«Реал» воспользуется отсутствием Захаряна, в Лондоне будет много голов, а «Байер» заставляет тревожиться

Соскучились по клубному футболу? Хорошая новость – матчи Лиги наций позади. Плохой в этот раз нет, хотя расписание выходных и не привлекает большим количеством ярких афиш. Две недели назад прогноз прошел на 50% – подвели скучные нули в матче «Ювентус» – «Рома» и поздний гол в противостоянии «Атлетика» и «Атлетико».

За всеми успехами (и не только!) команды «Ставки на Спортсе» можно следить в рейтинге игроков в приложении БК «Лига Ставок». Более подробно о том, что это за рейтинг игроков и что там можно поискать, можно прочитать в этом материале .

Новые выходные – четыре прогноза по топ-лигам.

«Реал Сосьедад» – «Реал» Мадрид

Мадридский «Реал» пока не получает колоссального преимущества от трансфера Килиана Мбаппе на футбольном поле. У клуба после четырех туров рабочий график с восемью баллами в таблице, но несколько тревожит идеальный старт «Барселоны» (12 очков). Сам Мбаппе смог забить только в ворота «Бетиса». На выезде нападающий еще не отличался.

На счастье «Реала» колючий Сан-Себастьян загрустил на фоне травм. Команда не сможет рассчитывать на 7-8 основных игроков. В их числе и Арсен Захарян. Россиянина не будет даже на скамейке запасных.

Команды в последних матчах редко балуют результативностью, но и разгромов почти нет: только одна крупная победа Мадрида на дистанции в десять встреч.

В этот раз многое говорит в пользу именно результативной игры: Мадрид вместе с Мбаппе голоден до голов, у хозяев есть проблемы с кадрами, а организация всегда была важным компонентом в структуре Иманоля Альгуасиля. Коэффициент на тотал больше 2,5 достаточно высокий – 1.89.

«Аталанта» – «Фиорентина»

В Италии выделяется противостояние в Бергамо. «Аталанта» не вкатилась в сезон и проиграла два матча подряд со счетом 1:6. Джан Пьеро Гасперини выстраивает относительно новый коллектив после ухода Тена Копмейнерса.

«Фиорентина» удивляет букмекеров: три матча – три ничьих. Причем оформили уже три самых популярных счета: 0:0, 1:1 и 2:2. Не хватает только 3:3 – а в матче с «Аталантой» как раз такой сценарий вполне возможен.

«Фиалки» – далеко не самый удобный оппонент для бергамасков. Подопечные Гасперини даже в лучшей форме чаще проигрывали «Фиорентине», нежели брали три очка. Статистика может удивить: шесть побед «фиалок» в девяти матчах, так еще и 15 голов в этих встречах.

Коэффициент на то, что «Фиорентина» не проиграет – 1.93. У гостей сейчас нет проблем с мотивацией, а существенная разница в классе между соперниками отсутствует.

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«Тоттенхэм» – «Арсенал»

Лондонское дерби – самая привлекательная афиша европейских футбольных выходных. «Арсенал» уже споткнулся в игре с «Брайтоном» (1:1), а «Тоттенхэм» так вовсе набрал только четыре очка – от обновленных «шпор» явно ждали большего.

«Тоттенхэм» – одна из самых «верховых» команд в топ-5 лигах Европы: только пять матчей на дистанции в 32 игры завершались с двумя и менее голами. При Эндже Постекоглу дерби с «Арсеналом» – гарантия зрелищности. В прошлом сезоне команды выдали два остросюжетных матча, забив суммарно в ворота друг друга девять голов: «Арсенал» был сильнее на выезде, но споткнулся дома (2:2 и 3:2).

Сейчас фаворит в линии – коллектив Микеля Артеты, но ставить лучше на голы. Очевидно, что игра не может быть закрытой. В связи с этим прогнозируем результативную концовку и проход ставки на тотал больше 1,5 во втором тайме по коэффициенту 1.76.

«Хоффенхайм» – «Байер»

«Байер» все же проиграл в чемпионате Германии. До матча с «Лейпцигом» команда не уступала в Бундеслиге с 27 мая 2023 года…

Новый соперник также не обещает легких баллов. «Хоффенхайм» в прошлом сезоне вошел в своеобразный клуб, проигравших «Байеру» со счетом 2:3. В нынешнем чемпионате у середняка получилось дома одолеть скромный «Хольштайн Киль» (3:2), а вот на выезде не сложилось против «Айнтрахта» во Франкфурте (1:3).

Обе команды играют достаточно открыто, поэтому и базовый тотал на матч – 3,5 гола. Только в одной очной встрече из последних шести оппоненты не обменивались голами.

«Байер» пока не так силен, как в прошлом сезоне, еще будет довлеть и ожидание Лиги чемпионов – старт на следующей неделе. Получается, что Леверкузен спокойно удовлетворится и минимальной победой, дав лидерам набраться сил. «Хоффенхайму» по силам устоять в линии с форой (+1.5). Коэффициент на такое развитие событий – 1.65.

Ставки на Спортсе

Фото: Gettyimages.ru /Denis Doyle, George Wood