «Нордшелланда».

Еще два гола у Маркуса Ингвартсена, который арендован у «Майнца» и раньше играл за «Унион» – он тоже вернулся в клуб, где сделал себе имя. А еще есть Андреас Скьеллеруп из «Бенфики» – 19-летний норвежец тоже играет в «Нордшелланде» на правах аренды.

Тренирует клуб 34-летний Йоханнес Торуп, который точно не понравился бы Александру Мостовому, потому что вообще не играл в футбол на высоком уровне. Зато в пять лет Торуп увидел в Италии, как болеют за сборную на ЧМ-1994 – и сам полюбил игру и Роберто Баджо. Пробовал пробиться в команду в Дании, но признается, что не захотел продолжать из-за требовательности тренера.

Вместо этого Торуп решил сам стать тренером – отправился по стадионам Италии и просился на тренировки в Серии А, чтобы понаблюдать за ними. До сих пор выделяет именно итальянских тренеров – Массимилиано Аллегри, Маурицио Сарри и Роберто Де Дзерби, помимо них – Хосепа Гвардиолу и Эрика тен Хага, у которого стажировался в «Аяксе».

Несколько лет Торуп проработал в молодежке «Нордшелланда», потом был ассистентом главного тренера Флеминга Педерсена в клубе, а самостоятельным стал в январе 2023-го, причем заменил Педерсена, который переместился на должность технического директора.

6:1 над «Фенером» Торуп назвал главной европобедой «Нордшелланда» «при всем уважении к остальным результатам». Так и есть – помимо 7:1 и 5:0 в этом сезоне самым заметным матчем в европейской истории были 1:1 с «Ювентусом» еще в 2012-м.

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Забавно, что с такими результатами датская банда еще даже не обеспечила себе выход из группы ЛК. Более того, в шестом туре проиграв в гостях «Лудогорцу» при домашней победе «Фенербахче» над «Спартаком» из Трнавы, «Нордшелланд» финиширует на третьем месте. Сейчас у датчан десять очков, у болгар и турок – по девять.

Но все-таки букмекеры мало сомневаются в конечном успехе «Нордшелланда» – 1.26 на выход из группы. Они считают датчан и главным претендентом на первое место, коэффициент предлагается 2.00, на «Лудогорец» – 2.60, а на «Фенер» – 5.50. Первую строчку занять важнее – это пропуск в 1/8 финала, а со второго места еще придется играть дополнительные матчи.

5:0, 7:1, 6:1 – чем не будущий победитель ЛК? Датчане хотели бы помечтать – это точно. На итоговую победу «Нордшелланда» в турнире выставлен коэффициент 100.00, как на тель-авивский «Маккаби». Букмекеры считают, что еще у 16 команд шансы выше.

Фото: /ALEX NICODIM, SERGEI GAPON