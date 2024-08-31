«Локо» и «Краснодар» непредсказуемы, «Зенит» увезет победу. Новые прогнозы на РПЛ

Снова прогнозы!

Это новый раунд всесезонного конкурса прогнозов от авторов Спортса на РПЛ – в прицеле седьмой тур. Команду Александра Дорского представляет Любовь Курчавова, а команду Глеба Чернявского – Валерий Самсонов. Центральный матч тура: «Локомотив» – «Краснодар».

Валерий Самсонов: «Локо» и «Краснодар» много не забьют, а Адиева или Тедеева могут уволить

«Ахмат» – «Акрон»: тотал меньше двух (2.57)

К 7-му туру эта пара делит последнее место с «Факелом», где уже поменяли тренера. Наверняка и в Грозном, и в Тольятти разархивировали списки свободных коучей, поэтому очередное поражение может стать фатальным для Магомеда Адиева или Заура Тедеева.

В такой обстановке команды нередко фокусируются на обороне. К тому же в прошлые выходные оба клуба пропустили на двоих семь («Ахмат» упустил победу над «Химками» на 98-й – 3:3, «Акрон» влетел ЦСКА – 0:4), поэтому низовой исход матча кажется наиболее вероятным.

«Локомотив» – «Краснодар»: тотал меньше двух (3.04)

Матчи лидеров часто получаются не самыми зрелищными. Хотя это скорее относится к концовке чемпионата, но в данном случае рискну продублировать прогноз: минимум голов. Не удивлюсь, если «Локомотиву» вернется за чудом выигранный матч с ЦСКА.

Любовь Курчавова: «Зенит» снова не пропустит от «Нижнего», «Локо» и «Краснодар» дадут шоу

«Локомотив» – «Краснодар»: тотал больше 2,5 (1.79)

Обе команды набрали ход – Локомотив впечатляет яркой игрой и результативностью, а ведь это еще Пиняев не разогнался! А Краснодар просто не проигрывает в РПЛ. Поэтому жду тут упорной борьбы, в которой будет как минимум три гола.

«Пари НН» – «Зенит»: Зенит не пропустит и победит (1.79)

У Зенита серия из трех матчей без побед, а Локомотив идет первым – могли себе это представить еще три недели назад? Нужно срочно реабилитироваться, и Пари НН – идеальный соперник для этого. Команда Илича мало забивает, а в воротах Зенита очень хорош Латышонок – все условия для сухой победы Зенита.

Очные встречи

«Локомотив» – «Краснодар»: стабильные «обе забьют»

31 марта. РПЛ. «Локомотив» – «Краснодар» – 1:1 19 августа 2023-го. РПЛ. «Краснодар» – «Локомотив» – 1:1 18 марта 2023-го. РПЛ. «Локомотив» – «Краснодар» – 3:2 23 ноября 2022-го. Кубок России. «Краснодар» – «Локомотив» – 1:0 14 сентября 2022-го. Кубок России. «Локомотив» – «Краснодар» – 3:2 (3:1 по пенальти)

Интересный факт : после Суперкубка «Краснодар» еще ни разу не проигрывал во вторых таймах.

«Пари НН» – «Зенит»: стабильные «обе не забьют» (в основном – «Нижний»)

9 декабря 2023-го. РПЛ. «Зенит» – «Пари НН» – 1:0 22 июля 2023-го. РПЛ. «Пари НН» – «Зенит» – 0:2 4 марта 2023-го. РПЛ. «Зенит» – «Пари НН» – 3:0 16 октября 2022-го. РПЛ. «Пари НН» – «Зенит» – 0:3 21 мая 2022-го. РПЛ. «Пари НН» – «Зенит» – 1:0

Интересный факт : после травмы Глушенкова «Зенит» отметился лишь 1 забитым мячом (суммарное игровое время – 246 минут)

«Ахмат» и «Акрон» встречаются друг с другом впервые.

Как проходит конкурс прогнозов?

Соперничают две команды главных экспертов по российскому футболу: четверка Глеба Чернявского (Александр Головин, Валерий Самсонов, Максимилиан Алфимов) и дримтим Александра Дорского (Илья Васильев, Павел Тихонов и Любовь Курчавова).

Тем, кто следил за Евро, формат уже знаком. Но с одним обновлением: прогнозы на матчи ближайшего тура дает один представитель от команды, а не все авторы сразу. Итоговый подсчет чуть изменился: средний коэффициент, количество исходов остаются, от ROI и «банка» мы отказались. Теперь главный критерий – положительная и отрицательная разница по сумме ставок . Базовый показатель – 1000 рублей. От и отталкиваемся.

В прошлом туре у наших экспертов одно точное попадание: Глеб Чернявский предсказал исход матча «Ахмат» – «Химки» (3:3), поверив, что гости не проиграют.

Ставки на Спортсе

Фото: РИА Новости /Александр Вильф; Григорий Сысоев; Владимир Федоренко; Алексей Филиппов; Сергей Бобылев; Григорий Соколов