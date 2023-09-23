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Худший старт «Зенита» при Семаке: беда с победами, хромает оборона, зато нашли бомбардира

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Это худший сезон Сергея Семака у руля «Зенита». С момента назначения коуча прошло пять лет, вместившие в себя пять чемпионств, но в этом году над «Газпром Ареной» тучи.

Раздел «Ставки» на Sports.ru предлагает посмотреть на старт питерцев, выделив не только плохое, но и хорошее. 

Худший старт при Семаке

Это не популистское высказывание, давайте проверим по таблице с результатами команды в первые девять туров за последние годы.

• Видим худший показатель по победам к девятому туру – пять. Ни в одном из сезонов не было меньше шести.

• Уже два поражения в РПЛ, в сезонах-2022/23 и 2019/20 за весь год было только два! Еще одно – и повторение результатов сезонов-2020/21 и 2021/22. Пока что все идет по графику первого года Семака в Петербурге в качестве главного тренера, тогда было аж шесть проигрышей. Но и уровень соперников был не таким, как сейчас.

• Самый низкий показатель по очкам, набранным за тур. Уверены, что все исправится, просто команда с такими возможностями не может быть настолько слабой. Поэтому среднее значение в 1,89 очка доберется до 2,00 и выше, тут сомнений нет. Ведь зимой можно доукомплектовать состав, чем в последние пять лет менеджмент команды грамотно пользовался.

А что по этому сезону?

• Оборона чемпиона хромает – из девяти игр всего 44% сыграно на ноль, для сравнения у «Краснодара» – 67%.

• Средний xG тоже не на самом высоком уровне, надо создавать больше моментов.

• Среднее количество набранных очков за матч – 1,89, да, это третий показатель среди остальных команд РПЛ, но «Локо» (1,67), «Динамо» (1,67) и «Спартак» (1,78), идущие в топ-6 чемпионата, не так уж и далеко. Буквально, на расстоянии одной победы.

• Зато тотал больше 1,5 мячей проходил во всех девяти матчах этого сезона, а ТБ 2,5 – больше чем в половине игр.

На то, что «Зенит» займет 

А что с бомбардиром?

В этом году он есть – прорвало Маттео Кассьерру, за девять игр у колумбийца набежало восемь голов. При 80 минутах в среднем на поле, 0,9 гола за матч, 2,4 удара по воротам и 1,2 в створ. По сути, каждый удар в створ Кассьерры находит сетку – классная результативность.

На то, что Маттео станет лучшим бомбардиром чемпионата, выставлен неплохой кэф в 2.60. Чалов, забивший на два мяча меньше идет за 4.50.

Фото: vk/zenit

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