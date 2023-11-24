Австралия победит Италию в теннис, «Лорьян» снова создаст минимум шансов, «Ростов» опять попадет в офсайд сегодня

Раздел «Ставки» на Sports.ru с очередной добавкой ставок для вас. Сегодня в программе теннис и немного футбола.

Австралия – историческая

Австралия сыграет с Италией в финале Кубка Дэвиса.

Сборные встречались в 1960, 1961 и 1977 годах – каждый раз сильнее оказывались австралийцы. Букмекерские конторы считают итальянцев фаворитами после вчерашней победы в полуфинале над Сербией с Новаком Джоковичем.

Обладатель Кубка Дэвиса 2023:

Австралия – 3.10

Италия – 1.37

После перехода финалов Кубка Дэвиса на формат до двух побед (с 2019 года) счет всегда 2:0. Италию в финале представляют Лоренцо Музетти и Янник Синнер, Австралию – Алексей Попырин и Алекс де Минор.

Победы Музетти (1.57) и Синнера (1.25) – 1.96

Победы Попырина (2.41) и Де Минора (4.00) – 9.64

«Лорьян» – минимум шансов

«Лорьян» примет «Метц» в очередном туре французской Лиги 1.

У хозяев 12 из 12 матчей в чемпионате Франции, где их перебили соперники. С учетом товарищеских – 14 поражений по ударам в створ подряд.

По количеству ударов «Лорьян» второй с конца (38), но на голах это не особенно отражается: команда забила больше 9 клубов Лиги 1, но сколько бы не забила, и сколько бы не била в створ (было и 5, и 6, и 7 ударов за матч) – соперник эту цифру всегда перебивает.

Сегодня «Лорьян» впервые в сезоне идет фаворитом – в матче против «Метца», а «Метц» целить в раму умеет: в своих 12 матчах команда выиграла по ударам в створ в 5, еще в двух сыграла поровну, а из 28 последних игр во всех турнирах (включая товарищеские), «Метц» проиграл по ударам в створ в 8, в 24 из них пробив не менее трех раз.

2.70 – «Лорьян» проиграет по ударам в створ в 15-й раз подряд. 2.06 - не выиграет. 1.35 – «Метц» пробьет в створ минимум 3 раза (ин. тотал больше 2,5).

Средние значения «Ростова»

За прошедшие 15 туров «Ростов» попал в офсайд 29 раз, а его соперники – 43. В сумме это дает приличные 72 офсайда за сезон – примерно 4,8 в среднем за матч. За 1.75 в матче «Ростова» и «Пари НН» будет хотя бы 4 офсайда (больше 3,5).

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Фото: /Clive Brunskill