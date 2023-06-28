Драфт НХЛ-2023: Мичкова выберут в топ-5, Бедард – фаворит, четверо россиян уйдут в первом раунде

В ночь на 29 июня в Нэшвилле пройдет очередной сбор молодых талантов НХЛ. Как обычно, в топе много россиян, а главная надежда российского хоккея Матвей Мичков лидирует в преддрафтовых раскладах.

Авторитетный эксперт телеканала TSN Крэйг Баттон выкатил свой рейтинг, который больше всего похож на правду. Однако, вопросы к нему все-таки есть:

Тут все почти так же, как и у аналитиков букмекерских контор. Первый пик гарантированно у главного таланта поколения Конора Бедарда, за ним идет Фантилли, а замыкает тройку Лео Карлссон.

Матвею выдали высокую четвертую строчку, и это первый вопрос: а разве выберут так высоко?

Мичков сам виноват

Многие эксперты противопоставляли Мичкова Бедарду. Россиянин долгое время назывался в числе главных фаворитов драфта, но резко упал в рейтингах. Все из-за подписанного контракт со СКА до 2026 года и отказа от пресс-конференций.

Медийка форварда находится в зачаточном состоянии, хотя лакросс-голы все равно рвут топы просмотров ютуба.

«Если исключить ситуацию, в которой он оказался, и вернуться на ЮЧМ-2021, то можно сказать, что это один из главных талантов поколения. И он продолжает им оставаться. Просто в последние 2 сезона мы не видели его на международных турнирах, где бы он мог себя показать. Мы всегда ждем от игроков развития. Коннор Бедард продолжал расти, Адам Фантилли и Уилл Смит тоже. То же самое проецируется и на Мичкова.

В случаях, когда у клуба есть шанс получить одного из главных талантов поколения, неважно, придет он в команду сразу же или через два года. Это в любом случае усиление. Такой хоккеист улучшит любой клуб», – говорил директор Центрального скаутского бюро Дэн Марр.

Но есть нюансы:

•За последние 2 сезона мы не видели его на международных турнирах, где бы он мог себя показать перед скаутами НХЛ. Главные конкуренты – Коннор Бедард, Адам Фантилли и тот же Уилл Смит (нет, не актер) развивались у всех на виду.

• Провальная вторая часть сезона в «Сочи». Тут виноват не Матвей, россиянина прибила травма на старте сезона.

• Он щупленький – 64 килограмма. Все же НХЛ по-прежнему остается силовой лигой, и такого Мичкова легко впечатать в борт и уничтожить в НХЛ. Сколько таких мичковых закрепилось в лиге?

Таким образом и Фантилли и Карлссон уйдут выше, они и физически развиты, и в этом сезоне смогут помочь командам. Ставка на то, что под 4-м номером возьмут Мичкова, выглядит занятной:

Тотал меньше 4,5 места на драфте у Мичкова – 3.20

Но есть одно «но» – это «Монреаль». По данным инсайдера Фрэнка Серавалли, представители «Канадиенс» встретились с Матвеем перед драфтом, а они выбирают под 5-м пиком.

Кто может удивить?

Наверное, список будет не слишком большим, включим сюда товарища Дворски и Зака Бенсона. Оба не попали в список Крэйга Баттона, оба таланты уровня топ-10.

Дворски уничтожал за сборную Словакии U-18 на ЧМ с 13 очками, и здоровый, буквально большой. Центрфорвард для «Детройта» или «Сент-Луиса»? Легко. Аналитики тоже верят в такое развитие событий.

Дворски выберут в топ-10 – 1.50

Зак Бенсон стал третьим по очкам в этом сезоне WHL (36+62) и стал All-Star турнира. Легкое попадание в топ-10 обеспечено, канадец готов идти на повышение. Линию на то, что его выберут в топ-10 установили на отметке в 8,5. Коэффициент на то, уйдет Бенсон выше или ниже равнозначен – 1.85.

А что с россиянами?

Михаил Гуляев и Даниил Бут на месте и точно котируются на уровне первого раунда. Но не стоит забывать и про Дмитрия Симашева, который должен уходить в районе первой двадцатки игроков.

Итого получаем четверых россиян, которых выберут в первом раунде драфте. Аналитики БК охотно верят в это.

Были опасения, что из-за нынешней политической ситуации НХЛ может минимизировать выбор россиян, но, похоже, генменеджеров это не особо останавливает. «Я бы не боялся брать россиян. Их нужно ждать несколько лет? Честно говоря, если игрок не входит в топ-15 и через три года может оказывать влияние на игру, то это очень быстро», – говорил генменеджер «Сент-Луиса» Даг Армстронг.

Тотал больше 3,5 россиян в первом раунде драфта – 1.50

Фото: Gettyimages.ru/Minas Panagiotakis / Stringer; globallookpress.com/Pascal Muller/Keystone Press Agency; hawk.ru; hcsochi.ru; mhl.khl.ru