Что по Суперкубкам в Европе? Пеп снова уделает Артету, «Бавария» забьет «Лейпцигу», а «ПСЖ» зарубится с «Тулузой»

Европа потихоньку отходит от межсезонного сна. Уже на следующей неделе стартует череда разнообразных Суперкубков. В России все по расписанию – «Зенит» обыграл ЦСКА и запустил цепную реакцию по миру, теперь матчи-маркеры старты сезона пойдут по очереди, но не в случае с особо отличившимися, как в Испании и Италии.

Раздел «Ставки» на Sports.ru предлагает путешествие по странам топ-7 Европы (и по интересным коэффициентам на матчи).

Суперкубок Нидерландов: «Фейеноорд» – «ПСВ», 4 августа

Команда Арне Слота произвела отличное впечатление своим выступлением в чемпионате Нидерландов, заняв первое место при всего двух поражениях. Молодой форвард Сантьяго Хименес стал лучшим бомбардиром чемпионов (15 мячей), хотя и пришел только в прошлом сезоне из «Крус Асуля».

«ПСВ» тоже был в ударе, уже тренер Руд ван Нистелрой в первый же сезон с командой показал свои способности – и чему научился у сэра Алекса Фергюсона и прочих великих тренеров. Пройдя путь от тренера нападающих в молодежке до главного, в первый сезон Рууд занял второе место в чемпионате и выиграл Кубок. Ну и вдохнул жизнь в Хави Симонса, оформившего 19 мячей за сезон.

Что до ставок, «Фейеноорд» не проигрывает «ПСВ» в 10 из последних 12 матчей, плюс в тех же 10 играх обязательно забивает. Кажется, чемпион страны обязан брать кубок, тем более кэф на то, что «Фейе» его возьмет – 1.68. Весьма достойно.

Суперкубок Португалии: «Бенфика» – «Порту», 5 августа

Уверены, вы с закрытыми глазами сможете сказать, кто сыграет в Суперкубке Португалии. Назвали «Спортинг»? У вас еще две попытки, и теперь вы точно не ошибетесь. На родине Роналду, кажется, есть только три-четыре клуба, которые постоянно разыгрывают важные трофеи. В этот раз встретятся «Бенфика» и «Порту».

Лишь в последнем туре чемпионата Португалии стало ясно, кто выиграет, на этот раз на два очка впереди оказалась «Бенфика» Рогера Шмидта, подвинувшая «Порту». Северянам теперь хочется взять реванш в Суперкубке. Тем более «Порту» не проигрывает в 10 из 12 последних очных встреч, еще и забивая при этом в 10 из 12 игр. Кажется, тут можно брать ставку, что обладатели Кубка страны не проиграют за 1.90.

Суперкубок Франции: «ПСЖ» – «Тулуза», 5 августа

Отъезд Лео Месси и очередная ротация тренера никак не должны помешать парижанам в очередной раз завоевать Суперкубок. Даже если Мбаппе в итоге уедет на заработки в Саудовскую Аравию, даже если Неймара в итоге кто-то спасет от стагнации, парижане – лучшая команда страны с огромным отрывом.

«Тулуза» хоть и кажется соперником грозным, взявшим Кубок Франции, но итоговое 13 место в чемпионате и 22-летний форвард Тейс Теллинга с 12 мячами в качестве лучшего бомбардира вряд ли испугают «ПСЖ». Таких соперников столичная команда разбирает очень просто.

И как окончательный приговор выглядит очная статистика: «ПСЖ» побеждает в 7 последних матчах подряд. Линии на Суперкубок Франции пока не замечено, однако тут все ясно.

Суперкубок Англии: «Манчестер Сити» – «Арсенал», 6 августа

В Англии уже сложнее. Лондонский «Арсенал» провел крутейшую закупку в это межсезонье, впервые лет за дцать. Руководство очень верит в Микеля Артету, и ждет, чтобы досадная концовка прошлого сезона как можно скорее ушла в закат.

Но и Пеп явно не откажется от трофея. Наконец-то снято проклятие Лиги чемпионов, завоеван требл, чистка состава и смена поколений проходят под диктовку очередной смены стиля игры – теперь с четырьмя центральными защитниками (хоть схема и гибридная).

Есть один важный тренд, который, скорее всего, повторится и 6 августа – «Манчестер Сити» побеждает в 8 последних очных матчах. Кэф на победу «Сити» – 1.70 .

Суперкубок Германии: «Бавария» – «Лейпциг», 12 августа

В Германии все стабильно: мюнхенский клуб стал чемпионом Бундеслиги, «Лейпциг» выиграл Кубок Германии. В 2022 году в игре за Суперкубок Германии также встречались «Бавария» и «Лейпциг» – тогда победили мюнхенцы со счетом 5:3. Смогут повторить? Скорее всего, что да. Тем более один из лидеров «РБ» Собослаи укатил в «Ливерпуль», а Гвардиол хочет к Гвардиоле.

И если коэффициента на победу баварцев за 1.65 вам мало, то стоит добавить, что в 4 из 5 последних матчах между командами пробивался тотал больше 2,5 голов. В матче за Суперкубок коэффициент на верх – 1.57.

Суперкубок Европы: «Ман Сити» – «Севилья», 16 августа

Первый в истории Суперкубок Европы, скорее всего, станет для англичан триумфом. Можно, конечно, долго расписывать, какие суперкубковые традиции у «Севильи», которая шесть раз играла в этом матче, но... у севильцев аж пять поражений – это антирекорд. Выиграли только в самый первый заход – обыграв «Барселону» в 2006-м, а после этого только поражения.

«Сити» не только выиграл в 4 последних очных встречах, но и выглядит более целостной и сильной командой. Особенно на фоне финансовых проблем испанцев. которые готовы расстаться с любым игроком основы.

Коэффициент на победу «Манчестера» выглядит слишком несерьезным ( 1.38 ), но есть за что зацепиться в смолл-маркете. В последних 5 играх англичане пропускают в среднем 0,8 гола за игру, да и в АПЛ оборона не выглядит монолитом. Стоит поверить в то, что «Севилья» сможет забить – за 1.80.

Суперкубки Италии и Испании

Тут придется ждать января, когда будут сыграны матчи за Суперкубки. От Италии сыграют «Наполи» и «Интер», и если в миланской команде сомнений почти нет – костяк и тренер на месте, то у неаполитанцев сменился тренер, Осимхен все еще в подвешенном состоянии, короче, предсказывать что-то за полгода до матча нет смысла. Но если бы игра состоялась сегодня, то «Интер» выглядел бы предпочтительнее.

В Испании пока тоже все неясно. Есть «Барселона» и «Реал», а конкуренцию им попытаются составить «Атлетико» (как бронзовый призер) и «Осасуна» (как финалист Кубка). Кажется, пара фаворитов очевидна, тем более что в полуфинале они друг с другом не встретятся.

Фото: IMAGO/Ian Stephen, Gerardo Santos /Global Imagens, IMAGO/Baptiste Autissier, Mark Cosgrove/News Images, Marcel Engelbrecht/firo Sportphoto, IMAGO/Box to Box Pictures/Yannic/Global Look Press