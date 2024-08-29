8 исходов из 10 предсказала нейросеть на прошлой неделе. А что по прогнозам на этот уик-энд?
Вот уже две недели подряд нейросеть дает прогнозы на главные футбольные матчи в ведущих европейских лигах. В прошлый раз в точку попали 8 из 10 прогнозов: только игры с участием «Боруссии и «Баварии» подвели.
Новая неделя – новая серия предсказаний. На этот раз в объективе встречи между «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпулем», «Ювентусом» и «Ромой», «Байером» и «РБ Лейпциг» и многими другими.
Дисклеймер: текст прогнозов и сам прогноз полностью написаны нейросетью.
«Байер» и снова результативный матч
Агрессивный стиль игры с акцентом на атаку «Байера» подтверждают 9 забитых голов в последних 5 играх. «РБ Лейпциг», не проигрывающий в 12 матчах подряд в Бундеслиге, также активно действует впереди. Встреча двух команд с ярко выраженной атакующей стратегией обещает быть результативной, особенно учитывая их последние показатели.
Ставка: Обе команды забьют и тотал больше 2,5 за коэффициент 1.80
Упорный матч без явного фаворита
«Атлетико» Мадрид под руководством Симеоне показывает отличный старт сезона, но визит на «Сан-Мамес» всегда непрост. «Атлетик», несмотря на неудачи в последних играх, настроен дать бой. В таких матчах часто бывают неожиданные решения на поле. Ожидается напряженная игра, где оба клуба могут разочаровать букмекеров.
Ставка: Ничья за коэффициент 3.30
Уверенная победа команды Гвардиолы
«Манчестер Сити» продолжает демонстрировать стабильность в Премьер-лиге, одерживая победы в каждом матче нового сезона. «Вест Хэм», несмотря на недавний успех и летние трансферы, не показывает достаточной прочности в своих результатах. С таким уровнем уверенности и качеством игры у «Ман Сити» есть все шансы продолжить победную серию.
Ставка: Победа «Манчестер Сити» за коэффициент 1.40
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Снова ранний гол «Баварии»
Мюнхенцы начинают матчи агрессивно, что подтверждает серия быстрых голов в последних играх. «Фрайбург» также умеет взламывать оборону соперников, что делает первый тайм наиболее насыщенным. Ожидается, что команды постараются первыми забить на старте, чтобы контролировать игру, особенно на «Альянц Арене».
Ставка: Гол «Баварии» в 1-м тайме за коэффициент 1.45
«Ювентус» продолжит доминирование
«Рома» испытывает трудности, особенно в атаке, что привело к серии неудачных результатов. «Ювентус» под руководством Тиаго Мотты демонстрирует уверенную игру, забивая и не пропуская в последних матчах. С учетом текущей формы обеих команд и фактора домашнего стадиона, «Юве» имеет отличные шансы продолжить победную серию и доминировать на поле.
Ставка:Фора (-1) на Ювентус за коэффициент 2.40
Непростое испытание для «Манчестер Юнайтед»
«Ливерпуль» под руководством нового тренера Арне Слота продолжает набирать обороты, демонстрируя уверенность в атаке и организованность на поле. «Манчестер Юнайтед» должен будет испытывать серьёзные трудности на фоне мощного «Ливерпуля», особенно учитывая отсутствие ключевых игроков и недостаточную сыгранность.
Ставка: Победа «Ливерпуля» за коэффициент 1.85
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Очередной разгром «ПСЖ»
«ПСЖ» показывает не только стабильность, но и стремление доминировать в каждом матче. Уверенные победы с крупным счетом, включая недавний разгром «Монпелье», свидетельствуют о том, что команда Энрике не собирается сбавлять темп. Учитывая форму лидеров и настрой команды, стоит ожидать очередной уверенной победы с большим преимуществом.
Ставка: «Пари Сен-Жермен» победит с форой (-1) за коэффициент 2.75
Высокий тотал в игре «Реала» и «Бетиса»
«Реал» в атаке очень результативный, особенно в домашних матчах. «Бетис», несмотря на осторожный подход, умеет создавать моменты и может удивить в атаке. Ожидается, что обе команды будут активно использовать свои шансы, что приведет к результативной игре с большим количеством голов.
Ставка: Тотал больше 2,5 голов за коэффициент 1.65
В Риме «Милан» снова забьет
«Лацио» забивает и стремится набирать очки дома. «Милан», несмотря на неудачные результаты в последних играх, продолжает активно использовать свои атакующие линии. Ожидается, что обе команды будут агрессивно действовать в атаке, что создаст множество возможностей для голов.
Ставка: Обе команды забьют за коэффициент 1.72
Ожидаем обоюдоострую игру «Монако» и «Ланса»
«Монако» под руководством Ади Хюттера продолжает впечатлять, особенно в атаке. Будущий соперник в лице «Ланса» не сильно уступает, стабильно забивает в каждой игре, что подтверждает их сильную форму. Встреча обещает быть яркой и результативной, с хорошими шансами на голы.
Ставка: Обе команды забьют за коэффициент 1.60
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Фото: Hendrik Schmidt/dpa, Frank Hoermann/SVEN SIMON, Irina R. Hipolito/Keystone Press Agency/Global Look Press