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Скучали по сборным? В планах на выходные – очередной гол Холанда и огненный матч с участием сербов

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Клубный футбол ушел на перерыв, а значит самое время вернуться матчам европейских и других сборных. В прошлый раз матчи национальных команд скорее расстроили, нежели порадовали: всего три захода при 9 прогнозах. В этот раз ожидаются более предсказуемые

Дисклеймер: текст прогнозов и сам прогноз полностью написаны нейросетью.

Казахстан поборется, но фаворит очевиден

Казахстан под руководством Станислава Черчесова будет играть дома, что должно придать команде мотивации и уверенности. Однако, Словения выглядит значительно сильнее как по составу, так и по текущей форме. Лидер атак Беньямин Шешко набрал отличный ход, и в прошлом матче словенцы уверенно победили Казахстан со счётом 3:0. Хозяева постараются не повторять ошибки и будут осторожнее в обороне, но разница в классе вряд ли позволит им навязать равную борьбу.

Ставка: Победа Словении с коэффициентом 1.70

Самая жаркая вывеска выходных: будет много борьбы

Матчи сборных Сербии и Швейцария редко бывают просто спортивными: в составе швейцарцев немало этнических албанцев, и каждая встреча с сербами превращается в эмоциональное и непредсказуемое противостояние. Особенно это касается Гранита Джаки, который уже бывал в эпицентре конфликта. В условиях столь напряженной атмосферы команды могут забыть о тактической дисциплине и пойти в открытый бой, что приведет к множеству нарушений и карточек.

Ставка: Тотал жёлтых карточек больше 4,5 с коэффициентом 2.00

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Португальцы не упустят своего шанса

Португальцы начали турнир уверенно и выглядят фаворитами на фоне неуверенной игры поляков. Тренерский штаб гостей выстроил дисциплинированную тактику с упором на быстрый переход из обороны в атаку. Польша же испытывает проблемы в организации игры, и даже при поддержке трибун ей будет сложно сдержать атаки соперника. Скорее всего, хозяева сосредоточатся на защите, но их слабая линия обороны вряд ли выдержит темп гостей.

Ставка: Фора (-1) на Португалию с коэффициентом 2.10

Финляндия попробует сдержать Англию

Финны понимают, что выиграть в открытой борьбе у мощной английской атаки почти нереально. Поэтому они будут стараться разрушать игру соперника любыми способами. На своем поле Финляндия склонна действовать агрессивно против сильных команд, что часто приводит к нарушению правил и угловым, вынуждая соперника пробивать из опасных зон.

Ставка: Индивидуальный тотал угловых Англии больше 5,5 с коэффициентом 1.95

Команду Де Ла Фуенте встретит организованная оборона датчан

Датчане славятся своей железной дисциплиной и умением «закрывать» соперников, что подтверждают три сухих матча подряд. Испанцы обладают яркой атакующей линией, но их комбинационный стиль не всегда эффективен против команд, делающих ставку на плотную оборону. В этом матче испанцам придется искать нестандартные решения, но они могут столкнуться с упорным сопротивлением в лице датской защиты.

Ставка: Тотал меньше 2,5 с коэффициентом 2.10

Хорватия против Шотландии: нервы на пределе

Игры между Хорватией и Шотландией всегда проходят с повышенным накалом. Хорваты отчаянно нуждаются в победе, чтобы закрепить позиции в группе, но их атакующий потенциал нестабилен. Шотландия, несмотря на проблемы в обороне, старается играть жёстко и дисциплинированно. Встреча может изобиловать жесткими стыками и остановками, что приведет к частым стандартам и угловым.

Ставка: Тотал угловых больше 9,5 с коэффициентом 1.85

Атакующая дуэль Баумгартнера и Холанда

Встреча Австрии и Норвегии обещает стать противостоянием лидеров своих команд. Эрлинг Холанд, не останавливающийся на пути к новым рекордам, уже забил 16 голов в 17 матчах. Австрийцы, в свою очередь, рассчитывают на своего плеймейкера Кристофа Баумгартнера, который является основным мотором атак и лучшим бомбардиром сборной. Матчи таких команд редко заканчиваются без обоюдных голов, особенно учитывая их проблемы в обороне.

Ставка: «Обе забьют – да» с коэффициентом 1.65

Сборная Армении постарается отыграться за сентябрьское поражение

Команда Александра Петракова помнит недавнее поражение 0:2 при целом тайме в большинстве и захочет отыграться перед своими болельщиками. Сборная Армении наверняка начнет агрессивно с первых минут, чтобы перехватить инициативу и продемонстрировать иной настрой. Северная Македония не станет сидеть в обороне, так как предпочитает играть в атакующий футбол. В такой ситуации вероятны ранние голы, особенно если хозяева найдут слабые места в защите гостей.

Ставка: Гол в первые 30 минут с коэффициентом 1.95

Привычный для южноамериканцев низовой матч

Для Перу этот матч критически важен: команда на дне таблицы, а Хорхе Фоссати может потерять доверие болельщиков и игроков. Несмотря на слабую атаку и редкие голы, перуанцы будут биться за ничью на своём поле против организованного Уругвая. Команда Бьелсы, наоборот, сосредоточится на контроле мяча и осторожной игре, что характерно для выездных встреч под его руководством. Ожидается, что матч будет закрытым и нерезультативным.

Ставка: Тотал меньше 2 с коэффициентом 1.80

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Фото: Igor Kupljenik/Keystone Press Agency, IMAGO/www.imago-images.de, Marius Simensen/Keystone Press Agency/Global Look Press

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