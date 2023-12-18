Самая дорогая карточка НБА стоит 5,9 млн долларов. Мы же показываем вам лучшие – курьезные и остросюжетные – образцы бесплатно

НБА, как и любая другая профессиональная индустрия, процветает не только благодаря успешной реализации главного продукта, но и запуску, а впоследствии извлечению выгоды из самых разных сопричастных отраслей. Товаров, выпускаемых под эгидой или при посредничестве НБА масса, но едва ли что-то так будоражит сердца ностальгирующих фанатов игры, как баскетбольные карточки.

Коллекционеры – отдельная каста людей, существующих по своим законам, которые распространяются на правила продажи, перекупки карточек и даже критерии их выбора. Если вы думаете, что все определяется исключительно стоимостью, то ошибаетесь.

Многие коллекционируют карточки сугубо одной марки.

Есть категория знатоков, собирающая карточки конкретного временного периода, например, 90-х.

Имеются и те, для кого цена, ограниченный тираж или величие игрока, изображенного на карточке, вовсе не имеют значение, для них куда важнее дизайн и его… несуразность. Да, неудачное фото игрока тоже может быть мерилом для искушенных коллекционеров. Поэтому, если вам недостаточно просмотров матчей НБА, часов, проведенных за NBA2K, и хочется чего-то большего, то вот краткий экскурс по тому, какие карточки бывают и зачем их собирать.

Самые дорогие

Если кроссовки Джордана все еще пользуются спросом на престижных аукционах (на августовском Sotheby’s 13-е Air Jordan с финальной серии-1998 ушли за 2,2 миллиона долларов), то среди наиболее дорогостоящих карточек Его Воздушество не представлен даже в тройке.

Коллекционное издание карточки Upper Deck сезона-1997/1998 с изображением Джордана стоит немногим больше кроссовок – всего 2,7 миллиона долларов.

И если вы думаете, что для клочка бумаги с кусочком поношенной майки – это многовато, то держитесь за свои кошельки.

Вот как выглядит троица лидеров.

Первая строчка с внушительным отрывом от остальных – за карточкой сезона-2009/2010 от Panini с изображением и автографом новичка «Голден Стэйт». Ее стоимость – 5,9 миллиона долларов.

На втором месте еще более древняя карточка фирмы Upper Deck с новичком, который на сегодня является главным старичком лиги. Хотя по нему так сразу и не скажешь. Карточек было выпущено ровно в соответствии с номером на майке (23), и за одну из таких анонимный покупатель в апреле 2021-го выложил 5,2 миллиона долларов, побив предыдущий рекорд в почти 1,8 миллиона.

Приятно наблюдать, что традиционно американскую гегемонию разбавляет европеец. Словенское достояние – даром что серия от Panini называется National Treasure – Лука Дончич бы оценен на одном из аукционов в 4,6 млн долларов. Случилось это в 2021 году, а двенадцать месяцев спустя эта же единственная в своем роде карточка была продана по заниженной цене в 3,1 млн.

Девальвация произошла из-за слухов, что автограф на карточке оказался не подлинный, то есть подлинный, но не совсем. Если конкретнее, то он Дончича, но не Луки, а его матери Мириам Потербин, которая якобы помогала сыну подписывать огромное количества мерча и сувенирной продукции. Так что, если решите раскошелиться, не забудьте отложить энную сумму на почерковедческую экспертизу.

Зачем собирать: если у вас есть лишние 5-6 миллионов, и вы хотите инвестировать их необычным способом

Самые уродливые

Здесь придется выкупать всю серию, поскольку набор карточек Topps, презентующий состав команды «Баффало Брэйвз» сезона-1970/1971 – одно сплошное недоразумение. Начать хотя бы с того, что у карточек нестандартная, вытянутая форма, из-за которой они больше походят на старорежимные автобусные талоны. Экспериментаторский подход обусловлен тем, что игроков снимали при помощи зеркала, чтобы вытянуть изображение и придать игрокам более лощеный и рельефный вид.

Логика так себе, но даже она кажется гениальной в сравнении с другим решением. Поскольку в коллективном соглашении профсоюза игроков было прописано, что они не имеют права монетизировать собственные изображения в форме команд и с логотипами клубов, баскетболисты попросту не могли фотографироваться в игровых джерси. Можно было бы попытаться как-то обыграть эту ситуацию, сфотографировать игроков в их повседневной одежде или на фоне баскетбольных локаций, но вместо этого клуб попросту махнул на все рукой и обрядил кого во что.

Одним игрокам майки надели задом наперед.

Других попросили надеть разминочные костюмы, после чего сфотографировали в профиль, чтобы не был заметен логотип команды.

Третьих заставили закрыть игровую форму баскетбольным мячом.

Под конец авторам сей оригинальной фотосессии настолько осточертел весь процесс, что на некоторых игроков они просто надели обычные белые футболки.

Раритетный в своем роде пример апатии и халатности.

Зачем собирать: если вы поклонник примитивизма в искусстве

Самые нестандартные

Можно сказать, наглядный пример для устроителей фотосессии из предыдущего поста. Здесь авторы не стали идти на поводу у традиций, а попытались соригинальничать. Где-то вышло смешно, где-то наивно, а в отдельных ситуациях и вовсе нелепо, но, по крайней мере, во всех этих случаях виден авторский почерк и желание выделиться из толпы.

Не особняком, но не культяпистым пряничным домиком среди остальных карточек этого подраздела стоит серия компании SkyBox 1990 года. Именно тогда была выпущена первая версия программы Adobe Photoshop. Фотодизайнеры SkyBox мгновенно принялись осваивать новинку, но в погоне за стилистическими возможностями графического редактора проморгали самые очевидные ляпы самих фотографий.

Так на свет родились шедевры вроде карточки Сэма Боуи, где ультрасовременный фон соседствует с обрубками ног и рук, заслоняющими фото игрока.

А как вам центровой «Денвера» Бэрри Кэрролл, который благодаря потерявшимся в соблюдении пропорций креативщикам стал похож на хоббита.

Гэри Пэйтон по причине своей непосредственности вообще является частым фигурантом наиболее уморительных и двусмысленных карточек. На карточке NBA Hoops 1990 года новичок «Сиэтла» запечатлен вовсе не на площадке, а в процессе переговоров. Мало того что это само по себе выглядит странно, так еще зеленая арка сзади навевает ассоциации с начальной заставкой сериала «Санта-Барбара».

Ну да это еще куда не шло. Карточка все того же 1990 года от Fleer наглядно демонстрирует, в какой позе оказывался говорливый разыгрывающий, как только доходил до решающих стадий плей-офф.

Странно, что никого из игроков «Сиэтла» не догадались снять на манер знаменитого пупса с обложки альбома «Nevermind» группы Nirvana. Ну да ладно, хотя бы идея не пропала зря. Ее решили воплотить в жизнь представители знойного «Финикса».

Подобных примеров можно было бы собрать еще с десяток, но ни один из них не переплюнул бы по степени гротеска карточку Upper Deck, изображающую защитника «Милуоки» Эллиота Перри в ванне, напичканной носками. И тут надо быть осторожным, чтобы не зайти в своих догадках слишком далеко. Все-таки этикет некоторых мероприятий с некоторых пор подразумевает носок как главный и единственный предмет одежды. Может, Перри просто зашел не в ту дверь?

Зачем собирать: если хотите, чтобы ваша коллекция была не только ценна и красива, но также будоражила фантазию и вызывала улыбку

Самые анимационные

Карточки, ориентированные на совершенно определенные предпочтения и целевую аудиторию. Даже если кинофраншизы на основе комиксов поголовно идут ко дну, утягивая в пучину целые киностудии, то баскетбольные карточки, оформленные в похожей стилистике, всегда будут в цене среди коллекционеров, ведь те в равной степени ценят анимацию и баскетбол.

Так было в начале 90-х.

В середине 90-х.

И, судя по всему, будет всегда.

Зачем собирать: если для вас рисунок в баскетболе не исчерпывается каракулями на планшете

Самые остросюжетные

Бывает и такое. Самый известный пример – карточка Hoops Марка Джексона сезона-1990/1991, которая уже давно ни у кого не ассоциируется с разыгрывающим «Никс». Всему виной парочка стиляг слева от фигуры игрока.

Это Лайл и Эрик Менендес – братья, позже признанные виновными в убийстве родителей. Желание поскорее стать обладателями многомиллионного наследства перевесило семейные ценности, поэтому они расстреляли родственников из дробовика, после чего принялись смиренно ждать полицию. Братья сказали, что в момент преступления были на кинофестивале и продемонстрировали отличные актерские способности, чтобы убедить стражей закона в невиновности.

Отделавшись подпиской о невыезде братья Менендес тут же принялись заглушать горечь утраты, то бишь гужбанить, тусить на яхтах, покупать дорогие автомобили и аксессуары. Согласно подсчетам адвокатов обвинения, за время с момента преступления безутешные братья спустили не менее 700000 долларов. Где-то в этот период они и заскочили посмотреть матч «Никс», то есть на карточке мы видим этих кутил уже после преступления, но до того, как они погорели.

Случилось это самым дурацким образом: Эрик признался в содеянном своему психологу Джерому Озьелу, а тот выболтал подруге Джудалон Смит. Вот вам и цена таинства психоанализа. Чуть погодя Озьел расстался со Смит, и та, руководствуясь высоким чувством подкозлить бывшему, пошла в полицию и выложила все подчистую: имена, фамилии, явки и пароли. Дальнейшее уже было делом техники: братьев спеленали, предъявили обвинение и приговорили к пожизненному заключению. Так что баскетбольная карточка в своем роде вещественное доказательство их тупости и легкомысленности.

Не меньший интерес представляет и карточка Hoops Сэма Винсента сезона-1990/1991. Ну как Сэма Винсента. Разыгрывающий «Орландо» на ней тоже изображен, но куда больший интерес представляет игрок под 12-м номером.

Все потому, что его зовут Майкл Джордан, и это тот самый матч, когда его традиционную майку с 23-м номером выкрали из раздевалки. Чикагцам срочно пришлось выходить из ситуации, и все, на что хватило времени и смекалки – смастерить майку с 12-м номером без фамилии. В ней «Его Воздушество» и представлен на карточке.

Ну и Сэм Винсент со своим 11-м номером тоже. Прям, как знал.

Зачем собирать: если любите жанры трукрайм и программу для христианских детских лагерей «Удивительное рядом»

Самые родные

Без намека на плагиат и при всем уважении к Рахону и его легендарной рубрике «УНИКС драфта», которая помогает нам раскрывать истинную сущность вещей.

До того как мы восхищались данками и пластичностью Аарона Гордона…

…создатели карточек Upper Deck благоговели перед гимнастическими эскападами и артистизмом легенды казанского УНИКСа Мартина Мююрсеппа.

Эстонский балагур провел в НБА всего два сезона. После 10 матчей в составе «Майами» Мююрсеппа вместе с Предрагом Даниловичем и Куртом Томасом обменяли в «Даллас» на Джамала Машберна.

Там Мартин попробовал закрепиться, но в итоге сжалился над только-только выбранным на драфте Дирком Новицки и предпочел быть обменянным вместе с Пэтом Гэррити, Буббой Уэллсом и пиком первого раунда в «Финикс» на Стива Нэша.

В «Санс» у Мартина как-то не взошло, наложились локаут 1999-го и желание играть на постоянной основе. Несмотря на то, что в НБА он так и не вернулся, его краткосрочное пребывания в лиге, как мы видим, оказало серьезное влияние на последующие поколения игроков.

Зачем собирать: чтобы помнить, что мы любим не себя в НБА, а НБА в себе