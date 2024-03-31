Дьюк – самая ненавистная баскетбольная команда в мире. Лицемеры, богачи, бьют исподтишка – еще и выигрывают

Расовый фактор тоже присутствует.

В эти выходные в студенческой ассоциации NCAA проходят региональные финалы (они же – четвертьфинал, они же – Elite Eight) «Мартовского безумия») – последний раунд перед «Финалом четырех». В одном из них сегодня ночью столкнутся два соперника по штату Северная Каролина – университет Дьюк и университет Северная Каролина Стейт. У «Дьюк Блю Девилз» – самая большая фанбаза по всей Америке, так что за них сегодня будут болеть миллионы.

За «Эн Си Стейт Вулфпэк»? Еще больше. Но не потому, что это очень приятный андердог , который симпатичен нейтральным зрителям. А потому что тех, кто ненавидит Дьюк, еще больше, чем болельщиков «Блю Девилз».

Давайте разбираться в причинах этой ненависти.

Любимчики судей

Команды Дьюка не носили бы название «Синие Дьяволы», если бы их матчи обходились без мистики. Многие соперники подтвердят – как только своды «Кэмерон Индор Стэдиум» разрывает звук стартового свистка, сразу же начинает твориться какая-то чертовщина. Гулкие удары по запястьям превращаются в блок-шоты, игра на грани (а зачастую и за гранью) фола становится приемлемой и даже поощряется судьями, а пространственно-временной континуум предоставляет хозяевам неиссякаемые запасы минут и секунд на атаку.

Но самое дьявольское коварство – в том, что подобное происходит не только на домашних матчах «Дьюка». Один из самых известных примеров – матч «Финала четырех»-2001 между Дьюком и Мэрилендом, проходивший в миннеаполисском «Метродоме». «Террапинс» рванули со старта 39:17, но вскоре Дьюк начал догонять и в итоге одержал победу 95:84. В том числе и потому, что одному из лучших игроков «Мэриленда» Терренсу Моррису за 14 секунд до большого перерыва технично нарисовали четвертый фол.

Дик Вайтел

Ни одна школьница средних классов не любит К-поп, ни один русский не любит быструю езду, ни одна пчела не любит мед ТАК, как Дик Витейл любит баскетбольную команду университета Дьюк. Самый одиозный из комментаторов NCAA превозносит «Блю Девилз» при любом удобном случае, вне зависимости от того, комментирует он матч, составляет прогнозы на исход «Мартовского безумия» или говорит о тутовых шелкопрядах.

За свою безграничную преданность Дика прозвали «Дьюки Ви», и вот уже многие годы он его оправдывает. Вайтел стабильно переоценивает Дьюк, когда у них все хорошо, выгораживает команду, когда они играют плохо, и так боготворит Майка Кшишевски, возглавлявшего команду 42 года, что вполне мог бы организовать в его честь какой-нибудь религиозный культ.

И все бы ничего. Но «Дьюк» – успешная команда из престижного университета, ее матчи часто показывают по национальному телевидению, а значит, даже нейтральным зрителям приходится слушать восторженную лесть Вайтела.

«Психи Кэмерона»

Многочисленная ортодоксальная группировка фанов «Дьюка», превращающая «Кэмерон Индор Стэдиум» в пекло каждый раз, когда в Дарем приезжает гостевая команда. «Психи» доводят до исступления игроков и фанатов соперничающим команд не только постоянными кричалками, провокациями и давлением на судей, но и вычурностью, с которой они все это делают.

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«Когда я вижу по телевизору, как эти тупоголовые придурки полируют свои лица до темно-синего цвета, растрачивают баснословные деньги родителей на свои элитарные выходки, дурацкие посвящения и спортивные обряды, ей-богу, мне хочется блевать на весь Дарем», – отметил болельщик главного соперника Дьюка – универсистета Северной Каролины в интервью Bleacher Report.

Элитарность и претенциозность

Начать хотя бы с названия, «Duke», которое переводится как «герцог» и тем самым намекает на высокое место в любой иерархии. Не только в спортивной. Дьюк – элитное учебное заведение с высокими академическими стандартами и высоким проходным баллом для выпускников, в том числе спортсменов. Обязательная академическая успеваемость как один из элементов репутации «Дьюка» – предмет гордости тренеров, игроков и болельщиков «Блю Девилз». И они часто бравируют тем, что университет из года в год оказывается в списках лучших заведений, где сбалансированы учеба и занятия спортом высших достижений.

Конкурирующие ВУЗы воспринимают такое поведение как еще один пример высокомерия и претенциозности «дьяволов».

«Поймите, Дьюк – университет, ориентированный на богатых абитуриентов, готовых платить большие деньги за обучение. Эти частные средства и привлекают квалифицированных педагогов, дают возможность обеспечивать спортивные программы всем необходимым. Дьюк – это богатая, прилежная отличница, любимица учителя, которая при этом не стесняется кичиться успехами и дразнить менее обеспеченных учеников», – рассказывал тренер университета Иллинойс Бен Миллер.

Подобный социальный контекст мгновенно сделал Дьюк обиталищем белых снобов, детей богачей и баловней судьбы.

«Все дело в деньгах. Ненависть к «Дьюку» – это иллюстрация классовой борьбы, – говорит журналист Эл Ли. – Из всех университетов первого дивизиона NCAA Дьюк занимает 1-е место по заработной плате выпускников».

«Белые привилегии» порой настолько очевидны и язвительны, что раздражают не только представителей других баскетбольных программ. Вот как отреагировал экс-форвард НБА Элтон Брэнд на комментарий журналистки Дженнифер Тейлор о его выступлениях за «Блю Девилз»:

«Большое тебе спасибо, что напомнила мне о причине, по которой я ушел из Дьюка. Такие люди, как ты, не могут и никогда не поймут мою ситуацию. Уверен, твой папа много работал, чтобы отправить тебя в университет. В то время как настоящие люди не просто работают, они борются за существование – выживают. Пользуясь случаем, я хотел бы попросить больше не тратить впустую свое и мое время при обсуждении Дьюка. Меня никогда не считали частью вашей элитной компании яппи, и это действительно задело меня. Так что мне плевать на вас и ваших выпускников», – заявил 1-й номер драфта-1999.

Элитарность идет рука об руку с двуличием, и по этой причине ненавидеть Дьюк еще проще. Кори Маггетти, после того как покинул университет, признался, что получал нелегальное финансовое поощрение, и тренеры «Дьюка» были в курсе. Несмотря на это, NCAA не стала команду лишать права участвовать в «Мартовском безумии».

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В 2003 году газеты опубликовали обличающий материал о том, как мать игрока Криса Дьюхона благодаря протекции руководства университета устроилась на работу. Ее коллеги говорили, что вакансий на ее место не было, а сама она получала зарплату, несоразмерную ее труду на должности. Никаких санкций со стороны NCAA вновь не последовало.

Шлейф подобных историй тянется за Дьюком уже много лет.

Тренер Кей и «белые ублюдки»

Майк Кшишевски – знаковый тренер, хотя он не попробовал себя – следовательно, и ничего не добился – на уровне НБА. Но для Дьюка он небожитель: 42 года в команде, 5 чемпионских титулов, 3 награды лучшему тренеру NCAA, несметное количество игроков, ставших затем большими игроками в НБА, приглашение в олимпийскую сборную США. Вместе со статусом «Особенного» пришла и власть злоупотреблять этим статусом как заблагорассудится. Кшишевски ругал местных журналистов за объективную оценку игры его команды, прибегал к агрессивному рекрутингу с применением не самых законных средств и никогда не упускал возможности использовать двойные стандарты.

Кшишевски критиковал коллегу Дина Смита из университета Северной Каролины за излишнюю эмоциональность и давление на судей: «Если я хотя бы на минуту позволю себе вести как Смит, не задавайте ни единого вопроса. Просто возьмите дробовик и пристрелите меня», – сказал тренер Кей своему тренерскому штабу после поражения от принципиального соперника.

Спустя несколько лет журналист Майк Лопрести выпустил статью, в которой подробно описывается сходство между тренером и его главным антагонистом Смитом: «По сути, это один и тот же человек, если не считать склонности тренера Кея к матерщине и пристрастия Смита к виски».

Вопиющий случай произошел в сезоне-1994/95. Операция на спине вынудила Кшишевски пропустить большую часть чемпионата, обязанности главного тренера взял на себя ассистент Пит Годе. Преемник закончил сезон с балансом 4-15, но эти результаты никак не были отражены в послужном списке Кшишевски, хотя традиционно все успехи и неудачи и.о. приписываются главному тренеру.

Благодаря этому тренеру Кею удалось сохранить рекорд – на протяжении 30 лет подряд он ни разу не заканчивал сезон с показателем менее 50% побед. В 1995-м Кшишевски промолчал, только в 2007-м признался: «Это была моя команда. Я думаю, мне следовало приписать все поражения».

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Под стать тренеру были и игроки. Дэнни Ферри был первым раздражителем, получившим широкую известность, но только после того, как Кристиан Лэйтнер начал выигрывать титулы, в «Блю Девилз» выкристаллизовалась должность «белого ублюдка» NCAA.

На смену Лэйтнеру пришел Стив Войцеховски. После были Джей Джей Редик, Джон Шейер, Райан Келли, Грэйсон Аллен.

Лэйтнер стал зачинателем едкого, подлого и действенного троллинга. Все помнят его знаменитый победный бросок с паса Гранта Хилла.

И столько же людей помнят, что ему предшествовало.

«Да, в предыдущей атаке он меня задел, и я решил показать ему, что не намерен оставить это просто так. Следующее, что я помню – он лежит, а моя нога на его груди», – признался Лэйтнер.

Отсюда и мнение, которое лаконично высказали представители «Потрясающей пятерки» из Мичигана в документалке:

«Мягкий». «Переоцененный». «Смазливый». «Сучка, как и Грант Хилл»... и напоследок от Роуза: «Всегда считал его переоцененным слабаком. Пока не вышел против него на паркет».

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Характеристика правдивая, потому что искренняя. Поскольку Джейлен Роуз, как бы он ни презирал Лэйтнера как олицетворение Дьюка, признает его умение играть в баскетбол.

«Почему люди так сильно ненавидят Дьюк? Спросите их – выслушайте все их глупые доводы о расе, привилегиях, избалованных детях и бла-бла-бла. А затем, когда они закончат, укажите на счет на табло. Именно там истинная причина ненависти», – пишет автор Newsweek и выпускник Дьюка Девин Гордон.

Фанаты студенческого баскетбола не любят Дьюк так же, как нейтральные болельщики не любят бейсбольных «Нью-Йорк Янкиз» или «Даллас Ковбойз» из НФЛ: сопереживать аутсайдерам гораздо приятнее, чем богатым монополистам.

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Фото: Gettyimages.ru /Grant Halverson, Lance King, Jonathan Daniel, Tom Pennington, Doug Pensinger; East News /AP Photo/Ben McKeown, AP Photo/The News & Observer, Casey Toth, AP Photo/Brynn Anderson