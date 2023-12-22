Комбинация «Пармы», которая «удивила» защиту ЦСКА

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Победа «Пармы» над ЦСКА стала одним из главных сюрпризов нынешнего сезона Лиги ВТБ. В той встрече уральцы уверенно выглядели и в защите, и в нападении. Видно было, что команда подготовилась к игре с лидером, и по делу обыграла именитого соперника.

Из любопытного можно, пожалуй, отметить одно из взаимодействий, которое пермяки умело разыгрывали на протяжении всей первой половины встречи. Что удивительно, оборона армейцев с трудом реагировала на него и очень часто позволяла сопернику совершать удобные броски. Хотя эта комбинация является довольно простой и распространенной.

Главным лицом этого взаимодействия становился Би Джей Джонсон. Форвард уральцев оказывался на дуге или же под кольцом.

Затем он ускорялся в район штрафной линии.

С помощью заслона избавлялся от опекуна.

И получал свободно мяч.

Оборона ЦСКА на эти рывки реагировала весьма пассивно. За редким исключением никто не выходил на подстраховку. Так что Джонсон мог спокойно развивать нападение.

К слову, один раз пермяки с успехом разыграли эту же комбинацию и под Айзею Риза.