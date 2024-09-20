«Барса» продолжит бить «тотал больше», а в миланском дерби вновь сильнее будет «Интер»

Заходим с новыми силами и прогнозами, тем более, что грядет один из самых насыщенных клубных уик-эндов осени. «Манчестер Сити» будет биться на равных с «Арсеналом», «Барселона» постарается закрепиться на верхней строчке Ла Лиги. Но особенно жарко будет в Италии: очередное дерби Де ла Мадонина и личная встреча Антонио Конте против «Ювентуса».

За всеми успехами команды «Ставки на Спортсе» можно следить в рейтинге игроков в приложении БК «Лига Ставок». Более подробно о том, что это за рейтинг игроков и что там можно поискать, можно прочитать в этом материале .

Ну что, вперед?

«Ювентус» – «Наполи»

«Ювентус» начал сезон Серии А с двух крупных побед, а потом скатал две нулевые ничьи. Зато у команды Тиаго Мотты нет пропущенных мячей – никто из топ-5 лиг не может таким похвастаться.

Тем интереснее матч с «Наполи», который входит в трио самых результативных клубов текущей Серии А – 2,25 гола за игру. Хотя сенсационный разгром от «Вероны» на старте сезона портит статистику.

Несмотря на небольшой перевес по коэффициентам в пользу «Юве», это матч равных команд. Ожидается много тактической борьбы. Да и высокие места клубов в таблице пока не отражают реальность – оба перестраиваются с новыми тренерами и полная картина еще не готова.

Для обеих команд – это первый в сезоне матч с топ-соперником. Результат может быть любой, поэтому лучше рассмотреть ставку на низ. В 4 из 5 последних игр этих команд сыграл тотал меньше 2,5 голов . На это в предстоящем матче дают кэф 1.65.

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«Интер» – «Милан»

Обе команды по-разному подходят к очной встрече. «Интер» потерял очки с «Монцей» в последнем туре Серии А (1:1), зато выстоял в Лиге чемпионов против «Манчестер Сити» (0:0). «Милан» же разгромил «Венецию» (4:0), но проиграл «Ливерпулю» (1:3).

Действующий чемпион пока не впечатляет, но у «Милана» проблемы посерьезнее. Пауло Фонсека провалил старт сезона и команда занимает только 10-е место в чемпионате. Предстоящее дерби – последний шанс задержаться в клубе.

В прошлом сезоне Серии А обе очные встречи выиграли черно-синие с общим счетом 7:2. Да, сейчас «Интер» не в прекрасной форме, но точно выглядит лучше «Милана». Победа «Интера» за 1.62.

«Манчестер Сити» – «Арсенал»

В Англии все стабильно – «Манчестер Сити» лидирует, «Арсенал» рядом. Зато «Сити» удивил букмекеров в Лиге чемпионов – не смог победить «Интер», хотя шел явным фаворитом и наиграл на 2,24 ожидаемых гола.

Хорошо стартовал и «Арсенал», хотя без сюрпризов тоже не оставил – потерял очки с «Брайтоном» и теперь отстает от «горожан» на 2 очка. При этом «канониры» в текущем сезоне пропустили лишь один гол – оставили ворота сухими даже с «Тоттенхэмом», который прилично давил.

Встреча двух фаворитов АПЛ – это центральный матч не только 5-го тура, но и, возможно, всего первого круга. При этом в последнее время очные игры этих команд не получаются результативными. Да и игроки вряд ли успеют отдохнуть после матчей в Лиге чемпионов (уже жалуются на плотный график). Тотал меньше 3 голов идет за 1.43 . Можно перестраховаться и взять тотал меньше 3,5 за 1.35

«Вильяреал» – «Барселона»

«Вильяреал» неплохо начал сезон. После 5 туров у команды 4-е место и ноль поражений. В то же время есть проблемы в обороне – много забитых мячей, но и пропущенных хватает. Например, в последнем туре «Вильяреал» пропустил от «Мальорки», хотя та наиграла всего на 0,39 ожидаемых гола. «Барселона» же выдала мощный старт. Например, в последних двух турах вынесла «Вальядолид» и «Жирону» с общим счетом 11:1.

В матчах между «Барсой» и «Вильяреалом» традиционно много голов. В 9 из 11 очных встреч зашел тотал больше 2,5 голов. На этот тренд накладываются и игры обеих клубов в текущей Ла Лиге – на двоих лишь один низовой матч.

Неплохой вариант – ее непроигрыш и общий тотал больше 2,5 за 2.24.

«Штутгарт» – «Боруссия» Дортмунд

Оба клуба успели провести матчи в Лиге чемпионов. «Штутгарт» проиграл «Реалу» (1:3), а «Боруссия» разгромила «Брюгге» (3:0). Сезон в Бундеслиге команды начали тоже по-разному. «Швабы» одержали только одну победу и находятся на 10-й строчке. «Шмели» же набрали 7 очков в 3 матчах и идут в группе лидеров.

«Штутгарт» котируется небольшим фаворитом в предстоящей встрече. В прошлом сезоне команды встречались трижды, и все матчи выиграли «швабы». Кроме того, у команды Себастиана Хенесса будет на день отдыха больше, да и домашние матчи «Штутгарт» не проигрывал почти год.

Но это говорит лишь о том, что не стоит брать чистую победу «Боруссии», хотя команда сейчас на хорошем ходу и выглядит сильнее «Штутгарта». Лучше рассмотреть ставку на то, что «шмели» не проиграют за 1.59.

Ставки на Спортсе

Фото: Gettyimages.ru /Alex Caparros, Matt McNulty, Valerio Pennicino