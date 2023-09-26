Как Вембаньяма готовился к НБА – впитывал культуру «Сперс», боксировал с бывшим чемпионом, добавил 9 кило

До старта сезона в НБА осталось две недели, а значит, совсем скоро командам, пошумевшим в межсезонье, непосредственно действиями на паркете предстоит доказывать жизнеспособность своих стратегий, высказываний и надежд. Впервые за долгое время к числу таких можно причислить «Сан-Антонио», которые никогда не совершают громких обменов, избегают сенсационных заявлений и вообще ведут свою медиа-политику в соответствии с временами, когда люди пользовались дисковыми телефонами.

Но в этом сезоне все иначе.

Выбор Виктора Вембаньямы под первым номером драфта автоматически сделал клуб и самого игрока мишенями для пытливых взглядов не только баскетбольных болельщиков. Все лето французский центровой попадал в новостные ленты по самым разным поводам, каждый из которых в будущем может получить дополнительную трактовку в зависимости от того, как Вемби будет выступать. Так что вспомнить первое межсезонье Вембаньямы в статусе игрока НБА будет совсем не лишним.

Еле сдерживал слезы во время драфта, а фаны «Сперс» плакали от предпочтений Вемби

На то, что «Сперс» возьмут Вембаньяму, вроде бы даже не принимали ставки. Все было настолько очевидно.

Было много сравнений с выбором Тима Данкана, разговоров о практически европейском менталитете клуба и, естественно, игровой культуре «Сан-Антонио». Посреди этого неожиданно для многих и даже слегка комично прозвучало признание Вембаньямы о том, что его любимым игроком является Расселл Уэстбрук.

Не то чтобы фанов «Сперс» принялись завозить в медицинские центры с обширными инфарктами, но особо впечатлительные не поленились высказать свое «фи» на просторах интернета. В клубе поступили тоньше. После церемонии устроили Вембаньяме воспитательный ужин в компании с Дэвидом Робинсоном, Тимом Данканом, Ману Джинобили и Шоном Элиотом. После чего Вембаньяма опубликовал фото в соцсетях с покорной подписью «Лучших примеров для подражания и не придумаешь».

Что касается самого драфта, то для «Сперс» и Вембаньямы он прошел как по голивудскому сценарию: очевидный выбор, единодушные овации публики и слезы Вемби, словно он только что получил Оскар.

Премьера уже совсем скоро.

Вежливо отказался играть за Францию на чемпионате мира

Несмотря на упорные слухи о том, что новичок «Сперс» поедет в Манилу, верилось в это с трудом. Видимо, и Вембаньяме тоже. Виктор не стал напускать тумана, и через несколько дней после драфта все разложил по полочкам.

«У меня был долгий сезон в «Метрополитене», у меня будет долгий сезон в «Сперс». После этого Олимпийские игры. Мне кажется, играть больше двух лет без отдыха – это слишком большой риск.

Приближаются Олимпийские игры, которые пройдут в моей стране. Это грандиозное событие, и я не хочу пропустить такое. Если я хочу быть доступным для национальной сборной в предстоящие годы, то мне стоит пропустить этот турнир.

Было трудно принять это решение. Моя карьера будет связана с клубом ровно так же, как и со сборной. Есть титулы, которые нужно выиграть с обеими командами. Для меня пропустить турнир со сборной Франции – то же самое, что пропустить сезон «Сперс». Это что-то запредельное», – провел параллели Вембаньяма.

Озвучил свой взгляд на титул «Самого доминирующего спортсмена всех времен»

Пока спортивные издания из года в год бьются над критериями и составляют различные рейтинги «самых-самых», Вембаньяме не потребовалось много времени для выявления лауреата столь громкого титула. Центровой «Сперс» остановил свой выбор на Джоуи Честнате, съевшем 62 хот-дога за 10 минут.

В июле 39-летний любитель сосисок в 16-й раз выиграл международный конкурс по поеданию традиционного американского лакомства. Он съел 62 штуки за 10 минут – на 13 больше, чем у ближайшего конкурента. Честнат одержал 16-ю победу за последние 17 лет и в последние восемь лет никого не подпускал к своему титулу. Усэйну Болту и Майклу Фэлпсу после такого остается заедать горе хот-догами. Хотя – нет, это лишь усилит их страдания.

Влип в скандал с Бритни Спирс

В определенной степени даже здорово, что нечто подобное случилось с Вемби практически сразу же. Прошел, так сказать, крещение американской культурой.

Эпизод, который в основе своей не стоит и выеденного яйца, произошел в ресторане Catch в отеле ARIA в Лас-Вегасе. Утратившая со времен 90-х не только популярность, но изрядную частицу здравомыслия Бритни Спирс оказалась в ресторане и, заметив внутри проходящего мимо Виктора Вембаньяму, решила его поприветствовать и сделать фото. С ее слов, в зале было шумно, и она похлопала его по плечу, чтобы обратить на себя внимание. Как 163-сантиметровая Спирс дотянулась до плеча 222-сантиметрового баскетболиста, находившегося в окружении охраны – загадка. Директор службы безопасности «Сперс», сопровождавший Вемби оттеснил певицу, хотя та восприняла это иначе.

«Знаю, что игрок и его люди заявили, будто я «схватила его сзади», но я просто постучала по его плечу. После этого его охранник, не глядя, ударил меня в лицо тыльной стороной ладони, прямо перед всем народом. Я едва устояла на ногах после такого.

Меня тоже постоянно окружают люди. Например, прошлым вечером меня окружила группа из 20 человек. Но мои охранники никого из них не били», – начала нагнетать Спирс.

Вембаньяма, которого прибывшая на место происшествия полиция принялась расспрашивать по поводу инцидента, позже заявил, что не отреагировал на действия Спирс, во-первых, потому что охрана изначально дала ему совет не останавливаться и не обращать внимание на посторонних, и, во-вторых, он вообще не видел, кто пытался добиться его расположения.

Спирс такая логически обоснованная реакция не устроила.

«Мне очень стыдно делиться всем этим с миром, но важно, чтобы все знали об этой истории, чтобы показать всем, что ко всем людям нужно относиться с уважением, – написала в своих соцсетях Спирс. – В этом мире слишком много физического насилия. Зачастую за закрытыми дверьми. Я все еще жду публичного извинения от игрока, от его телохранителей, от всей организации. Надеюсь, все это последует. Я наслаждаюсь любовью и поддержкой, которую получаю в данный момент. Спасибо полиции Лас-Вегаса и детективам за их поддержку».

Пока Бритни наслаждалась, чересчур серьезному отношению к этому делу со стороны полиции дивились даже прожженные папарацци из TMZ. В своих публикациях они отметили, что служители порядка действовали так, словно произошло нечто криминальное. И все для того, чтобы в итоге в полицейском отказе от возбуждения расследования значилась пометка о том, что «Спирс сама непреднамеренно ударила себя по лицу».

С другой стороны, служителей порядка можно понять. За Спирс тянется такой шлейф из скандалов различной степени тяжести – от несуразных до трагичных – что каждое ее действие нуждается в проверке на адекватность. Недавно полиция приезжала в дом певицы удостовериться в психологической устойчивости Спирс после того, как она показала свою версию танца с саблями Арама Хачатуряна.

Сыграл в двух матчах Летней лиги. Убедил не сразу

И, наверное, не мог. Весь июнь Вембаньяма практически не тренировался.

Все его время было расписано по минутам: презентации, заключение контракта с Nike, интервью и прочий официальный ажиотаж вроде первой подачи перед игрой бейсбольных «Янкис».

Поэтому даже те, кто был умеренно настроен в отношении Вемби, не спешили его хоронить после матча с «Шарлотт (76:68), в котором француз набрал 9 очков (2 из 13 с игры), 8 подборов, 3 передачи, 5 блок-шотов и совершил 3 потери.

Тем более что уже в следующей игре Вембаньяма показал более привычную для себя игру. Против «Портленда» (80:85) Виктор отметился 27 очками, 12 подборами и 3 блок-шотами.

Резюмировал все произошедшее обозреватель «Сан-Антонио» Майк Фингер

«Изначально план и подразумевал участие в двух матчах. «Сперс» хотели, чтобы Виктор почувствовал вкус НБА, это случилось. Команда увидела то, что хотела увидеть. Теперь Вембаньяма сможет передохнуть после напряженных 12 месяцев», – написал со ссылкой на представителей клуба Фингер.

Удостоился самого высоко рейтинга для новичка в NBA2K

Не самая проходная новость, если учитывать, что практически все игроки НБА ревностно следят за тем, как их оценивают создатели самого популярного баскетбольного симулятора. Как только выходят списки рейтингов, реакция игроков мгновенно начинает пополнять соцсети. Вемби не стал исключением.

«Классно. Нормальный рейтинг», – отреагировал Виктор на рейтинг, равный 84.

Довольно скупал реакция, учитывая, что это рекордный показатель для новичка НБА. До этого самая оценка была у Зайона Уильямсона (81), выбранного под первым номером на драфте-2019.

На вопрос, поднимется ли его рейтинг до отметки 90 к концу сезона-23/24, француз ответил: «Конечно. Без сомнения».

И вот это уже довольно амбициозно. Для сравнения аналогичный рейтинг с Вембаньямой (84) в NBA2K получили Паоло Банкеро, Кейд Каннингем, Джош Гидди, Джейлен Грин, Тайлер Хирро, Тайриз Макси и Руди Гобер.

Тренировался со специалистами «Сперс» и набрал 9 килограммов

Во время драфта выяснилось, что рост Вембаньямы составляет 222 сантиметра, тогда как его вес равен 95 килограммам. Люди, работающий с ним на протяжении всего периода до НБА, подчеркивали, что такая худоба – не баг, а фича: игрок намеренно не подходил к штанге и гораздо больше времени уделял упражнениям на гибкость и баланс для того, чтобы предотвратить возможные повреждения.

Очевидно, что у «Сперс» был немного другой план, для чего центрового и не стали отпускать в национальную команду. За три месяца Вембаньяма визуально очень сильно изменился. Его официальный вес за три месяца увеличился до 104 килограммов, то есть еще выше, чем 4-7, о которых говорил сам француз.

«Сперс» знают о персональном развитии игроков гораздо больше, чем любая из моих предыдущих команд, – рассказал Вембаньяма о причинах таких концептуальных изменений. – Потому что они проводят здесь гораздо больше тестов. И во всем этом задействовано много технических устройств.

Если говорить о Европе, то клубные структуры – офис, тренеры, персонал – не сосредоточены на реализации долгосрочных амбиций. Иногда в Европе случаются конфронтации между игроками и тренерами, между игроками и офисом. Здесь же все работаю в гармонии, все сосредоточены на достижении одной цели.

Знаю, что не в каждом клубе НБА так, но здесь (показывает на чемпионские баннеры «Сперс») знают, как побеждать. Они уже делали это и хотят повторить. Все работают над одним и тем же, потрясающая гармония».

Провел остаток межсезонья в соответствии со статусом знаменитости

Это когда любое твое телодвижение или поступок подается как нечто значимое и достойное пристального внимания. В случае с Вембаньямой это была смена имиджа.

Контрастное фото с сыном Тони Паркера.

Импровизированный спарринг с бывшим обладателем титула чемпиона в первом полулегком весе Джеймсом Лейхой.

Косплей йога Далсима из файтинга «Уличный боец».

Нативная реклама Nike, посредством демонстрации кроссовок, в которых Вемби намеревается отыграть первый матч в сезоне.

Получилось в полном соответствии с присказкой «Скромно, но со вкусом». Будет ли таким же дебют Вембаньямы в этих кроссовках?

Фото: Gettyimages.ru/Ronald Cortes