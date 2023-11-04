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Тренд «Шахтера» аж на 35 матчей, «ПСЖ» и операция «Разгром» и парни, которые забьют «Сити» в Лиге чемпионов

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Раздел «Ставки» на Sports.ru дождался очередной тур Лиги чемпионов. Сегодня охватим три матча, где есть классные тренды.

«Янг Бойз» опасны на выезде

Клуб из Швейцарии забивает на выезде в восьми матчах подряд, классный тренд, который имеет право на продолжение. На гол в ворота «Ман Сити» дают коэффициент 2.50. Правда англичане – явные фавориты встречи за 1.06. Ничья оценивается в 16.00, победа «Янг Бойз» – в 39.00. Апсета не ждем, но результативность – почему бы и нет.

«ПСЖ» может

Прибить «Милан». Доннарумма готов к жаркой встрече с фанами, которые подготовили все: от фальшивых банкнот, до футболок с подколами про «продажность». 25 октября парижский клуб победил «Милан» на своем поле со счетом 3:0. После этого команда Стефано Пиоли сыграла вничью с «Наполи» (1:1) и проиграла «Удинезе» (0:1). Голов надо?

Сегодня «ПСЖ» идет фаворитом матча за 2.38. Поставить на победу «Милана» можно за 3.10, на ничью – за 3.60.

35

Да, именно столько матчей «Шахтер» неизменно забивает.  Поставить на то, что «Шахта» отличится в матче с «Барсой», можно за 1.82. Обратная ставка идет за 1.98. «Барселона» – явный фаворит за 1.30. Ничья оценивается коэффициентом 6.30, победа «Шахтера» – в 10.00.

Раздел «Ставки» на Sports.ru

На что ставить в матче «Милана» и «ПСЖ»? Фора парижан, гол во втором тайме, мяч Мбаппе

Фото: Gettyimages.ru/David Ramos

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