Пик баскетбольной славы Кайла Кузмы прошел задолго до того, как он начал демонстрировать свою лучшую игру. Форвард был единственным представителем молодежи «Лейкерс», от которого Леброну Джеймсу избавиться не удалось, и привлекал к себе много внимания в чемпионской команде. Внимания главным образом негативного: он так и не смог стать для того состава третьей звездой, о чем грезили калифорнийские болельщики.

В итоге его отправили в «Уизардс» в обмен на Расселла Уэстбрука (кек). И пусть у Кузмы там все в порядке и со статистикой, и с ролью, и с контрактом, теперь он остается заметной фигурой вне НБА главным образом благодаря своей девушке – канадской модели Винни Харлоу.

Внешность моментально выделяет Харлоу из толпы, но не она делает ее неповторимой

С детства у Харлоу аутоиммунная дисфункция, называемая витилиго, особенность которой заключается в депигментации кожи. Иммунная система атакует и разрушает меланоциты, клетки кожи, которые вырабатывают меланин – пигмент, отвечающий за окраску не только кожного покрова, но и волос. Меланин поглощает ультрафиолетовые лучи и тем самым защищает ткани глубоких слоев кожи от лучевого повреждения. Меланин может иметь разную концентрацию – очень многое зависит от генетики и наследственности – или вообще отсутствовать, как в случае с альбиносами.

Витилиго часто называют «редкой» аномалией, но, на самом деле, она наблюдается примерно у 1 человека из 100, что в два раза превышает заболеваемость сахарным диабетом первого типа. Несмотря на распространенность, люди с витилиго практически никогда не становились публичными фигурами. По крайне мере, до тех пор, пока не появилась Винни. Харлоу не то чтобы делает из своей внешности фетиш, выставляя его на показ, но и не стремится ее скрыть.

«Люди очень разные. Если кто-то смотрит на меня как на диковинную зверушку, у меня нет с этим проблем. Просто думаю, вероятно, эти люди видели в своей жизни не так уж много. Мир очень разнообразен: страны, культуры, ландшафты, животные и, как я уже говорила, люди. В нем всегда найдется еще что-то более интересное и необычное, чем ты видел до этого. Стоит помнить об этом».

Сейчас у Винни 10 миллионов подписчиков в инстаграме, с ней сотрудничают все крупнейшие дома высокой моды, ее профессиональное расписание забито съемками и презентациями на полтора года вперед, но так было не всегда. Впервые о девушке заговорили в 2014-м, когда она приняла участие в очередном сезоне теле-шоу «Следующая топ-модель Америки».

Тогда пресса мгновенно стала выяснять, что такое «витилиго, насколько эта особенность организма заразна и можно ли от нее умереть.

Наиболее проницательные и адекватные интересовались, почему урожденная Шантель Уитни Браун-Янг из небольшого пригорода Торонто выбрала себе такой вычурный псевдоним.

«Я не пыталась удивить толпу. Это был мой ник для странички в соцсетях. Винни – в честь Винни-Пуха, главного персонажа моей любимой детской книжки. Фамилию я взяла в честь Джин Харлоу, кинодивы Голливуда 30-х. Именно ее первой стали называть «Платиновой блондинкой». Мэрилин Монро боготворила ее, а я обожала их обеих. Я не сидела в интернете, пытаясь сгенерировать какое-нибудь крутое имя. Это все производные от того, что мне нравится, что мне близко», – поясняла Харлоу.

То же самое можно сказать и о профессиональных намерениях Винни. Все время после уроков она проводила, помогая маме в парикмахерской. Ей нравились разговоры работниц и посетительниц, многочисленные истории, то какие разные слова женщины использовали для описания одних и тех же событий.

«Мне хотелось стать журналисткой. Писать о событиях и людях, которые бы вдохновляли. Это была профессия моей мечты».

Иронично, но вместо того чтобы писать о таких людях, Винни Харлоу сама стала одним из них. Когда ей было около 16 лет, инфоцыганка нагадала ей счастье. Можно было бы охарактеризовать Шэннон Будрам как сексолога, эксперта и тренера по межличностным отношениям, создательницу контента, писательницу, но когда все это умещается в один длинный перечень, то лучше называть вещи своими именами. Будрам наткнулась на фото Винни в уже не столь актуальной для наших дней соцсети и попросила ее сняться в ролике на тему естественной красоты. Видеозарисовка немедленно ушла в народ, а Будрам настоятельно порекомендовала Винни карьеру модели. Та последовала совету, но немедленно нарвалась на тучу отказов.

«Мне советовали стать визажисткой, участвовать в перформансах, позировать для художников, а я думала: «Черт, я же вроде ясно объясняю этим людям – зачем я сюда пришла». Понимаете, у меня не было намерения стать звездой, инфлюэнсером, иконой для людей с «витилиго». Нет. Если кого-то вдохновляет мой пример – прекрасно, я горжусь такими людьми, рада за них и за себя. Но я не воспринимала свою внешность как преимущество. Скорее я исходила от обратного – я стремилась не провалиться. Я не хотела соглашаться на работу визажиста, а потом неделю спустя просыпаться с мыслью, что я облажалась и занимаюсь какой-то фигней. Использовать все шансы и стремиться к тому, чтобы потом не жалеть о том, что я чего-то не сделала – я исходила из этого», – поясняла собственную мотивацию Винни.

Девушка участвовала в местечковых показах мод, на вырученные деньги устраивала фотосессии, прокачивала соцсети, бегала по агентствам, пока наконец не привлекла внимание Тайры Бэнкс, ведущей того самого шоу «Следующая топ-модель Америки». Победительницей она не стала, но даже шестого места по итогам сезона оказалось достаточно для создания ажиотажа вокруг ее фигуры. Девушка начала появляться в фотосессиях для Diesel, Swarovski и Marc Jacobs, топтать подиумы Парижа, Милана, Нью-Йорка. Ее сняли в своих клипах Эминем, Бейонсе и целая вереница не менее популярных исполнителей.

«Скажу честно, достигать своих целей – это довольно страшно. Ты преуспел в том, в чем хотел, но при этом ощущения отличны от тех, которые ты ожидал. Я как будто смотрела со стороны на все происходящее, на все эти съемки, ажиотаж вокруг меня. Было не по себе, но при этом я не собираюсь кокетничать и понимаю, что это величайшее благословение».

Познакомились с Кузмой в пандемию. В качестве предлога для общения Кайл просил консультировать его по вопросам моды

Когда Харлоу просят рассказать, как начинались ее романтические отношения с игроком тогда еще «Лейкерс», она смотрит с прищуром и удивленно выдает.

«Романтика? В первый раз когда мы увидели друг друга, то были одеты в спортивные костюмы, а наши лица выглядели так, словно мы только что встали в 5 утра по будильнику», – вспоминала знакомство с Кузмой по FaceTime Харлоу.

Кузма предпринимал робкие попытки связаться с девушкой, несколько раз посылал ей сообщения в директ, но разглядеть в них нечто особенное Винни мешало огромное количество аналогичных сообщений и загруженный график.

«Я тогда думал: «Черт, чтобы такая, как она, обратила на меня внимание, должно случиться нечто экстраординарное. А потом, когда началась пандемия, я такой: «Эй, я не это имел в виду». Тем не менее, я решил воспользоваться шансом. Я послал ей практически то же самое сообщение, что и раньше, но еще добавил, что очень ценю ее чувство стиля, и мне было бы приятно, если бы она дала мне пару советов на эту тему. Как оказалось, именно это и сыграло свою роль», – раскрыл нехитрый секрет своего успеха Кузма.

Девушке понравилось, что, помимо дежурных комплиментов, кто-то проявил интерес к ее личностным качествам.

«Я просто поверила ему. Это было время пандемии, и у меня как раз было время узнать о нем больше, понять, кто он. Обычно мы сами не замечаем, как лишаем себя подобных возможностей, работа и обязательства затягивают нас», – отмечала Харлоу причины, побудившие ее ответить на сообщение Кузмы.

Поначалу они переписывались в директе, а потом начали общаться посредством FaceTime.

«Меня сразу поразило сочетание обстоятельности и легкости в общении. Как будто я разговаривал с обычной девушкой с района. При этом она подробно рассказывала о стилях моды, их истории, тщательно объясняла, почему один аксессуар сочетается с другим. Она проявляла искреннее внимание и заинтересованность в моих просьбах, вопросах, ее интересовало мое мнение. Когда человек относится к тебе подобным образом, это дико заряжает энергией», – откровенничал Кузма.

То, что началось как «онлайн курсы по истории моды и стиля» – так их в шутку называет Винни – стремительно переросло в роман.

Апрель 2020

Харлоу, жившая на тот момент в Бруклине, после месяца интернет-общения приехала в Лос-Анджелес, чтобы впервые увидеться с Кайлом в реальной жизни.

«К тому моменту мы общались каждый божий день, и когда он предложил приехать в Лос-Анджелес, то я подумала: «Да, пора двигаться дальше, не можем же мы вечно смотреть друг на друга через монитор». Я была заинтригована, когда ехала туда, но, честно говоря, не думала, что в итоге останусь жить в Лос-Анджелесе», – вспоминала стихийный переезд Харлоу.

Именно апрель стал месяцем, с которого стартовали официальные отношения Харлоу и Кузмы. Пара делала усилия для того, чтобы избегать публичности, но когда ты знаменит и живешь в Лос-Анджелесе – это проблематично.

15 мая 2020 года

Папарацци из TMZ впервые запечатлели Винни и Кайла вместе, после чего скрываться было уже бессмысленно. В июне пара официально подтвердила отношения совместными постами в соцсетях, а в июле Харлоу уже давала интервью журналу People, в котором отчитывалась в том, как они начали встречаться и чем ее привлек Кузма.

«Он очень открытый и милый. Серьезно. Многие смотрят на него и видят модного парня, чьи руки покрывают тату, но это только фасад, за которым скрывается гораздо больше», – охарактеризовала бойфренда Харлоу.

24 июля 2020 года

Винни трогательно поздравила Кайла с днем рождения.

«С днем рождения, Куз. Я рада тому, что узнала твое прекрасное сердце и душу. Бесконечные часы общения лицом к лицу во время карантина, и теперь я вынуждена признать: «Я на крючке». Спасибо тебе за то, что помог мне выйти из зоны комфорта, а затем обеспечил мне комфорт за пределами зоны комфорта.

Спасибо за то, что заставляешь меня улыбаться меня каждый день, вытираешь мои слезы, мотивируешь меня, чтобы я становилась лучше. Спасибо тебе за твою энергию. Я люблю тебя, детка. Сегодня потрясающий день, проведи его так, чтобы он запомнился тебе навсегда», – написала в соцсетях Харлоу.

8 сентября 2020 года

Винни приехала навестить Кайла в «Пузыре». На следующий день в газетах появились совместные фото и статьи, в которых с хирургической скрупулезностью фиксировалось, что пара играла в гольф и дразнила аллигатора.

14 февраля 2021 года

Возлюбленные отпраздновали первый День Святого Валентина, а спустя пару месяцев не скрывали своего ликования по поводу годовщины начала отношений.

22 декабря 2021 года

Пара пресекла слухи о расставании, начавшие циркулировать в прессе еще с конца августа. Переход Кузмы в «Вашингтон» тоже не стал фатальным фактором для отношений. Весь следующий год их регулярно видели в ресторанах, магазинах и модных показах, а в августе 2022-го Кузма дал обстоятельное интервью журналу People.

«Думаю, люди смотрят на меня и видят крашеные волосы, татуировки, человека, с которым я встречаюсь, одежду, которую я ношу, и соотносят все это со стереотипами, засевшими в их голове. Людей не интересует, что я говорю, насколько искренен, о чем думаю. Они не верят мне, когда я говорю, что я обычный скромный чувак, которому просто интересно узнавать что-то новое.

Винни – мой проводник в этот мир нового. Она помогает мне исследовать все, что за пределами баскетбола. Мы говорим обо всем – о моде, искусстве, путешествиях. Нам никогда не бывает скучно друг с другом. Она – мой источник жизни», – превозносил Харлоу Кузма.

8 июля 2023 года

Винни игриво отказалась от ухаживаний певца Ашера. Кузма и Харлоу посетили концерт соул-исполнителя в Лас-Вегасе. Ветеран жанра решил добавить романтики и вознамерился спеть серенаду специально для Харлоу. Та игриво отскочила от певца и примостилась на коленях Кузмы.

«Что ж, отлично, вы сделали свой выбор», – капитулировал Ашер.

После концерта Винни запостила видеофоагмент в соцсетях и подписала: «Я разгадала секрет Ашера… Главное – успеть вовремя сесть к своему мужчине на колени».

24 августа 2023

В какой-то степени знаковое событие в отношениях пары. Винни, которая всегда очень бережно относилась к своему телу, опубликовала в соцсетях фото татуировки, сделанной в честь Кузмы. Отныне за правым ухом девушки, скрывается аккуратная надпись: «Кайл».

Велик соблазн вписать Харлоу и Кузму в стандартнее уравнение «спортсмен+модель=недолгосрочные отношения», но пока пара выглядит не просто счастливой, а лишенной налета инфантильности, свойственного подобному роду романов.

Фото: Manuele Mangiarotti/Keystone Press Agency/Global Look Press; womenshealthmag.com/DANIELLA MIDENGE; instagram.com/winnieharlow; East News/ANTONIN THUILLIER/AFP/East News