Команда Кокорина забьет «Бетису», «Брайтон» и «Аякс» устроят шоу, а «Вест Хэм» пропустит в Греции – предвкушаем яркий четверг

Еврокубковый четверг – это очень много матчей по всей Европе, а в третьем туре пока еще можно играть раскованно и даже рисковать.

Порадует ли вечер голами? Очень на это рассчитываем.

«Арис» и «Бетис» забьют друг другу

«Арис» с Александром Кокориным из 12 матчей сезона во всех турнирах не забил только в одном. А в ЛЕ доставалось в первых двух турах и «Спарте», и «Рейнджерс» – по два гола.

«Арис» примет «Бетис», который редко в этом сезоне обходится без голов. Например, вариант «обе забьют» в Ла Лиге сыграл шесть раз из десяти возможных. Да и вообще и у киприотов, и у испанцев в четырех матчах на двоих ОЗ проходил трижды.

«Обе забьют» в матче «Арис» – «Бетис» уже сбит до 1.62. Кстати, гол Кокорина котируется за 4.50.

В центральной игре дня тоже ждут голы

«Брайтон» не без проблем, «Аякс» – в жутком кризисе. И притом обе команды регулярно забивают и пропускают: англичане в 15 из 16 последних матчей, голландцы – в семи из восьми последних на выезде. Тут, кажется, все ясно – голы наверняка должны быть, учитывая и стиль, и проблемы.

Важно понять, как именно угадать с голами. Верх едва ли выгоден – уже ТБ3.5 предлагается за 1.87. «Обе забьют» прогнут до 1.62. Даже голы «Брайтона» в обоих таймах котируются за 1.63. Может, рассмотреть гол Каору Митомы за 2.10 или Эвана Фергюсона за 1.92?

«Спарта» и «Рейнджерс» точно не разочаруют результативностью

Тут все просто: «Спарта» пробила ТБ2.5 в последних восьми домашних матчах, а «Рейнджерс» – в последних пяти на любом поле. В трех матчах этих команд из четырех в ЛЕ также пробивался ТБ2.5.

Сейчас верх уже предлагается за 1.73.

«Олимпиакос» забьет команде АПЛ во втором тайме

Греки после сорванного матча с «Панатинаикосом» принимают «Вест Хэм». Команда уже десять матчей подряд забивает перед перерывом, но и после него не смогла отличиться лишь раз в последних девяти играх. А англичане в гостях из последних восьми матчей не пропустили во втором тайме только однажды.

Гол «Олимпиакоса» во втором тайме котируется за 1.74. Рискнем?

«Панатнаикос» и «Ренн» не будут фолить много

ТМ25.5 по фолам не сыграл лишь однажды в семи последних играх «Панатинаикоса» и в восьми последних выездах «Ренна». Достаточно ли этого для ставки? Посмотрим, как пойдет игра.

Перед матчем за ТМ25.5 дают высокие 1.90.

Единственный матч Лиги конференций – и коэффициент выше

Все это были игры ЛЕ, а в ЛК мы понаблюдаем за голом «Виктории» в ворота загребского «Динамо» во втором тайме сразу за 2.01.

Причины следующие: «Динамо» лишь однажды в последних семи играх убереглось от пропущенных мячей после перерыва, а «Виктория» в ЛК забивает их в этот промежуток регулярно – в семи играх подряд, да еще и в четырех выездных подряд.

Фото: East News/Jewel SAMAD / AFP; IMAGO/Giorgos Mathaios / Eurokin/Global Look Press