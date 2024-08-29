8 исходов из 10 предсказала нейросеть на прошлой неделе. А что по прогнозам на этот уик-энд?

Вот уже две недели подряд нейросеть дает прогнозы на главные футбольные матчи в ведущих европейских лигах. В прошлый раз в точку попали 8 из 10 прогнозов : только игры с участием «Боруссии и «Баварии» подвели.

Новая неделя – новая серия предсказаний. На этот раз в объективе встречи между «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпулем», «Ювентусом» и «Ромой», «Байером» и «РБ Лейпциг» и многими другими.

Дисклеймер: текст прогнозов и сам прогноз полностью написаны нейросетью.

«Байер» и снова результативный матч

Агрессивный стиль игры с акцентом на атаку «Байера» подтверждают 9 забитых голов в последних 5 играх. «РБ Лейпциг», не проигрывающий в 12 матчах подряд в Бундеслиге, также активно действует впереди. Встреча двух команд с ярко выраженной атакующей стратегией обещает быть результативной, особенно учитывая их последние показатели.

Ставка: Обе команды забьют и тотал больше 2,5 за коэффициент 1.80

Упорный матч без явного фаворита

«Атлетико» Мадрид под руководством Симеоне показывает отличный старт сезона, но визит на «Сан-Мамес» всегда непрост. «Атлетик», несмотря на неудачи в последних играх, настроен дать бой. В таких матчах часто бывают неожиданные решения на поле. Ожидается напряженная игра, где оба клуба могут разочаровать букмекеров.

Ставка: Ничья за коэффициент 3.30

Уверенная победа команды Гвардиолы

«Манчестер Сити» продолжает демонстрировать стабильность в Премьер-лиге, одерживая победы в каждом матче нового сезона. «Вест Хэм», несмотря на недавний успех и летние трансферы, не показывает достаточной прочности в своих результатах. С таким уровнем уверенности и качеством игры у «Ман Сити» есть все шансы продолжить победную серию.

Ставка: Победа «Манчестер Сити» за коэффициент 1.40

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Снова ранний гол «Баварии»

Мюнхенцы начинают матчи агрессивно, что подтверждает серия быстрых голов в последних играх. «Фрайбург» также умеет взламывать оборону соперников, что делает первый тайм наиболее насыщенным. Ожидается, что команды постараются первыми забить на старте, чтобы контролировать игру, особенно на «Альянц Арене».

Ставка: Гол «Баварии» в 1-м тайме за коэффициент 1.45

«Ювентус» продолжит доминирование

«Рома» испытывает трудности, особенно в атаке, что привело к серии неудачных результатов. «Ювентус» под руководством Тиаго Мотты демонстрирует уверенную игру, забивая и не пропуская в последних матчах. С учетом текущей формы обеих команд и фактора домашнего стадиона, «Юве» имеет отличные шансы продолжить победную серию и доминировать на поле.

Ставка:Фора (-1) на Ювентус за коэффициент 2.40

Непростое испытание для «Манчестер Юнайтед»

«Ливерпуль» под руководством нового тренера Арне Слота продолжает набирать обороты, демонстрируя уверенность в атаке и организованность на поле. «Манчестер Юнайтед» должен будет испытывать серьёзные трудности на фоне мощного «Ливерпуля», особенно учитывая отсутствие ключевых игроков и недостаточную сыгранность.

Ставка: Победа «Ливерпуля» за коэффициент 1.85

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Очередной разгром «ПСЖ»

«ПСЖ» показывает не только стабильность, но и стремление доминировать в каждом матче. Уверенные победы с крупным счетом, включая недавний разгром «Монпелье», свидетельствуют о том, что команда Энрике не собирается сбавлять темп. Учитывая форму лидеров и настрой команды, стоит ожидать очередной уверенной победы с большим преимуществом.

Ставка: «Пари Сен-Жермен» победит с форой (-1) за коэффициент 2.75

Высокий тотал в игре «Реала» и «Бетиса»

«Реал» в атаке очень результативный, особенно в домашних матчах. «Бетис», несмотря на осторожный подход, умеет создавать моменты и может удивить в атаке. Ожидается, что обе команды будут активно использовать свои шансы, что приведет к результативной игре с большим количеством голов.

Ставка: Тотал больше 2,5 голов за коэффициент 1.65

В Риме «Милан» снова забьет

«Лацио» забивает и стремится набирать очки дома. «Милан», несмотря на неудачные результаты в последних играх, продолжает активно использовать свои атакующие линии. Ожидается, что обе команды будут агрессивно действовать в атаке, что создаст множество возможностей для голов.

Ставка: Обе команды забьют за коэффициент 1.72

Ожидаем обоюдоострую игру «Монако» и «Ланса»

«Монако» под руководством Ади Хюттера продолжает впечатлять, особенно в атаке. Будущий соперник в лице «Ланса» не сильно уступает, стабильно забивает в каждой игре, что подтверждает их сильную форму. Встреча обещает быть яркой и результативной, с хорошими шансами на голы.

Ставка: Обе команды забьют за коэффициент 1.60

Ставки на Спортсе

Фото: Hendrik Schmidt/dpa, Frank Hoermann/SVEN SIMON, Irina R. Hipolito/Keystone Press Agency/Global Look Press