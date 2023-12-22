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Комбинация «Пармы», которая «удивила» защиту ЦСКА

Парма Парма
Единая лига ВТБ Единая лига ВТБ
ЦСКА ЦСКА
Би Джей Джонсон
Баскетбол Баскетбол

Этот пост написан пользователем Sports.ru, начать писать может каждый болельщик (сделать это можно здесь).

От редакции: вы читаете пользовательский блог «Баскетбольная провинция», в котором рассказывают о российском баскетболе.

Победа «Пармы» над ЦСКА стала одним из главных сюрпризов нынешнего сезона Лиги ВТБ. В той встрече уральцы уверенно выглядели и в защите, и в нападении. Видно было, что команда подготовилась к игре с лидером, и по делу обыграла именитого соперника.

Из любопытного можно, пожалуй, отметить одно из взаимодействий, которое пермяки умело разыгрывали на протяжении всей первой половины встречи. Что удивительно, оборона армейцев с трудом реагировала на него и очень часто позволяла сопернику совершать удобные броски. Хотя эта комбинация является довольно простой и распространенной.

Главным лицом этого взаимодействия становился Би Джей Джонсон. Форвард уральцев оказывался на дуге или же под кольцом.

Затем он ускорялся в район штрафной линии.

С помощью заслона избавлялся от опекуна.

И получал свободно мяч.

Оборона ЦСКА на эти рывки реагировала весьма пассивно. За редким исключением никто не выходил на подстраховку. Так что Джонсон мог спокойно развивать нападение.

К слову, один раз пермяки с успехом разыграли эту же комбинацию и под Айзею Риза.

3 комментария
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Ловко разыграли, а вы - подметили, спасибо!
Еще бы круто подытожить, сколько очков набрала "Парма" таким способом или хотя бы примерно, какое влияние именно эта комбинация оказала на итоговый счет)
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это пиндаун обыкновенный
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Ответ Иван Терентьев
Ловко разыграли, а вы - подметили, спасибо! Еще бы круто подытожить, сколько очков набрала "Парма" таким способом или хотя бы примерно, какое влияние именно эта комбинация оказала на итоговый счет)
Не, это пост развлечения ради. На мало-мальский анализ мне времени жаль.
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