Чудовищная история из Лас-Вегаса. Игрок фарма «Сакраменто» и его подруга задушили девушку из-за Rolex

Этот сюжет вполне вписывался бы в один из каноничных комментариев Sports.ru из серии «Что эта история делает на нашем сайте криминальной хроники!?», если бы ее можно было хоть как-то охарактеризовать. А это не так просто. Ведь она действительно не про спорт, не про баскетбол и даже не про криминал, а про какую-то смесь из шокирующего пренебрежения человеческой жизнью, дегенеративной наивности и первобытных порядков бытования. Поэтому здесь тяжело искать мотивировку, логику и причинно-следственные связи.

Сложно идентифицировать Ченса Команча как «homo sapiens», не говоря уже о его роде занятий. Баскетболистом его можно назвать с большой натяжкой. К своим 27 годам незадрафтованный форвард провел на профессиональном уровне всего два полноценных сезона: 2021/2022 в составе «Анкары» из второго турецкого дивизиона и 2022/2023 в рядах клуба G-лиги «Стоктон Кингз» .

Все остальное время он слонялся по арендам и пытался проявить себя в Летней лиге.

В НБА он мелькнул лишь раз, 9 апреля 2023-го он вышел на 20 минут против «Уорриорс» в майке «Блейзерс», набрал 7 очков, а затем вновь растворился как хлорка в миазмах.

Тем не менее, он играл, получал какие-то деньги и, судя по всему, был вполне доволен своим положением. Статус игрока, «которому нужен всего-то шанс, чтобы закрепиться в НБА», позволял ему козырять собственным положением в приложениях для знакомств.

Там у него полтора года назад и завязалась связь с 19-летней Сакари Харнден, девушкой широких взглядов, не самой новой профессии и не самого большого ума. Их отношения носили спорадический характер: когда у баскетболиста были деньги, она была для него чем-то чуть более важным, чем представительницей эскорта, когда финансы пели романсы, Харнден мгновенно приобретала приставку «экс». Команч при помощи нее удовлетворял свои потребности, она при его помощи решала собственные проблемы.

Одной из таких и стала 23-летняя уроженка Вашингтона, ассистентка врача по профессии и коллега Харнден по призванию Марайна Роджерс. Девицы эскортили в Лас-Вегасе и вообще оказывали широкий спектр услуг всем желавшим приобщиться к ночной жизни «Города греха».

В такой культурной сфере, обильно сдобренной финансовыми обязательствами, между ними постоянно возникали стычки. Харнден не оценила, когда Роджерс рассказала их общим друзьям, что подруга дала показания против своего бывшего парня по делу о двойном убийстве. А после того как Роджерс отказалась отдавать ей якобы честно экспроприированные у клиента часы Rolex, исчерпала все дипломатические ресурсы и решила попросту избавиться от коллеги.

В компаньоны был выбран Команч. Чем он руководствовался, соглашаясь на подобное, теперь предстоит понять науке и суду.

Согласно полицейскому протоколу, сперва парочка рассчитывала воспользоваться услугами некого третьего лица по имени Тре, чье имя фигурирует в переписке Команча и Харнден. Команч уверял подругу, что за таксу в 3000 долларов договорится с Тре к 30 ноября. Переговорщик, по-видимому, из него оказался такой же, как и баскетболист, поскольку в сообщении от 2 декабря он написал Сакари, что Тре «не заинтересован в том, чтобы помогать».

Харнден предложила обойтись своими силами, в частности, попросила покончить с Роджерс, когда Команч прилетит в Лас-Вегас на матч в составе «Стоктон Кингз». Согласно полицейским отчетам, Роджерс на тот момент находилась в отпуске, и в ее планы входило двойное свидание с игроками НБА.

Проработка плана со стороны Команча и Харнден велась на уровне интеллекта и моральных ценностей улитки.

Парочка обменивалась сообщениями следующего содержания.

Харнден: «Нужно просто выманить ее из дома друзей и замочить»

Команч: «Надо напоить эту сучку и подмешать ей крысиного яда или чего-то такого»

Харнден: «У тебя есть 🔫»

Команч: «Я могу свернуть ей шею или просто задушить сучку, как это делают убийцы в кино»

В переписке также фигурировали эмодзи гроба и прочие символы, призванные максимально запутать всех непосвященных.

4 декабря Команч вместе с командой прилетел в Лас-Вегас, после чего договорился о свидании с Харнден и Роджерс . Харнден посредством смс предложила подруге сходить на свидание с игроками НБА и упомянула, что у тех есть своеобразное предложение, выполнив которое она получит 1000 долларов. Перед тем как отправится на промысел, Роджерс показала переписку приятелю, который видел, что диалог велся с Харнден.

Когда Роджерс встретилась с Ченсом и Харнден, та объяснила, что предложение игрока НБА – за него был Команч – подразумевает под собой БДСМ-специфику. Девушкам предлагалось связать руки и предаться чувственным экспериментам. Все трое находились в машине, припаркованной недалеко от Хорайзон Ридж Паркавей и Гибсон Роуд.

В ходе обсуждения дальнейших планов с Роджерс Ченс и Харнден параллельно корректировали план убийства посредством смс-сообщений. В частности, Команч отметил: «Мои актерские способности за гранью».

После недолгих уговоров Роджерс согласилась. После того как она позволила себя связать, Команч задушил ее HDMI кабелем, а Харнден помогала голыми руками.

Затем пара вывезла тело на обочину Винченцо-лейн в Хендерсоне, где спрятала его под камнями.

Злоумышленники вернулись в отель, где проживал баскетболист около 6 часов утра 6 декабря, а уже следующим утром Роджерс была объявлена пропавшей без вести. Тревогу забил тот самый друг, который затем рассказал полиции и о том, что Роджерс была секс-работницей, и о странной переписке с упоминанием имени Харнден.

После этого полиции не составило труда найти девушку и получить записи камер, благодаря которым удалось установить, что третьим человеком в машине был Команч. Уже в среду вечером Харнден была арестована в Лас-Вегасе, а Команч был взят под стражу в Сакраменто в четверг.

Как только полиция получила доступ к переписке и геолокации на телефонах подозреваемых, все стало совсем прозрачно. Команч во всем признался и указал, где погребено тело.

Как только история попала в информационное пространство, «Кингс» моментально отчислили игрока, и, судя по всему, в баскетбол Команч теперь будет играть исключительно в тюрьме. (Если, конечно, им не заинтересуется «Шарлотт»).

Суд над Команчем и Харнден начался вчера, во вторник 19 декабря , и есть подозрения, что при имеющихся доказательствах долго он не продлится. Тем более, что обвинения предъявляются по убойнейшим статьям: заговор с целью покушения на убийство, похищение людей, убийство.

Фото: Gettyimages.ru/Steph Chambers, Lachlan Cunningham; Las Vegas Metropolitan Police