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«Унион» на серии из 16 матчей без побед, ставить против – очень выгодно

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Немецкий «Унион» в прошлом году сенсационно прорвался в Лигу чемпионов, влюбив в себя тысячи болельщиков по всему миру. А в этом году совершенно внезапно попал в крутое пике из 16 игр без побед. При этом в этот промежуток уместилось 12 поражений подряд, прервав падение ничьей с «Наполи», когда никто не верил, что это возможно. С Лигой чемпионов берлинцы расстались, пора бросить все силы на Бундеслигу, где оккупирована 17-я строчка и всего семь очков.

Раздел «Ставки» на Sports.ru фиксирует, что ставить на «Унион» – выгодно.

Удостоверились? В шести матчах Берлин был фаворитом, за 2.19 можно было поставить на «Штутгарт» в Кубке, а в чемпионате на него же – за 2.96. Победа «Вольфсбурга» котировалась за 2.22, «Наполи» – за 2.24, «Лейпцига» – за 2.35. Но это только закуска, основное блюдо – 3.10 на «Вердер» и 3.16 на «Айнтрахт». За пределами двойки – еще интереснее: «Хайденхайм» за 3.37, «Хоффенхайм» за 3.64 и «Брага» за 4.80.

Ставя по флэту 1000 рублей во время серии из 12 поражений, можно было поднять в районе 20+ тысяч. Неплохой результат, а если и ничью выцепить, то тут все ограничено только фантазией. Длился этот ад с 3 сентября по 4 ноября.

Из трендов:

● 18 матчей подряд пропускают

● Не могут выиграть на выезде в девяти играх подряд.

● Не подают больше 2.5 угловых в 13 из 14 последних матчей в Бундеслиге.

● Пропускают во втором тайме в шести из семи подряд в Бундеслиге.

Причин провала две

Из возможных причин провала – игра на три трофея, теперь концентрация исключительно на Бундеслигу, такая симпатичная команда обязана оставаться в элите. 

Перед началом сезона победа «Униона» в ЛЧ оценивалась в 201.00. Меньше шансов, по мнению букмекеров, было только у четырех клубов. Сейчас – у семи, а коэффициент на «Унион» вырос до 751.00. Шансы у немцев теперь только на Лигу Европы. Пока у «Униона» два очка, а у «Браги» четыре, вопрос решится только в последнем туре. В Бундеслиге – 1500.00. Этим все сказано.

Из реальных причин – увольнение и провал Урса Фишера. Того самого, при котором команда впервые в истории вышла в Бундеслигу и отобралась в Лигу чемпионов. Остановились на экс-коуче «Трабзонспора» Ненаде Бьелице, помогать ему будет Даниэль Юмич – ассистент, с которым 52-летний хорват работает всю карьеру. Бьелица – неоднозначный вариант, ведь свободны Ральф Хазенхюттль, Джесси Марш и даже Оливер Гласнер, недавно выигравший ЛЕ с «Айнтрахтом». Но берлинцы почему-то отказались от варианта из системы «Ред Булла».

Что будет дальше – покажет время. Но игра на понижение количества турниров должна дать плоды. 

Раздел «Ставки» на Sports.ru

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Фото: IMAGO/BEAUTIFUL SPORTS/Luciano L/Global Look Press

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