В UFC на победу Адесаньи давали коэффициент 1.14 – и он не сыграл. А Дрейк из-за этого проиграл полмиллиона

В Сиднее в ночь на 10 сентября проходил турнир UFC 293. Главный бой – в среднем весе между Исраэлем Адесаньей и Шоном Стриклендом. Однозначным фаворитом считался Адесанья.

А победил Стрикленд единогласным решением судей (49-46, 49-46, 49-46). И это большой сюрприз. «В определенный момент, когда Адесанья бил по мне, я подумал: «Я дерусь с любителем? Какого хрена происходит?» – откровенничал Стрикленд после первого титульного боя в карьере, где в него почти никто не верил.

В отличие от Адесаньи, который дрался за титул уже в 11-й раз.

На Адесанью ставили 86% бетторов в США. А кэф был супернизким!

Да, факт: коэффициент на победу Адесаньи составлял супернизкие 1.14. На Стрикленда выставляли 6.00. При этом по данным американского букмекера DraftKings, 86% ставок на бой были именно на победу Адесаньи.

Можете себе представить эмоции одного из бетторов, который не пожалел $220 тысяч на фаворита (примерно 21 миллион в переводе на рубли). И проиграл вместе с Адесаньей.

А Дрейк вообще проиграл полмиллиона

Дрейк, конечно, не ставил на победу с 1.14, а выбрал вариант поинтереснее – нокаут от Адесаньи за 1.84. И выложил за это $500 тысяч. С ними же после боя и расстался, хотя пройди ставка – получил бы $920 тысяч.

С другой стороны, весной 2023-го Дрейк здорово поднялся именно на бое Адесаньи. Тогда был поединок с Алексом Перейрой – и рэпер сделал сразу две ставки: на победу Адесаньи за $500 тысяч и на нокаут от него за $400 тысяч. В итоге Адесанья нокаутировал Перейру – и Дрейку перепало плюс $2,7 миллиона.

Впрочем, прошлой осенью Дрейк проиграл на бое между ними $1,4 млн: Перейра отправил Адесанью в нокаут, который проиграл в среднем весе впервые в карьере.

Адесанья считался большим фаворитом, но чуть не уступил уже на старте

На бой новозеландец выходил в качестве чемпиона промоушена в средней весовой категории. Нокаутировав Перейру весной, Адесанья довел число побед и поражений до 24-2, заодно вернув себе чемпионский титул.

У Стрикленда до поединка было 27-5, а последний бой он выиграл летом на UFC on ESPN 48 у Абусупьяна Магомедова, но считался середняком дивизиона. Шансы перед Адесаньей казались минимальными.

Уже в первом раунде случился нокдаун от Стрикленда – Адесанью спас лишь гонг. Во втором и третьем раундах ситуация выровнялась, но в следующие пять минут американец здорово прибавил. Последний раунд также остался за ним – Адесанья стал гораздо более медленным, пропускал удары. И упустил чемпионство.

Вот как это было в подробностях:

Фото: Gettyimages.ru/Amy Sussman, Mark Evans; instagram.com/champagnepapi