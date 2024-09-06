Товарищеские матчи и игры в рамках Лиги наций закончатся без сюрпризов – так считает нейросеть

Впереди необычное окончание недели. Клубы ушли на временный перерыв, в ближайшие дни будут играть сборные. В этом материале – прогнозы на главные матчи этих выходных.

Уверенная победа команды Карпина

Россия демонстрирует впечатляющую форму в товарищеских матчах, не проигрывая и забивая в каждой из последних восьми встреч. У команды Валерия Карпина стабильная оборона — три игры без пропущенных голов. Таиланд, напротив, пропускает в каждом матче и не может наладить защиту. Команда Масатады Исии не выигрывает три игры подряд. Учитывая текущие показатели, Россия должна уверенно побеждать.

Ставка: Победа России с форой (-2) за коэффициент 3.70

Действующих чемпионов Европы ждет непростой выезд

Швейцария Мурата Якина показывает достойные результаты, особенно в рамках Лиги наций. Их последние матчи доказывают, что команда готова бороться с сильнейшими соперниками. Испания еще с Евро-2024 демонстрирует серию уверенных побед и подходит к этому матчу в отличной форме и с отличной статистикой, что делает их с небольшим перевесом, но фаворитом. Игра на «Стад де Женев обещает быть интересной, и обе команды способны отличиться.

Ставка: Обе забьют за коэффициент 2.05

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Люксембург подходит к матчу в ранге фаворита

Хозяева под руководством Люка Хольца имеет неплохие результаты в последних матчах, в том числе в Лиге наций, что делает их фаворитом встречи. Беларусь, напротив, не может выиграть на протяжении шести матчей, что усложняет задачу команды Карлоса Алоса Феррера. Люксембург на своём поле выглядит более подготовленным, и шансы на успех у них соответственно выше.

Ставка: Победа Люксембурга за коэффициент 1.75

В Португалии все закончится предсказуемо

Португалия под руководством Роберто Мартинеса стремится вернуться к победным результатам после нескольких ничьих в последних матчах. Шотландия же уверенно чувствует себя в турнире, не проигрывая на протяжении четырёх игр, хотя их выступления часто сопровождаются проблемами с результативностью. Игра на домашнем стадионе добавит португальцам мотивации для взятия трёх очков.

Ставка: Победа Португалии и тотал меньше 3,5 голов за коэффициент 1.88

Упорная борьба в североамериканском дерби

Обе команды переживают трудности: США не может победить три матча подряд, а Канада сохраняет нестабильность, особенно в атаке. Канада под руководством Джесси Марша не впечатляет результативностью, но отличается более организованной защитой. Вероятен осторожный футбол с прицелом на оборону.

Ставка: Тотал меньше 2,5 голов за коэффициент 1.75

Англичане вернутся на победный путь

Ирландия под руководством Джона О’Ши ищет стабильности после череды неубедительных результатов. Команда активно настраивается на матч, но имеет некоторые проблемы с составом из-за травм ключевых игроков. Англия, возглавляемая Ли Карсли, также переживает трудности, не выигрывая в последних матчах Лиги наций, однако состав сборной остается более сбалансированным. Молодежь, включенная в заявку, может стать решающим фактором на поле.

Ставка: Победа Англии с тоталом больше 2,5 голов за коэффициент 2.55

Снова победа Германии

Сборная Германии под руководством Юлиана Нагельсманна готова уверенно начать Лигу Наций. Команда обладает глубоким составом и мотивацией взять три очка на домашнем стадионе. Венгрия под руководством Марко Росси демонстрирует нестабильные результаты и может столкнуться с трудностями против более организованного соперника. Германия буквально недавно имела успешный опыт игры против Венгрии, что дает еще больше уверенности в удачном для хозяев исходе.

Ставка: Победа Германии с форой (-1,5) за коэффициент 1.80

Сборная Бразилии не в лучшей форме, но дежурные три очка должны будут взять

Статистика последних встреч показывает, что игра может стать сложной для хозяев, и гости вполне способны навязать борьбу. Бразилия находится в непростом положении, проиграв три последних матча в квалификации, что добавляет давления на команду Доривала Жуниора. Эквадор под руководством Себастьяна Беккасесе, напротив, демонстрирует уверенность, не проигрывая в последних играх и надёжно удерживаясь в верхней части таблицы. Учитывая турнирные позиции и амбиции обеих команд, матч обещает быть упорным, а Бразилия, играя дома, обязана прибавить, чтобы вернуться на победную дорожку.

Ставка: Победа Бразилии и тотал меньше 3,5 голов за коэффициент 2.00

Хорватов ожидает напряженный матч

Обе команды показывают непредсказуемые результаты в последних матчах. Хорватия при Златко Даличе успешно завершила предыдущие встречи против серьёзных соперников, в то время как Польша, несмотря на нестабильность, демонстрирует умение собраться в ключевых играх. Ожидается, что этот матч будет непростым для обеих сторон, и вероятен обмен голами.

Ставка: Обе забьют за коэффициент 1.80

В матче Дании и Сербии снова будет ничья

Датчане у себя дома, особенно в турнире Лиги наций, играют уверенно. Команда регулярно набирает очки, хотя последние результаты оставляют вопросы. Сербия же под руководством Драгана Стойковича продолжает серия без поражений и также показывает хорошие результаты в турнире. Встреча этих команд в недавнем прошлом уже завершилась ничьей, сейчас вновь ожидается нечто подобное.

Ставка: Ничья за коэффициент 3.90

Ставки на Спортсе

Фото: Gettyimages /Clive Mason / Staff, Gabriel Aponte / Stringer, Dan Mullan / Staff, Carlos Rodrigues / Stringer; РИА Новости /Максим Богодвид