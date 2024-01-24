Взлет «Миннесоты» прошел на фоне хулиганств их бразильского фана в соцсетях. Его посты раздражают игроков и ставят в тупик окружающих

Долгожданный успех провинциальных команд обращает внимание не только на качество работы самого клуба, но и самобытность их фанатов. Лидерство «Миннесоты» в Западной конференции в этом смысле особенно показательно.

Фанбаза «Тимбервулвз» – противоположность климату Миннесоты

Понятно, что лучшие болельщики – те, что поддерживают твою любимую команду. Но на моей памяти фаны «волков» если и попадают в новости, то сугубо в связи с забавными или уютными поводами. Случается это, правда, довольно редко, потому что медиа фокусируются на клубах более крупных и успешных.

Последний раз, когда «Тимбервулвз» и люди на трибунах «Таргет Центра» оказались в центре внимания, произошел в первом раунде плей-офф сезона-2021/2022. Но едва ли его как-то можно увязать с болельщиками команды. Экоактивистка выскочила на площадку, дабы возвестить миру что-то важное, но охранники спеленали ее настолько быстро, что Marvel можно было бы запустить очередную серию комиксов про членов этой бригады.

До этого был всем памятный персонаж по прозвищу Jiggly Boy, поддерживавший «Тимбервулвз» во времена пика Кевина Гарнетта, без него и в момент, когда «Биг Тикет» решил красиво закруглить свою карьеру там, где ее начал. Вышло не просто сентиментально, но и бодро.

А вот действительно красивая история. В 2015 году 16-летний болельщик «Сиэтл Суперсоникс» по имени Конор, отчаявшись дождаться возвращения команды НБА в родной город, разослал тридцать рукописных писем тридцати командам НБА с единственным вопросом: почему я должен болеть именно за вас?

Ответ пришел только от одной. Помимо факса с десятью пунктами, среди которых, по правде говоря, хватало и чересчур оптимистичных («Никола Пекович, Кевин Мартин, Энтони Беннетт: в нашей команде собраны выдающиеся таланты», ну-ну), президент «Миннесоты» Крис Райт выслал Конору мяч с автографами игроков. С учетом того, что среди них были Люк Риднаур (бывший игрок «Сиэтла») и Зак Лавин (уроженец Сиэтла), думается, что Конор обрел новый стимул следить за НБА.

То были времена, когда подобные новости были единственным поводом вспомнить о «Миннесоте», сейчас же их куда больше.

И болельщики – в их числе.

В частности, 30-летний бразилец Родриго Барбоза, чей независимый фан-аккаунт «Тимбервулвз» стал предметом живого обсуждения журналистов, игроков и баскетбольного сообщества.

«Это просто мир «Timberwolves Brazilia», мы лишь живем в нем»

Резонанс аккаунт Барбозы вызвал всем и сразу.

Поначалу некоторые недоумевали: как можно быть фаном команды из Миннесоты, проживая в Рио-де-Жанейро.

Затем люди, комментирующие его посты в некогда пернатой соцсети, принялись задаваться вопросом: а не является ли автор приверженцем «furry». Так в интернете называют пользователей, помешанных на изображениях гипертрофированных пушных зверьков: лис, волков и прочих ворсисто-кустистых созданий. Изображают их, как правило, с человеческими чертами и в присущих людям позах, одеждах и белье. Сам Барбоза сознается, что иногда делится фетишистским контентом, чтобы отпраздновать победы команды, но к «furry» себя не причисляет.

Хотя неподготовленным зрителям и без этого довольно непросто понять, что имеет в виду своими постами Родриго.

«Что я только что посмотрел?»

«Это просто мир «Timberwolves Brasil», а мы лишь живем в нем».

«Возможно, мы просто живем в золотую эру мемов о волках».

Так выглядит типичная реакция на посты Барбозы, среди которых гигантский волк, пожирающий человекоподобную женщину-леопарда, а внизу подпись «волк очень голоден».

Сам фанат признается, что в своих постах не стремится никого оскорбить.

«Начал болеть за «Миннесоту» в 2004-м, когда команда дошла до финала конференции, а Кевин Гарнетт стал MVP регулярного чемпионата. С тех пор эта моя любимая команда, а он – мой любимый игрок. Аккаунт я завел в 2018-м, просто чтобы праздновать победы «Тимбервулвз» разными забавными картинками. Да, я экспериментирую, но стараюсь не переходить грань дозволенного.

Все началось два года назад, когда у меня появилась идея публиковать «видео с волками» каждый раз, как «Тимбервулвз» побеждают. До этого я использовал только одно видео, где волк держал зонтик и танцевал под бразильский фанк. Подписчикам понравилось, и я решил сделать «видео с волками» разнообразнее. Некоторые видео я нашел в сети, другие мне присылают подписчики».

Количество подписчиков начало активно расти, у автора даже появились последователи, которые напрямую ссылаются на аккаунт Барбозы со словами «Хочу постить такое же сумасшедшее дерьмо, как этот парень».

Вскоре, правда, выяснилось, что с ментальным здоровьем Родриго Барбозы действительно не все благополучно. В середине января он психанул и удалил все посты, сделавшие его популярным на весь мир.

Спустя неделю появилось объяснение (ну, или что-то похожее на него):

«Друзья, я отошел от всего из-за того, что чувствовал себя ужасно – и физически, и психологически.

Человека, которого я люблю, загнобили за то, что не является правдой. Для меня это все было невыносимо. Если бы не поддержка Эвелин, которая ведет аккаунт «Кливленд Бразил», и Лусао, который ведет аккаунт «Селтикс Бразил», я бы потерял вообще все. Люди вокруг меня борются с расизмом, и я прекрасно понимаю, насколько это все серьезно. Извиняюсь за то, что случилось, извиняюсь перед теми, кого я мог задеть, я вовсе этого не хотел»…

И так далее.

Что именно случилось и за что конкретно Барбоза извиняется, мало кто понял. Как написал один из пользователей Reddit, «никто не считает «Тимбервулвз Бразил» моральным компасом человечества, это просто аккаунт с мемасиками. Если кто-то переходит на личности, просто заблокируй его». Но то, что его самыми близкими людьми оказались коллеги с похожими аккаунтами, конечно, вызывает не меньшую тревогу, чем сами его устрашающие видео.

Бразильское фан-движение НБА очень своеобразное. Их посты – смесь национального колорита и провокационных мемов

Родриго выделяется среди болельщиков «Тимбервулвз», но не среди бразильской фан-базы НБА, соцсети которой пестрят странными фото с непонятными надписями и раздражающими эмодзи.

Например, бразильский фан-аккаунт «Финикса» опубликовал фото целующихся Девина Букера и Луки Дончича в попытке примирить двух игроков.

Аккаунт «Golden State Warriors Brazil» отпраздновал 24 очка Стефа Карри в корзину «Хьюстон Рокетс» фотографией, на которой странная лупоглазая рыба заглатывает огромного угря.

В конце концов, популярность, сопутствующая вычурности подобных сообщений, начала выводить из себя и баскетболистов.

«Им не должно и дальше сходить это с рук», – написал в своих соцсетях форвард «Бостона» Ошэй Бриссетт после того, как Барбоза опубликовал очередное непонятное анимационное видео.

Барбоза тут же отреагировал.

«Извини за сегодняшнее, Ошэй. 😅 Отличная игра!»

Вроде бы подобные сообщения подтверждают слова Родриго, который не устает повторять.

«Нет, чувак. Я смотрю только смешные видео, в которых есть волки. Никаких извращений. Если быть до конца честным, то до прошлого года я даже не знал, что такое «furry». Я всегда думал, что это «забавные видео с волками». Я понятия не имел, что есть целое сообщество, посвященное этой теме. Победы «Тимбервулвз» – вот мой фетиш. Мой единственный фетиш!»

И как выясняется, слегка лукавит.

На одной из баскетбольных веток Reddit бразильский пользователь провел лингвистический ликбез, после которого все встало на свои места. Оказывается в португальском языке, помимо привычного для всех слова «bonito/bonita» (красивый/красивая, в значении привлекательный, лицеприятный, приятный глазу), существует слово «gostoso/gostosa». С ним сложнее. В европейском португальском оно имеет два значение: прямое – вкусный, аппетитный, и переносное – симпатичный.

Знойные бразильцы не обременяют себя чрезмерным количеством трактовок, поэтому у них оно – в зависимости от ситуации, манеры произношения и даже региона – может обозначать как вкусную еду, так и объект для занятия сексом. Так что, когда бразилец постит в соцсетях волка, который, причмокивая, поедает какого-нибудь персонажа с символикой условных «Пеликанс», то люди, сведущие в португальской обсценной лексике, углядят в этом вполне конкретный посыл.

Отсюда и такое веселье в комментах на родном для Барбозы языке.

Делает ли такое фривольное поведение Родриго плохим фанатом? Нет, конечно. Слегка разнузданным. Пожалуй. Но не более того. В конце концов, в сети хватает персонажей, которые без всяких двояких смыслов костерят фанатов других команд, их матерей и весь их род до седьмого колена. Барбоза на их фоне незамысловатый балагур, который работал скорее на собственную популяризацию среди португалоязычной аудитории.

И все – ради мечты. И это не скороспелый хайп на вирусных постах, а вояж из знойного Рио в заснеженный Миннеаполис.

«Просто хочу, чтобы всем было весело и чтобы люди в Бразилии знали о существовании «Тимбервулвз», поддерживали их, и всегда имели доступ к информации о том, что происходит с командой. Я был на матче «Мэджик» против «Тимбервулвз» в 2018 году, когда ездил в Орландо, в Диснейленд. Это было незабываемо, но моей самой главной мечтой остается посещение Миннесоты. Чувствую, что связан с этим штатом благодаря «Тимбервулвз». Я уверен, что болельщики команды примут меня. Я просто знаю это», – делился сокровенным Барбоза.

Если главной мечтой бразильца и впрямь является командировка в места, где происходят события фильма «Фарго», то сомнений быть не может. Видимо, это и впрямь настоящая, неустрашимая любовь.

Фото: AFP/Abbie Parr