«Даллас» и «Миннесота» ворвались в элиту НБА благодаря обменам звезд, над которыми все смеялись

Теперь смеются над экспертами.

В финале Запада выиграл «Даллас», но и «Миннесота» в этом плей-офф одеражала «моральную победу». Над нами. По крайней мере, над большинством из нас – над теми, кто не верил ни в один из двух обменов, препроводивших каждую из команд в финал конференции. Как представитель этого самого большинства, спешу заметить, что на дно мы будем идти, как тот самый бессмертный квинтет «Титаника» – под звуки церковного гимна «Ближе, Господь, к Тебе», преисполненные собственного достоинства и уверенные в своей правоте.

Серьезно, даже сейчас, окидывая взглядом обмены Кайри Ирвинга и Руди Гобера, язык не поворачивается упрекнуть себя в чем-то. Обе сделки выглядели слишком зыбко, чтобы беззаветно поверить в них. Тут вам и довольно противоречивый, на тот момент, статус главных фигурантов, и отданные за них активы, и элементарно обстоятельства, в которых клубы провернули оба трейда.

Сколько стоили Гобер и Ирвинг?

Начать надо не столько с самих сделок, сколько с тех, кто их заключал. Нико Харрисон оказался в «Далласе», когда клуб все начинал с чистого листа. Впервые за 24 года в «Мэвз» не осталось ни одно представителя семейства Нельсон. Ни Дон Нельсон, ни его сын Донни не были ангелами-архангелами, но все же они добыли для клуба первый титул в его истории. Именно Нельсоны собрали команду, которая, начиная с 2000-го, в 15 сезонах из 16 выходила в плей-офф и дважды играла в финалах.

Поэтому, когда Донни Нельсона на посту генменеджера сменил безвестный Нико Харрисон, болельщики удивились. Харрисон пришел на должность в 2022-м, без опыта работы в спортивном клубе, прямиком из маркетингового отдела Nike, где про него рассказывали всякое, в том числе и он сам. По словам Харрисона, именно он лопухнулся на презентации Nike, которая стоила компании контракта со Стефеном Карри. Будущий генменеджер «Далласа» назвал Стефа Сетом, не смог дать внятного ответа, стоит ли Карри рассчитывать на именную линейку кроссовок, а представленный Стефену духоподъемный видеоролик вообще оказался сделан для Кевина Дюрэнта. Уверен, Харрисону до сих пор делают солидную скидку во всех магазинах Under Armour.

При таких раскладах сложно было ожидать от него грамотных, а главное – оперативных действий. А они были необходимы. Пока Нико разминался на 10-дневных контрактах для Карликов Джонсов и Тео Пинсонов, ему со всех сторон шептали, что Дончич не намерен растрачивать свой прайм впустую и хочет крупных приобретений. Ходы со сбытом Порзингиса и обменом Кристиана Вуда никто не учитывал. Эксперимент с латышом себя и не оправдал, а Вуд задержался только на сезон.

Так что, когда Коннели по ходу сезона выменял из «Нетс» Ирвинга, ощущения были как от пиццы с ананасом и аджикой – смешанные и тревожные.

Беспокойство вызывала вовсе не цена. Да, уход Дориана Финни-Смита тяготил. Он был самым универсальным игроком защиты, еще и на вменяемом контракте (4 года за 56 миллионов). Зато повторная ссылка Динуидди не выглядела проблемой, поскольку он играл на той же позиции, что и Кайри. Все остальные составляющие сделки были для антуража.

Волновались не из-за того, что отдавали, а за что отдавали. Немедленно стали поговаривать, что с приходом Ирвинга Джейсону Кидду в скором времени придется паковать чемоданы. Реакция Кайри, назвавшегося себя «агентом хаоса», тоже не сильно обнадежила. Близкие к команде инсайдеры заверяли, что многие в клубе сходятся на том, что «Кайри – большой талант, но мы все знаем, чем это заканчивается».

Ситуация в «Миннесоте» выглядела иначе, но шуму наделала еще больше.

Тим Коннелли переехал в Миннеаполис только в 2022-м и трейд Гобера был его первой сделкой на новой работе. Рисковой, сомнительной, но хотя бы подкрепленной солидным и успешным опытом работы Коннелли в НБА. Почти 10 лет в «Наггетс» свидетельствовали о лояльности, стратегическом мышлении, умении находить общий язык с игроками и владельцами, а главное – был результат. Чемпионство «Денвер» выиграл костяком, полностью собранным Коннелли. Тот же обмен Аарона Гордона генменеджер очень долго и тщательно обсуждал с Йокичем, пока не получил его благословение. И все же первый шаг Коннелли на новой должности, был настолько широким, что грозил обернуться растяжениям паховых колец.

Уокер Кесслер собрал все мыслимые награды лучшему защищающемуся на уровне NCAA, был на новичковом контракте, небезосновательного считался одним из самых интересных игроков драфта (в итоге финишировал третьим в голосовании за лучшего новичка НБА). Беверли, Вандербилт и Бизли были стабильными игроками ротации, отдавая их, «Тимбервулвз» очень рисковали глубиной ростера.

И, естественно, все это было приправлено соответствующим отношением к самому Гоберу. Даже сейчас француз в глазах коллег продолжает оставаться переоцененным плаксой, заразившим всю лигу ковидом. Увы, но этот дискурс будет вечен. Руди никогда не станет в этой лиге своим.

Побочным эффектом трейда стала дестабилизация рынка, аргумент «а вы видели, сколько они отдали за Гобера?» стал одним из наиболее частых при переговорах, и винили за это, естественно, француза и «Миннесоту». Трейд казался невыгодным не только для «Вулвз», но и для всей лиги. Сам обмен и сопутствующие ему обстоятельства не просто вызывали сомнения, а буквально всеобщее желание, чтобы вся эта дорогая авантюра, затеянная вокруг трусоватого нюни, завершилась провалом.

Имели более бледный вид: «Миннесота Тимбервулвз»

Видимые перспективы

Помимо череды травм и обилия закидонов вне площадки, тревогу вызывало наличие у Ирвинга истекающего контракта. В связи с этим вольнодумство Кайри оставляло необъятный простор для спекуляций на тему «захочет ли его продлевать Даллас?», «останется ли Ирвинг?», «если – нет, то куда отправится?», и так далее. Навязчивые слухи о воссоединении с Леброном в «Лейкерс», продолжение совместной деструктивной деятельности с Дюрэнтом, но уже в «Финиксе», перезапуск карьеры на новом месте и на новой арене вместе с «Клипперс»… С учетом предыдущих карьерных коллизий Ирвинга, ни один из этих вариантов не выглядел несбыточным. Черт, да никто бы не удивился, если б Кайри объявил об уходе из баскетбола и поехал волонтером на Борнео спасать калимантанских орангутангов.

И он был не единственным, у кого в «Далласе» истекал контракт. Летом 2023-го заканчивались соглашения у 8 игроков команды – маячила крупная кадровая реформа, а невыход в плей-офф еще больше сгустил краски. Да и после переподписания Ирвинга «Мэверикс» пришлось доукомплектовывать состав по ходу сезона, и, как впоследствии оказалось, именно февральские обмены Гэффорда и Вашингтона помогли перенастроить команду и привести ее в нынешний вид.

Так что сомнения в перспективах Кайри в «Мэвз», в какой-то степени, оставались даже после того, как он подписал 3-летнее продление летом.

У «Миннесоты» в этом смысле все было надежнее. Таунс подписал максимальный контракт, продление Эдвардса не вызывало сомнений, а наличие тройки звезд увеличивало шансы при заключение новых соглашений с Конли, Макдэниелсом и Ридом.

Имели более бледный вид: «Даллас Мэверикс»

Промежуточные итоги

Когда что-то получается вопреки – это вдвойне приятно. И хотя бы поэтому сиюминутное (в масштабах перестроечных циклов) преображение «Далласа» и «Миннесоты» не может не радовать.

Эта же самая скорость и является одной причиной, почему сложно было прогнозировать успех сделок по Кайри (с ним «Даллас» взлетел за полтора сезона) и Гоберу (за два), и делать окончательные выводы. Уже сам факт выхода одной из этих команд в финал – колоссальный успех; «Даллас» в последний раз играл там 13 лет назад, а «Миннесота» не доходила вовсе. И все же, чтобы убрать оставшиеся кривотолки, «Далласу» придется побеждать «Бостон», который добрался до финала в сопровождении кортежа карет скорой помощи, везущих травмированные тела их соперников по плей-офф. Только победа все спишет и предупредит рассуждения о том, сколько лет останется у команд до того, как завершится очередной цикл.

Кто будет иметь более бледный вид: кто так и не станет чемпионом в ближайшие годы

Фото: East News /AP Photo/Abbie Parr, Julio Cortez, David Zalubowski