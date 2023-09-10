Пожалуй, главное усиление красно-синих.

– Смотрю твое резюме, и оно похоже на карту путешествий. Австралия, Пуэрто-Рико, Испания, Турция, Китай и теперь Россия. Страна с совершенно другим климатом и менталитетом. Почему именно Россия, почему ЦСКА?

– Почему ЦСКА? Большое имя, которое говорит само за себя, тут даже не нужно чего-то добавлять. Почему Россия? Прошлый сезон я провел в Китае, а ЦСКА предоставил мне возможность вернуться в Европу. Вариант выступать в Европе, в составе большого клуба и завоевать с ним чемпионский титул, которого в моем резюме пока нет. Это то, ради чего я здесь – выиграть чемпионство.

– Ты играл в пяти разных чемпионатах и нигде не провели больше одного сезона. Насколько сложно тебе адаптироваться к различным культурам и особенностям лиг?

– Это действительно нелегко. Взять тот же Китай и Европу. Абсолютно разные стили баскетбола, совершенно разный масштаб. ЦСКА – команда с именем, известная своими победами. До того как уехать в Китай, я выступал в чемпионате Турции, в «Галатасарае» – еще одном крупном европейском клубе. Когда я туда попал… могу сказать, что это была лучшая команда, за которую я выступал. И вот теперь я в ЦСКА, где действительно классные игроки: Каспер Уэйр, Тони Джекири. Просто быть рядом с этими парнями уже помогает в процессе адаптации и, как следствие, повышает шансы на победу. Сейчас речь уже не идет об индивидуальной статистике, весь фокус на командные действия.

– В Китае количество очков было в приоритете?

– Да, эта одна из особенностей китайского чемпионата. То, как они видят баскетбол, как играют в него. Здесь все иначе. ЦСКА привык побеждать, и я здесь для того, чтобы стать частью, одним из тех игроков, который поможет взять очередной титул. В последние сезоны команда была близка к успеху, но останавливалась в шаге от победы. Надеюсь, в этом году нам удастся это исправить.

– Какой из чемпионатов был самым экзотичным?

– Китай. Само по себе быть одному в Китае, вдали от Америки, уже заставляет тебя чувствовать себя иначе. Правила совершенно другие. Тебя фактически выпускают только на один определенный, важный игровой отрезок, может быть, два. В зависимости от того, против какой команды ты играешь. Чаще всего это происходит во второй половине… Короче, много специфических правил, которые не имеют ничего общего с европейским баскетболом. Но я не хочу сказать, что было плохо. Я доволен опытом, мне понравился Китай. Я познакомился с новой для себя культурой, обрел новых друзей.

– Речь об Эрике Бледсоу?

– Точно. Безумие. Он был одним из моих любимых игроков, когда я рос. Мне не хотелось говорить ему об этом, пока мы были в одной команде, но сейчас могу сказать об этом в открытую. У меня была возможность работать с ним, перенимать опыт, понять, что он за человек. Для меня это было настоящим откровением. Так что – да, было здорово выступать в Китае, познакомиться с новыми людьми. Еще одна возможность увидеть и узнать что-то новое. Это вообще особенность моей психологии – никогда не жалею о принятых решениях и совершенных поступках. Сейчас вот я в России, абсолютно другой стране с совершенно другими традициями. Да, мне придется адаптироваться, от этого никуда не деться, но я счастлив, что я здесь.

– Бледсоу попадал в символические сборные НБА по итогам сезонов, участвовал в данк-контесте... При этом вы играете на одной позиции – разыгрывающего. Для тебя Бледсоу был больше наставником или конкурентом?

– Скажу так, нам не нужно было соперничать за игровое время или за то, кто из нас чаще находится с мячом и больше влияет на игру команды. Главный вызов состоял в том, что это Эрик Бледсоу – игрок уровня стартовой пятерки НБА, он бы и сейчас мог играть в лиге. Находиться с ним рядом на тренировке, каждый день – это автоматически создавало конкурентный настрой. Каждое упражнение превращалось для меня в тест – насколько я хорош на уровне игрока уровня НБА.

– Ты сказал, что Бледсоу был одним из тех, за кем ты следил, когда рос. Кто был любимым игроком?

– Леброн всегда был моим номером один. Неважно, что говорят и пишут, для меня он всегда будет величайшим игроком в истории.

– 6-й номер взял в честь него?

– Да. И в честь Эрика Бледсоу. Он тоже играл под 6-м.

– Часто игроки называют баскетболистов, которые родом из их родного города. Ты с Вашингтона, оттуда вышло немало баскетбольного народа.

– Да все так. Вашингтон и смежные с ним территории дали миру огромное количество игроков. Только из тех, что приходят на ум: Кармело Энтони – он из Балтимора, Руди Гэй оттуда же, Майкл Бизли из Мэриленда. Продолжать можно до бесконечности, но самым лучшим игроком из Вашингтона, без сомнений, является, конечно же, Кевин Дюрэнт. Если брать игроков сугубо из Вашингтона и близких к нему округов, то Дюрэнт – мой фаворит.

– На престижнейшем школьном турнире McDonalds All-American ты играл в одной команде с Д’Анджело Расселом, Девином Букером, Майлзом Тернером, Кевоном Луни, Карлом Энтони-Таунсом. С кем-то из них поддерживаешь связь?

– Нет, мы находимся в разных плоскостях. Они в лиге, я не игрок НБА, но если сталкиваемся где-то, то это всегда взаимное уважение и любовь. Я был частью того же драфт-класса, что и они, мы здорово проводили время на том турнире, на тренировках, в подготовительных лагерях. Поэтому когда мы видимся, они узнают меня, я узнаю их. Все взаимно и по-братски. Всегда приятно видеть этих парней.

– Таунс сейчас играл за Доминиканскую Республику на чемпионате мира. Ты следил за турниром?

– Да, конечно. Не видел конкретно Доминикану, но я внимательно следил за Канадой. Одна из лучших команд на турнире, на игру которой очень приятно смотреть. За США тоже приглядывал. Наблюдал за Францией. Один из моих партнеров по ЦСКА – Ливио Жан-Ларль – француз, раньше выступал за сборную (взял серебро в составе сборной Франции U-20, в 2012-м). Так что мы смотрели матчи вместе.

– Ты и сам выступал за сборную. На Панамериканских играх-2015 команда США завоевала бронзу. Вместе с тобой в составе были Кит Лэнгфорд и Энтони Рэндольф. В то время они играли в Лиге ВТБ. Они рассказывали что-нибудь о России?

– Серьезно? Я не знал этого. Знаю, что Рэндольф выступает за «Реал», а Лэнгфорд за команду из Греции. Понятия не имел, что они играли в России. Они не говорили о России, они вообще не очень много говорили. Они были возрастными игроками в той команде и большую часть свободного времени проводили с семьями. Я общался с игроками моего возраста, с теми, кто еще играл за команды университетов. С Дензелом Валентайном, Роном Бэйкером, Малколмом Брогдоном, Торином Принсом. Молодые были сами по себе, ветераны сами по себе.

– И на том турнире вы проиграли как раз Канаде.

– Да. Джамал Мюррей был в той сборной Канады. Не помню остальных, но одного Мюррэя хватило. Он был главной силой.

– Были какие-то игроки или близкие люди, которые помогли тебе составить мнение о России до того, как ты принял предложение ЦСКА?

– Игроки – нет. Но когда я был в «Галатасарае», там был тренер, который до этого долгие годы работал в ЦСКА (Андреас Пистиолис ассистировал Димитрису Итудису с 2012-го по 2022-й, сейчас возглавляет «Галатасарай»). Он мой любимый тренер, у меня есть его контакты, и мы постоянно находимся на связи. Как только я увидел его – понял, что могу доверять этому человеку. Его энергия, честность, то, как он создал для меня условия, при которых я смог наилучшим образом проявить свои игровые качества. Просто лучший. Он много рассказывал мне о ЦСКА, и именно он посоветовал мне продолжить карьеру в Европе, а не оставаться в Китае. Он сказал, что ЦСКА будет для меня отличным вариантом, и это одна из причин, почему я здесь.

– В «Галатасарае» ты играл не только в баскетбол, но и в Call of Duty вместе со своими партнерами по команде. Уже нашел кого-нибудь среди игроков ЦСКА, кто составил бы тебе компанию?

– Нет, еще нет. Слышал, что Каспер Уэйр поигрывает в Call of Duty, но пока еще не спрашивал его. Надо понять, кто соответствует по уровню. Я довольно хороший игрок. Надо будет непременно расспросить Каспера про Call of Duty. Обожаю эту игру, даже скажу так, для парней это больше чем игра. Для парней это способ общения. Когда играешь вместе – это сплачивает вас, ощущения похожие на те, которые испытываешь на баскетбольной площадке. Командное взаимодействие, трэш-ток, эмоции. Отличный способ законнектиться с кем-нибудь.

– Что насчет других игр. Может NFL Madden?

– А, нет. Вся эта тактика, огромное количество схем того, как разыгрывать мяч. Скучновато это. Вот в NBA2K я хорош.

– Еще я слышал, что ты любишь моду. Есть какие-то предпочтения, любимые бренды?

– Ничего вычурного. Я предпочитаю одеваться попроще. Пожалуй, единственный бренд, который я ношу всегда и везде – «ALO». Очень удобная, повседневная одежда. Даже если мне нужно идти на какой-нибудь официальный ужин, я все равно выбираю «ALO». Надеюсь, мне удастся заключить с ними спонсорское соглашение.

Фото: Gettyimages.ru/Harry How, Rob Carr; vk.com/cskabasket; East News/YANG LEI / XINHUA / Xinhua via AFP; Xu Chang/XinHua/Global Look Press