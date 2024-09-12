Нейросеть ожидает сверхголевые выходные: подвести может только «Юве»

Клубный футбол, наконец, возвращается. А вместе с ним и прогнозы нейросети на главные футбольные матчи уик-энда. На прошлой неделе зашли 4 из 9, но то были игры национальных сборных. С матчами «Баварий», «Арсеналов» и других европейских грандов у нейросетки все более чем в порядке: 20 зашедших прогнозов из 30 и всего 1 возврат.

Что же нас ожидает на этой неделе?

Дисклеймер: текст прогнозов и сам прогноз полностью написаны нейросетью.

Повторение низкого тотала в игре «Юве»

«Ювентус» играет осторожно, избегая риска в матчах на выезде, особенно против крепких середняков, как «Эмполи». У хозяев тоже нет особых причин лезть в открытую атаку, учитывая их плотную оборону. У обеих команд нет явной необходимости форсировать события, что может привести к игре с минимальным количеством забитых мячей.

Ставка: Тотал меньше 2.5 голов за коэффициент 1.90

Ранний гол Мбаппе, Винисиуса и компании

«Реал» Мадрид активно начинает свои матчи, стремясь быстро захватить инициативу. С учетом нестабильности «Сосьедада» в последних играх, мадридцы могут воспользоваться ранними моментами, чтобы открыть счет. Мбаппе и Винисиус — ключевые фигуры атаки, которые создают давление с первых минут, они и скажут свое слово.

Ставка: «Реал» Мадрид забьет в первом тайме за коэффициент 1.75

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Снова много голов от «Марселя»

При Де Дзерби «Марсель» показывает стабильную игру в атаке, особенно с такими яркими игроками, как Гринвуд и Ваи. Команда стабильно забивает в каждом матче, и встреча с «Ниццей», которая допускает ошибки в обороне, должна стать еще одной возможностью для «Марселя» увеличить свой голевой актив. Хозяева должны вновь продемонстрировать результативную игру.

Ставка: Индивидуальный тотал «Марселя» больше 2 за коэффициент 2.55

Во втором тайме «Жирона» и «Барса» будут интереснее

«Барселона» демонстрирует прекрасную атаку, особенно во второй половине матчей. «Жирона» также не боится рисковать, особенно на своем поле. Ожидается, что команды начнут осторожно, но темп игры возрастет после перерыва, когда оба коллектива будут стремиться забить и решить исход встречи.

Ставка: Больше голов во втором тайме за коэффициент 2.03

Спокойный разгром команды Луиса Энрике

Во французском чемпионате нет равных «Пари Сен-Жермен». Скромный «Брест», несмотря на недавний успех против «Сент-Этьена», регулярно пропускает в своих матчах, что создает идеальные условия для парижского нападения, где царят Барколя и Дембеле. Ожидается, что «ПСЖ» будет владеть инициативой и добьется уверенной победы.

Ставка: ПСЖ победит с форой (-2) за коэффициент 2.20

Принципиальный матч с обилием голов

Дерби северного Лондона обещает стать настоящим испытанием для обеих команд. «Тоттенхэм» под руководством Постекоглу демонстрирует мощную атаку, особенно с формой Сона Хын Мина, забившего на старте 2 гола. «Арсенал» Микеля Артеты, продолжает свою уверенную серию без поражений. Ожидается, что обе команды сыграют агрессивно, и голов не избежать.

Ставка: «Обе команды забьют» – да» за коэффициент 1.53

Прекрасный «Интер» продолжит доминировать

Команда Индзаги регулярно забивает в стартовых таймах и будет стремиться использовать слабости обороны «Монцы», которая продолжает испытывать трудности. Форма «Интера» такая, что миланцы сносят последних соперников. Даже на своем поле «Монце» будет очень тяжело, т.к. «Интер» начнет давить с самого начала, чтобы обеспечить себе преимущество.

Ставка: «Интер» забьет в первом тайме за коэффициент 1.60

«Бавария» добавит во втором тайме

Учитывая, что «Бавария» постепенно наращивает давление по ходу матчей, а «Хольштайн Киль» изматывается к финальным минутам, вторая половина встречи может стать более результативной. «Бавария» активно использует глубину своего состава, и это приведет к еще большему количеству голов во втором тайме.

Ставка: Больше голов во втором тайме за коэффициент 1.95

Ставка на динамичный первый тайм

И «Борнмут», и «Челси» известны своими быстрыми стартами. «Борнмут» Ираолы активно действует с первых минут, а лондонцы, несмотря на нестабильную форму, имеет вполне качественную линию нападения, которая способна решать исход в начале встречи. Обе команды любят рисковать в первой половине, что может привести к быстрому развитию событий на поле.

Ставка: Гол в первом тайме за коэффициент 1.40

Обмен голами в игре «Боруссии» и «Штутгарт»

«Боруссия» Гладбах и «Штутгарт» известны своими атакующими стилями, но оборонительные линии обеих команд оставляют желать лучшего. «Штутгарт» забивает в каждом из последних 18 матчей, а «Боруссия» регулярно создает моменты у ворот соперников. Вероятность, что обе команды найдут путь к воротам друг друга, крайне высока.

Ставка: Обе забьют за коэффициент 1.50

Ставки на Спортсе

Фото: Gettyimages /Alessandro Sabattini / Stringer, Aitor Alcalde / Stringer, Marco Luzzani / Stringer, Stuart Franklin / Staff