Алексей Швед едет в чемпионат Китая. А чем можно заняться в Шаньси, помимо баскетбола?

Вариантов масса.

После затяжного и в меру остросюжетного межсезонья Алексей Швед все-таки определился с тем, где продолжит карьеру. Слухи об интересе «Олимпиакоса» и обоюдный флирт с «Црвеной Звездой» не эволюционировали во что-то осязаемое, зато вариант с китайским чемпионатом приобрел конкретные юридические очертания. Швед подписал контракт с «Шаньси Лунгс» и едет открывать для себя новые баскетбольные горизонты, а заодно познавать экзотическую культуру Азии в китайский аналог Сыктывкара.

Кроме шуток. Сыктывкар – город-побратим и экономический партнер Тайюаня, базирующегося в провинции Шаньси. Тайюань, как и Сыктывкар, считается индустриальным центром благодаря развитой черной металлурги, тяжелому машиностроению и химической промышленности. Но не стоит пугаться, ведь Китай не зря называют страной контрастов, а значит, в Тайюане и провинции Шаньси есть на что посмотреть, помимо музея китайской горнодобывающей промышленности.

История Тайюаня насчитывает более 2500 лет, а русские наведывались в Шаньси еще в XVIII веке

Швед – первый россиянин, который едет в чемпионат Китая в XXI-м веке, но отнюдь не первопроходец. Шаньси еще в эпоху частых и многочисленных смен китайских династий считался важным промышленным и торговым центром. Благодаря этой особенности провинция и большинство городов на ее территории часто оставались в стороне от многочисленных войн и конфликтов.

Даже самые оголтелые диктаторы понимали: политика политикой, а экономика экономикой: режимы меняются постоянно, зато неизменно их желание делать деньги, так зачем разрушать уже готовые и отлично функционирующие экономические площадки. Еще в XVI веке на территории провинции образовалась каста «Купцов из Шаньси», которая в последующие столетия лишь укрепляла свою репутацию зажиточных и авторитетных деляг. Именно с ними в конце XVIII-го – начале XIX-го века активно торговали монголы, японцы и русские.

По причине постоянного товарооборота провинция часто становилась своеобразным тестовым полигоном для нововведений в самых разных областях.

При Мао Цзэдуне Шаньси был центром утопической аграрной реформы. «Великий кормчий» планировал создать там системы колхозов, которые могли бы обеспечивать продовольствием большую часть страны. На такую мысль его натолкнула география провинции. Шаньси расположен на плато, состоящем из возвышенностей на востоке (горы Тайхан) и западе (горы Люлян) и ряда долин в центре, через которые протекает река Фен. Самой высокой вершиной является гора Вутай на северо-востоке провинции Шаньси высотой 3058 метров, но отнюдь не она является одной из достопримечательностей провинции.

Что мы там не видели в ваших Шаньси?

За огромную историю провинции и ее городов памятных мест накопилось немало, и все же некоторые стоит отметить отдельно.

Гора Хуашань

Место сосредоточения наиболее экстремально настроенных туристов расположено недалеко от районного города Хуайинь. Это одна из пяти священных гор даосизма, название которой переводится как «Цветочная гора». Горная гряда входит в состав национального парка Чжанцзяцзе и поражает своими пейзажами настолько, что равнодушным не остался даже такой матерый фантазер, как Джеймс Кэмерон. Именно утесы горного хребта Хуашань послужили прототипом летающих островов в блокбастере «Аватар».

Самой посещаемой вершиной горы является Южная, где находится знаменитая «Тропа Смерти». Это один из самых экстремальных горных туров в мире протяженностью около 12 километров. Туристов здесь встречает знак, иероглифы на котором означают: «Лошади отсюда не возвращаются». Видимо, это как-то должно успокаивать.

На высоте 2160 метров петляет узкая тропа, сколоченная из грубо обструганного бруса: ни перил, ни ограждений, только цепь и скобы, вбитые в скалы. Дать заднюю не получится: тропа настолько узкая, что разойтись с идущим следом человеком невозможно. В такие моменты лучше успокаивать себя мыслью, что ступаешь по тропинке, которую 700 лет назад проложили отшельники, искавшие бессмертия на горе.

Тех, кто все-таки отважится на подобную прогулку, в конце маршрута будет ждать вознаграждение: древние пещеры, выдолбленные прямо в горе. Возраст этих древних гротов составляет 13 веков, а происхождение и личность тех, кто это сделал – загадка. Может, у Алексея Шведа найдется интересная версия.

Музей терракотовых воинов и лошадей Кин

Кто-то скажет: попсово, мол, этих терракотовых воинов развозят по всему свету, и необязательно ехать в Китай, чтобы посмотреть на них, достаточно сгонять на ВДНХ. Но в том-то и цимес, что в музее, находящемся неподалеку от города Сиань, собрана полная коллекция из 8100 статуй воинов и лошадей. Очевидцы утверждают, что масштаб и условия, в которых демонстрируется экспозиция, поражают. И вот тут уже спорить сложно.

Выставка, по сути, представляет собой некрополь, в котором был захоронен император династии Цинь, а многочисленные воины – свита, сопровождающая правителя в загробный мир. Каждая статуя сделана вручную, ни один из элементов не повторяется, что в сочетании с количеством экспонатов производит еще большее впечатление. Музей является обязательной остановкой в культурном маршруте не только обычных туристов, но также известных личностей. Практически все, начиная от королевы Елизаветы и заканчивая «Rolling Stones», заезжали посмотреть на достопримечательность, актуальность и неповторимость которой сделали ее не просто экспонатном, а значимой частью мировой культуры.

Храм двух пагод

Очень прагматичный вариант, поскольку для того чтобы посетить сей храм, не нужно выезжать за пределы Тайюаня. Комплекс, построенный в 1608 году по приказу императора Ванли, находится в юго-восточной части города и является одним из его главных символов. Каждая из башен высотой с 13-этажный дом выложена из кирпича и украшена красивой эмалированной черепицей, а внутри находится постоянная выставка фресок с древнекитайскими иероглифами. Отличная возможность насладиться местным колоритом в промежутке между тренировками.

Водопад Хукоу

Чтобы глянуть на второй по величине водопад в Китае (первый – Хуангуошу), придется ехать на границу между провинциями Шаньси и Шеньси, но оно того стоит. Водопад расположен в 400 километрах от города Сианя на реке Хуанхэ и с обеих сторон окружен горами. Ширина его водного потока может достигать до 300 метров, а ширина до 50 метров, поэтому вода извергается со свистящим звуком пара под давлением. Поэтому китайцы и прозвали водопад Хукоу, что в переводе означает «носик чайника».

В 1991 году Хукоу вошел в список «40 лучших живописных мест Китая». Подивиться на красоту природы можно и летом, и зимой, в обоих случаях зрелище будет эксклюзивным.

Летом вода, падающая с высоты 20 метров, меняет цвет с желтого на серый, а затем на голубой. Китайцы называют этот эффект «дымом, поднимающимся из воды». В такие моменты над водопадом не исчезает радуга.

Еще более удивительным Хукоу выглядит зимой, когда часть ручья замерзает, образуя фантастические скалы из снега и льда с великолепным водопадом между ними. Если не ради такого зрелища стоит ехать в чемпионат Китая, то ради чего? Разве что ради медитативного созерцания того, как пополняется собственный банковский счет.

Храм Чжинци

Место, которое мы можем увидеть в соцсетях Алексея Шведа в самое ближайшее время. Храм Чжинци и прилегающий к нему парк – самый популярный пункт в чеклисте туристов, приезжающих в Тайюань. Главная причина – разнообразие.

Прилегающие к храму территории в данном случае не просто нечто сопутствующее, а целый комплекс с более чем сотней различных статуй, архитектурных ансамблей, террас и мостов. Каждая постройка со своей историей и неповторимой стилистикой. Китайские историки утверждают, что Чжинци – одно из немногих мест, где можно ознакомиться с большинством архитектурных стилей Китая различных эпох. Отличный вариант для первоначального экскурса.

А что насчет культурной жизни и вообще – где поесть?

Шоу династии Танг

Тайюань достаточно богат в плане развлечений для туристов, но в отдельных случаях все же стоит выезжать и за его пределы. Город Сиань находится в 7 часах езды от Тайюаня. Путь не близкий, но его стоит проделать ради посещения китайской оперы, которая представляет собой настоящую торжественную церемонию. Постановки, повествующие об определенных периодах истории Китая, проводятся как на воздухе, так и в больших просторных залах.

Средняя длительность спектакля составляет 70 минут, что весьма гуманно по отношению к не самому подготовленному зрителю: мягко говоря, не шестичасовой «Улисс» в театре Петра Фоменко. Отдельно стоит сказать и про антракт, который представляет собой торжественную процессию с дегустацией различных видов пельмешек и бульонов. Можно кушать и смотреть. Все это в соответствии с духом древнего Китая, чинно, возвышенно и без намека на чревоугодие.

Улица Люсян

Одно из самых популярных и известных мест в центре города, куда народ подтягивается после работы. Улица с 300-летней историей сочетает в себе колорит прошлых лет и современный шик-модерн, представленный огромным количеством современных модных магазинов и ресторанов. О трафике и ценах на парковку можно не беспокоиться, знаменитая пешеходная улица Тонглуован находится неподалеку. Актуально для тех, кто переборщил с впечатлениями или дегустацией местных вин.

Фестиваль народной культуры и искусства Шаньси-Тайюань

Интеллигентный сабантуй, длящийся на протяжении двух недель, впервые был организован в 2018 году и с тех пор проходит каждый год в рамках весеннего фестиваля.

Действо представляет собой грандиозное сочетание богослужения и ярмарки. Чтобы подчеркнуть традиционную народную культуру аутентичного китайского Нового года, в него добавлены некоторые международные элементы. Чаще всего соревновательные. В рамках фестиваля проходит огромное количество конкурсов: соревнования воздушных змеев, изготовление кукол, состязания в каллиграфии, конкурс фонариков, театральные постановки акробатов.

Не исключено, что определенные элементы из последнего можно применить и в баскетболе.

Тайюань – гастрономическая столица Шаньси

Местные говорят: «Многообразие вкусов мучных блюд во всем мире сосредоточено в Китае, а в самом Китае – в Шаньси».

Тайюаньская пшеничная похлебка – самое известное блюдо в Шаньси. Бульон подают со специальной лепешкой, которую крошат, а уже потом к этой тюре добавляют различные виды овощей, мяса и лапши. Вроде бы все просто, но оттенки вкуса разительно меняются в зависимости от ингредиентов, а в них тут недостатка нет. Одной лапши на все случаи жизни: тушеная, Бо Ю, Цзю Пянь.

Еще одно блюдо из лапши, которое необходимо попробовать, называется лапша «Кошачьи ушки» (форма лапши Мао Эрдуо очень на них похожа). Основу супа составляют томаты, очищенные креветки и печеные овощи. Это блюдо одно из самых популярных среди местного населения.

Памятуя о том, что у Алексея Шведа и имеется сеть закусочных, в меню которого преобладают макаронные изделия, можно сказать, что для него поездка в Тайюань станет еще и своеобразным курсом повышения гастрономической и бизнес-квалификации.

Мусульманский рынок

Частичка арабской культуры посреди Тайюаня. Сравнение с базаром Аграбы из мультика «Алладин» будет в самый раз. Специи, пряные десерты, экзотические фрукты, чаи всех видов и типов, закусочные с традиционными арабскими блюдами, кофе, замысловатые морские гады – здесь можно купить все. Было бы желание и время, ведь иногда все-таки нужно будет выделять его и на баскетбол.

Сейчас несложно обнаружить комментарии, в шутейный манере интерпретирующие решение Шведа, но мне оно кажется, как минимум, не тривиальным. Да, китайский чемпионат специфичен и неконкурентен в сравнении с Европой, но когда карьера по большому счету уже сложилась, гораздо целесообразнее пробовать что-то новое, нежели сожалеть о прошлом или пускаться наперегонки с более голодными и молодыми. Шведа никогда не заботило мнение окружающих, иногда это играло ему на пользу, иногда – нет. Одно радует, в этот раз он не стал изменять себе, и принял решение, которое, прежде всего, сам считает правильным.

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов; Zhan Yan/Global Look Press