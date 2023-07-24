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Что по Суперкубкам в Европе? Пеп снова уделает Артету, «Бавария» забьет «Лейпцигу», а «ПСЖ» зарубится с «Тулузой»

Суперкубок Франции Суперкубок Франции
ПСЖ ПСЖ
РБ Лейпциг РБ Лейпциг
Тулуза Тулуза
Бавария Бавария
Суперкубок Германии Суперкубок Германии
Суперкубок Италии Суперкубок Италии
Манчестер Сити Манчестер Сити
Суперкубок Испании Суперкубок Испании
Суперкубок Англии Суперкубок Англии
Арсенал Арсенал
Бенфика Бенфика
Суперкубок Нидерландов Суперкубок Нидерландов
Суперкубок Португалии
ПСВ ПСВ
Фейеноорд Фейеноорд
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Европа потихоньку отходит от межсезонного сна. Уже на следующей неделе стартует череда разнообразных Суперкубков. В России все по расписанию – «Зенит» обыграл ЦСКА и запустил цепную реакцию по миру, теперь матчи-маркеры старты сезона пойдут по очереди, но не в случае с особо отличившимися, как в Испании и Италии.

Раздел «Ставки» на Sports.ru предлагает путешествие по странам топ-7 Европы (и по интересным коэффициентам на матчи).

Суперкубок Нидерландов: «Фейеноорд» – «ПСВ», 4 августа

Команда Арне Слота произвела отличное впечатление своим выступлением в чемпионате Нидерландов, заняв первое место при всего двух поражениях. Молодой форвард Сантьяго Хименес стал лучшим бомбардиром чемпионов (15 мячей), хотя и пришел только в прошлом сезоне из «Крус Асуля».

«ПСВ» тоже был в ударе, уже тренер Руд ван Нистелрой в первый же сезон с командой показал свои способности – и чему научился у сэра Алекса Фергюсона и прочих великих тренеров. Пройдя путь от тренера нападающих в молодежке до главного, в первый сезон Рууд занял второе место в чемпионате и выиграл Кубок. Ну и вдохнул жизнь в Хави Симонса, оформившего 19 мячей за сезон.

Что до ставок, «Фейеноорд» не проигрывает «ПСВ» в 10 из последних 12 матчей, плюс в тех же 10 играх обязательно забивает. Кажется, чемпион страны обязан брать кубок, тем более кэф на то, что «Фейе» его возьмет – 1.68. Весьма достойно.

Суперкубок Португалии: «Бенфика» – «Порту», 5 августа

Уверены, вы с закрытыми глазами сможете сказать, кто сыграет в Суперкубке Португалии. Назвали «Спортинг»? У вас еще две попытки, и теперь вы точно не ошибетесь. На родине Роналду, кажется, есть только три-четыре клуба, которые постоянно разыгрывают важные трофеи. В этот раз встретятся «Бенфика» и «Порту».

Лишь в последнем туре чемпионата Португалии стало ясно, кто выиграет, на этот раз на два очка впереди оказалась «Бенфика» Рогера Шмидта, подвинувшая «Порту». Северянам теперь хочется взять реванш в Суперкубке. Тем более «Порту» не проигрывает в 10 из 12 последних очных встреч, еще и забивая при этом в 10 из 12 игр. Кажется, тут можно брать ставку, что обладатели Кубка страны не проиграют за 1.90.

Суперкубок Франции: «ПСЖ» – «Тулуза», 5 августа

Отъезд Лео Месси и очередная ротация тренера никак не должны помешать парижанам в очередной раз завоевать Суперкубок. Даже если Мбаппе в итоге уедет на заработки в Саудовскую Аравию, даже если Неймара в итоге кто-то спасет от стагнации, парижане – лучшая команда страны с огромным отрывом. 

«Тулуза» хоть и кажется соперником грозным, взявшим Кубок Франции, но итоговое 13 место в чемпионате и 22-летний форвард Тейс Теллинга с 12 мячами в качестве лучшего бомбардира вряд ли испугают «ПСЖ». Таких соперников столичная команда разбирает очень просто.

И как окончательный приговор выглядит очная статистика: «ПСЖ» побеждает в 7 последних матчах подряд. Линии на Суперкубок Франции пока не замечено, однако тут все ясно.

Суперкубок Англии: «Манчестер Сити» – «Арсенал», 6 августа

В Англии уже сложнее. Лондонский «Арсенал» провел крутейшую закупку в это межсезонье, впервые лет за дцать. Руководство очень верит в Микеля Артету, и ждет, чтобы досадная концовка прошлого сезона как можно скорее ушла в закат. 

Но и Пеп явно не откажется от трофея. Наконец-то снято проклятие Лиги чемпионов, завоеван требл, чистка состава и смена поколений проходят под диктовку очередной смены стиля игры – теперь с четырьмя центральными защитниками (хоть схема и гибридная).

Есть один важный тренд, который, скорее всего, повторится и 6 августа – «Манчестер Сити» побеждает в 8 последних очных матчах. Кэф на победу «Сити» – 1.70.

Суперкубок Германии: «Бавария» – «Лейпциг», 12 августа

В Германии все стабильно: мюнхенский клуб стал чемпионом Бундеслиги, «Лейпциг» выиграл Кубок Германии. В 2022 году в игре за Суперкубок Германии также встречались «Бавария» и «Лейпциг» – тогда победили мюнхенцы со счетом 5:3. Смогут повторить? Скорее всего, что да. Тем более один из лидеров «РБ» Собослаи укатил в «Ливерпуль», а Гвардиол хочет к Гвардиоле.

И если коэффициента на победу баварцев за 1.65 вам мало, то стоит добавить, что в 4 из 5 последних матчах между командами пробивался тотал больше 2,5 голов. В матче за Суперкубок коэффициент на верх – 1.57.

Суперкубок Европы: «Ман Сити» – «Севилья», 16 августа 

Первый в истории Суперкубок Европы, скорее всего, станет для англичан триумфом. Можно, конечно, долго расписывать, какие суперкубковые традиции у «Севильи», которая шесть раз играла в этом матче, но... у севильцев аж пять поражений – это антирекорд. Выиграли только в самый первый заход – обыграв «Барселону» в 2006-м, а после этого только поражения.

«Сити» не только выиграл в 4 последних очных встречах, но и выглядит более целостной и сильной командой. Особенно на фоне финансовых проблем испанцев. которые готовы расстаться с любым игроком основы.

Коэффициент на победу «Манчестера» выглядит слишком несерьезным (1.38), но есть за что зацепиться в смолл-маркете. В последних 5 играх англичане пропускают в среднем 0,8 гола за игру, да и в АПЛ оборона не выглядит монолитом. Стоит поверить в то, что «Севилья» сможет забить – за 1.80.

Суперкубки Италии и Испании

Тут придется ждать января, когда будут сыграны матчи за Суперкубки. От Италии сыграют «Наполи» и «Интер», и если в миланской команде сомнений почти нет – костяк и тренер на месте, то у неаполитанцев сменился тренер, Осимхен все еще в подвешенном состоянии, короче, предсказывать что-то за полгода до матча нет смысла. Но если бы игра состоялась сегодня, то «Интер» выглядел бы предпочтительнее.

В Испании пока тоже все неясно. Есть «Барселона» и «Реал», а конкуренцию им попытаются составить «Атлетико» (как бронзовый призер) и «Осасуна» (как финалист Кубка). Кажется, пара фаворитов очевидна, тем более что в полуфинале они друг с другом не встретятся.

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Фото: IMAGO/Ian Stephen, Gerardo Santos /Global Imagens, IMAGO/Baptiste Autissier, Mark Cosgrove/News Images, Marcel Engelbrecht/firo Sportphoto, IMAGO/Box to Box Pictures/Yannic/Global Look Press

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