Думали, жизнь Дончича – сказка? Это балканские разборки круче, чем у Кустурицы

Агентские интриги, суд с матерью, битва за бренд.

Лука Дончич вышел в свой первый финал НБА, да еще в статусе лидера плей-офф по количеству очков, подборов, передач, перехватов, количеству бросков с игры, трехочковых и штрафных (уфф, все-таки хватило пальцев двух рук). Легко восторгаться его баскетбольным даром, который был выпестован всем окружением Луки, сплошь состоящим из знаковых для баскетбольной истории Словении людей.

Перед нами – барочный образ пухлощекого, светловолосого, улыбчивого херувима, обладающего не только врожденными баскетбольными навыками, но также любыми возможностями для их развития. Но когда в столь юном возрасте показываешь явную предрасположенностью к чему-либо и оказываешься в окружении «доброжелателей», предметом эксплуатации может стать не только талант, но и его носитель. А это уже более трагедийный жанр. Игра Луки универсальна и многогранна, как и его жизнь, в которой хватало места и спекуляциям, и предательствам, и семейным дрязгам.

Дончич – кульминация развития словенского баскетбола. И это не всегда плюс

«Лука родился с этим. С тех пор как он начал ходить, когда ему исполнился год, он постоянно играл с мячом. Он занимался всеми видами спорта. Ему очень нравился футбол, но он был слишком высок, чтобы играть. Я сразу же сказала, что Лука был рожден, чтобы играть в баскетбол», – слова матери Луки Мириам Потербин.

С натяжечкой можно охарактеризовать как завуалированный комплимент бывшему супругу и отцу Луки. Те, кто – кроме Потербин – помнит детство Луки в Словении, описывают его игру как сочетание генетики и юношеской одержимости баскетболом.

«У него было потрясающее видение площадки. Я видел их обоих на тренировках, в разных игровых ситуациях. Их стиль практически идентичен», – уверяет Дамир Раденович, который тренировался с Сашей Дончичем в бытность баскетболистом, а сейчас является директором по маркетингу Федерации Баскетбола Словении.

Луке не исполнилось и 10 лет, а он уже вовсю шнырял по раздевалке люблянской «Олимпии» (сейчас это уже «Цедевита-Олимпия»), в большом перерыве отвлекая игроков разными вопросами и просьбами сфотографироваться. Одним из них был Марко Милич – ассистент тренера «Мэверикс» Джейсона Кидда, с которым он пересекся еще в 1997-м году, в «Финикс Санс»; Милич был первым словенцем в истории, задрафтованным клубом НБА.

«Он постоянно крутился где-то рядом. И я вполне допускаю, что некоторым вещам он мог научиться у нас, ветеранов. Неосознанно, руководствуясь только инстинктами. Дети ведь очень восприимчивы», – уверен Милич.

Где-то в той же раздевалке Лука мог донимать и молодого Горана Драгича – первого словенца, сыгравшего на Матче звезд НБА – с которым они спустя 9 лет вместе сенсационно выиграют первый для Словении чемпионат Европы.

«В таком возрасте трудно предсказать, как сложится будущее. Могу лишь сказать, что уже в детстве он был очень увлечен баскетболом. Но в 2017-м, когда я увидел его в тренировочном лагере сборной Словении, я понял, что через 4-5 лет он станет одним из лучших игроков мира. Но он продемонстрировал, что я ошибался на этот счет. Все произошло намного быстрее», – никудышный прогнозист, но классный игрок Горан Драгич.

На фото по случаю победы «Олимпии» в чемпионате Луке 9 лет, но уже тогда он играл против ребят гораздо старше себя.

«Я тренировал Луку ровно тринадцать минут. Он пришел, когда ему было 8 лет. Я постоял, посмотрел, потом сказал – ладно, парень, это не для тебя – и отвел его в секцию, где тренировались парни 12-14 лет», – вспоминает детский тренер Грег Брезовец.

Еще один тренер Луки, Ерней Смольникар, вспоминал, как несколько раз пытался отправить Луку домой, поскольку беспокоился о том, что неокрепший организм попросту не вынесет нагрузок определенных упражнений. Дончич в слезах уходил, а затем умолял родителей позвонить Смольникару, чтобы тот вернул его на площадку.

Лука – венец прогресса словенского баскетбола. Вот очередной факт: прямое отношение к Дончичу имеют сразу оба игрока, которые стали первыми словенцами-чемпионами НБА. В 2005-м в составе «Сан-Антонио Сперс» кубок Лэрри О’Брайана взяли Бено Удрих и Рашо Нестерович. Первый играл с Сашей Дончичем в «Олимпии» в начале 00-х и помнит, как тот взахлеб рассказывал о своем 3-летнем сыне, а Нестерович – и вовсе крестный отец Луки.

Протекция такого огромного количества важных людей, безусловно, значима и полезна, но при этом налагает определенную ответственность.

«Когда ты маленький, все легче, ты просто видишь людей, которые улыбаются тебе, дают советы и хотят помочь. Когда ты взрослеешь, то понимаешь, что эти люди нанесли Словению на баскетбольную карту мира. Ты не имеешь права их подвести. Это давит. Иногда я не мог спать ночами. Я люблю Словению, люблю свою страну, сборную, а эти люди являются олицетворением и того, и другого. Я не скажу, что мне не хватает уверенности, но это чувство пришло с возрастом. До определенного момента было очень тяжко», – признается Дончич.

Свою лепту внесли и родители, для которых Лука, в определенном смысле, стал не только сыном, но и источником существования.

Измены, развод, агентские интриги. Жизнь четы Дончичей – находка для ток-шоу

Старательная парикмахерша Мириам Потербин преодолела долгий и извилистый путь, чтобы стать мамой лучшего словенского баскетболиста в истории. Для начала пришлось потрудиться и собрать фулл-хаус из профессий, подчеркивающих собственные достоинства; без чуть-чуть «Мисс Словения-1993», немножко модель, слегка актриса, полноправная владелица салона красоты. Вкупе с привлекательной внешностью это легко убедит баскетболиста в том, что именно такая женщина станет верной хранительницей домашнего очага и кухонной газовой горелки. Проверить теорию вызвался Саша Дончич. Да так вызвался, что в конечном итоге погорел на измене. По крайней мере, так утверждалось при разводе.

Имя соблазнительницы, попутавшей мысли и порядок брачных обязательств Саши, история запамятовала. Зато сохранила другое, которое в ходе бракоразводного процесса упоминалось вскользь, но довольно часто. Знакомьтесь, Борис Пожег – бывший раллийный гонщик, яхтсмен, торговец недвижимостью, хозяин нескольких ресторанов, основатель компании по производству мороженого Sladoledi Pixi, друг семейства Дончичей и ценитель всех известных талантов Мириам Потербин. Пожег даже был свидетелем на свадьбе Дончичей и вел лимузин с новобрачными.

Мириам спустя некоторое время призналась, что 5 лет состояла в «неофициальных» отношениях с Пожегом. Но это уже было после развода.

Попытки отсудить единоличное право воспитывать Луку, которому было 8 лет, ни для одной из сторон не увенчались успехом. Но когда Дончичу исполнилось 15, Мириам оформила полноценную опеку над сыном; через год Лука стал самым молодым дебютантом основной команды «Реала» (16 лет и 2 месяца). Сама эпопея с переездом в Мадрид тоже была написана не подчистую. После того как Саша Дончич понял, что Лука слишком хорош для люблянской «Олимпии», он обратился к агенту Мирко Миличивичу, который взялся представлять интересы Луки. Миличевич изначально вел переговоры с «Галатасараем».

«Когда я отвез Луку в «Галатасарай», меня спросили: «Что нам делать с этим ребенком?». Он не произвел на них впечатления, а мы не оценили их холодный прием. Я сказал его отцу, что это не наш вариант и предложил отвезти его в «Реал» к моему хорошему другу Альберто Эрреросу, с которым я играл в молодости. Он работал у них менеджером. Летом 2012-го Лука стал их игроком», – рапортует Миличевич.

Соглашение было рассчитано на 5 лет. 13-летнему Дончичу, с самых пеленок окруженному огромным количеством людей, предстояло ехать в баскетбольный интернат. Естественно, решение далось нелегко.

«Саша Дончич рассматривал это как хорошую возможность для развития, а вот Мириам была настроена более сдержанно. Луке было трудно покидать дом, и он обдумывал решение в течение нескольких месяцев. Он сказал «я готов» тогда, когда на раздумья оставалось меньше недели», – вспоминает Альберто Ангуло, бывший игрок «Реала» и директор академии мадридского клуба.

Поначалу Лука долго приспосабливался, поочередные командировки Саши и Мириам не давали ему потерять связь с родными, а затем Потербин переехала в Испанию приглядывать за сыном. Готовила еду, стирала, убирала, брала уроки испанского, и по ходу процесса разочаровывалась в гостеприимстве этих самых испанцев.

В «Реале» к работе с Лукой подключился еще один агент – Альваро Тор. Миличевич и Тор выбили для 15-летнего Дончича контракт с Nike и практически согласовали новое соглашение с «Реалом». Но в дело вмешалась Потербин. Получив опеку над сыном, она первым делом расторгла соглашения, и при помощи Рашо Нестеровича наняла агента Билла Даффи, кроме прочего представлявшего в НБА интересы Горана Драгича. Саша обвинял Рашо в предательстве, но ничего не мог поделать. За Потербин была опека, лояльность Луки и представительность американцев с их рассказами об НБА.

Лучшее на что сподобился Саша – афера с подставными агентами и фиктивным контрактом. В 2018-м Мириам обвинила агента Чарльза Бриско в подделке подписей ее и сына под соглашением, согласно которому именно Бриско должен был представлять их интересы. Билл Даффи не стал дожидаться, когда зашевелятся правоохранительные органы, и сам провел расследование. Выяснилось, что Бриско имеет непосредственное отношение к еще одному агенту Славко Джуричу – другу Саши Дончича.

Саша с Мириам отделались едкой критикой, рефреном которой стала известная присказка о нежных отношениях жабы и гадюки. Какой же урок вынес для себя Лука из этой притчи? Никакого. Дончич просто переписал все права на обладание своим брендом LUKA DONCIC 7 на маму. Но не только на нее.

Маме Дончича понравилось заботиться не только о сыне, но и о его активах

Правда, сам Лука понял это с опозданием.

«Мне нужно смотреть в будущее, поскольку я продолжаю расти как игрок и личность, для меня важно контролировать собственный бренд», – ответил Дончич на вопрос о том, почему он решил судиться с матерью из-за прав на свой бренд.

Крестного сына поддержал вездесущий Радослав Нестерович.

«Лука продолжает превращаться в умного молодого бизнесмена, он просто хочет быть уверенным, что полностью контролирует свой бренд», – донес Рашо, на тот момент уже генсек Федерации Баскетбола Словении.

Мама не оценила стремление Дончича к самостоятельности. Вместо этого она поступила так, как поступают настоящие опытные воротилы бизнеса – инвестировала в удовольствия. И в свои, и в чужие: передала Борису Пожегу управление всеми словенскими компаниями, которые занимаются эксклюзивным продвижением бренда одной из крупнейших звезд НБА. С ее легкой руки Пожег стал владельцем 40% акций LD77 – компании, отвечающей за использование имени Дончича в Европе. Это произошло в октябре 2021 года, всего через три месяца после Олимпиады в Токио, где сборная Словении заняла четвертое место.

Если вы сейчас заходитесь смехом или потираете лоб после чересчур сильного фэйспалма – просьба успокоиться. Для начала: бренд, переданный Лукой во владение маме – не единственный. К 2022 году только в США Дончич зарегистрировал марки «LUKA DONCIC» и «ORIGINAL HOOPS of LUKA DONCIC». Обе принадлежат и управляются компанией Luka99, зарегистрированной в штате Делавэр.

Яблоком раздора стал третий бренд «LUKA DONCIC 7», который Мириам Потербин зарегистрировала в ноябре 2018 года, вскоре после начала первого сезона Луки в НБА. Она сделала это с согласия тогда еще 19-летнего сына, который передумал вскоре после официальной регистрации торговой марки в январе 2020 года. Незадолго до Олимпиады Потербин получила официальное уведомление о том, что Лука отзывает согласие. В сопроводительных документах адвокаты ссылались на то, что на момент подписания согласия Лука был «еще очень молод». Еще одной контрмерой Луки стала его попытка зарегистрировать торговую марку «LUKA DONCIC». Но ему было отказано на основании того, что она практически идентична уже зарегистрированной торговой марке «LUKA DONCIC 7», принадлежащей Потербин. Не помогла даже изящная юридическая формулировка «Лука хочет консолидировать свои деловые интересы и взять под контроль свое имя и личность». Очередной и далеко не последний этап судебных разбирательств состоялся недавно, в марте.

Все это могло бы показаться грустным, если бы можно было перестать расплываться в улыбке при упоминании имени Бориса Пожега. Он хоть и не «Борис-Бритва», но кусок подрезал для себя весьма изрядный. Причем как раз тогда, когда его банковские счета принялись стремительно худеть. В 2015-м, Борис купил по скидке на одном из аукционов хоккейный клуб «Есенице» и самонадеянно объявил о возрождении хоккея в одноименном городе. Когда пришла пора выплачивать обещанные 150 тысяч евро – Борис похлопал себя по карманам, вспомнил, что оставил кошелек в других штанах и отказался от покупки (такой себе Алекс Родригес с алиэкспресс). Вскоре после этого у Пожега начались проблемы с бизнесом. В 2018-м обанкротилась компания, через которую он продавал мороженое Sladoledi Pixi, и стало совсем несладко.

Подруга жизни решила поддержать Бориса, и за четыре месяца до того, как Потербин обратилась в офис за регистрацией бренда, Пожег стал директором трех ее компаний, общие активы которых исчислялись несколькими миллионами евро. Среди них и LD77, торгующая практически всей продукцией под маркой Луки в Европе. Когда НБА организовывало мероприятие «I Feel Slovenia Night» в Далласе, 240 тысяч евро она отчислила непосредственно LD77, то есть Борису на ириски. На сдачу он вместе с партнерами купил заброшенный отель Belcijan на Планине-под-Голицей, планируя отреставрировать и открыть там что-нибудь с блэкджеком и продавщицами мороженого.

Бонусом Пожег основал компанию, которая занимается реализацией строительных проектов. Где и что она будет строить и за чей счет будут финансироваться все эти банкеты, не очень ясно, но Борис с его предприимчивостью точно не пропадет. Особенно если учесть, что в случае победы Дончича в финале имидж словенского гения только прибавит в цене.

Кажется, я знаю имя человека, который будет болеть за «Даллас» сильнее, чем Марк Кьюбан, Мириам Адельсон и Патрик Дюмонт вместе взятые.

Фото: instagram.com/lukadoncic ; instagram.com/sladoledi_pixi_boris_pozeg ; x.com/FIBA /Marko Milic; East News /Thanassis Stavrakis; Gettyimages.ru /Mike Stobe, David Berding