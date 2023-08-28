В первые недели сентября сборная Сербия определенно заставила о себе говорить. Интерес к серебряным медалистам чемпионата мира был настолько живым и всеобъемлющим, что главный тренер команды Светислав Пешич мог позволить себе отвечать на вопросы о самом популярном сербском игроке в мире следующим образом.

«Не знаю, подходящий ли сейчас момент для разговора о Йокиче. Могу сказать только одно. Йокич всегда будет большой частью команды. Потому что он лучший игрок в мире на данный момент. Никола – отличный парень.

Но я думаю, что сейчас не время много говорить о Йокиче. Давайте поговорим об игроках, которые находятся здесь – в сборной», – отреагировал на вопрос журналистов Пешич после победы над Канадой.

Поборника консервативных взглядов и ревнителя тренерского авторитета можно понять. Не только потому, что все его мысли были сосредоточены на предстоящем матче и на игроках, имеющихся у него в распоряжении, но и по той простой причине, что Йокич на протяжении большей части минувшего лета ассоциировался с баскетболом эпизодически. Все остальное время Никола наслаждался одним из лучших периодов в своей жизни.

Йокич дистанцировался от баскетбола сразу после того, как «Наггетс» стали чемпионами

Было бы неправильно продолжать гнуть линию о том, что Никола буднично воспринял первое чемпионство в истории «Денвера». В конце концов, кто на радостях бросал Джамала Мюррэя в бассейн.

И обливал Кентавиуса Колдуэлла-Поупа пивом на пресс-конференции.

Но и отрицать очевидного не стоит. Мысли сербского центрового были не о публичных торжествах, практически сразу же они устремились в сторону родного Сомбора и любимых коняшек.

Более-менее Йокич успокоился, когда его уверили в том, что руководство «Наггетс» предоставит ему частный самолет, чтобы он успел на скачки сразу после чемпионского парада.

Николе было настолько «не до того», что где-то между делом он потерял трофей MVP финальной серии.

«Я, правда, не знаю, где он находится. Я оставил его в помещении Спарки Гонсалеса, нашего менеджера, отвечающего за инвентарь, а потом кубок куда-то исчез . Так что я понятия не имею, что с ним. Надеюсь, в итоге, он каким-то образом окажется у меня дома», – сказал Йокич в интервью Малике Эндрюс, когда та поинтересовалась, где его индивидуальная награда.

Не без уговоров, но Йокич все-таки принял участие в чемпионском параде, где толкал торжественные речи и праздновал с командой.

Но и без накладок не обошлось. Какие-то особо рьяные болельщики в ходе парада угодили пивной банкой в голову супруге Йокича. Тот лишь сокрушенно покачал головой.

Многие журналисты пытались сделать с одним из главных вдохновителей чемпионства «Денвера» обстоятельное интервью, но ожидаемо не преуспели. Гораздо удачливее оказались авторы коротких, но любопытных вопросов. Так мы, например, узнали, во что любит играть Никола Йокич. В 2021-м серб уже признавался в том, что частенько рубиться по сетке с Николой Вучевичем в Counter Strike. Но с тех пор перечень его предпочтений расширился. Сейчас Йокич время от времени поигрывает в League of Legends, а так же в FIFA и NBA2K.

Да начнутся танцы!

Вот так приветствовал Сомбор MVP.

И кажется, будто напоминания о том, что совершил Йокич в прошлом сезоне, преследовало его всюду.

Даже в самых неожиданных ситуациях. Например, отдыхал серб в Боснии. Там ему пришлось скрываться от поклонников, вопящих «MVP, MVP» в речке.

Вообще-то все лето Николы Йокича можно характеризовать как один большой танцевальный марафон.

Начался он в Лас-Вегасе, на VIP-вечеринке по случаю чемпионства.

Продолжился в родном Сомборе. И репертуар, и обстановочка, судя по всему, понравились Йокичу гораздо больше.

Пока Йокич отрывался в Сомборе, его одноклубнику Джамалу Мюррею вручили награду ESPY за «лучшее возвращение года». Никола тоже получил свою порцию уважения, его признали лучшим игроком НБА, но на церемонию в Лас-Вегас серб не приехал.

Ведь к тому моменту он наконец дорвался до того, о чем так много говорил и чего так жаждал. До своей главной и, судя по всему, единственной страсти – скачек. Лошадь Йокича победила в забеге, поэтому у него появился еще один повод продемонстрировать свои танцевальные навыки.

Победу своего скакуна Никола отпраздновал не только танцем с кубком, но и залихватской песней. Разудалый караоке-шлягер колоритный (не путать с калорийным) серб исполнял по пояс голым.

В ходе пребывания дома Йокич демонстрировал не только собственную натуральную стать и красоту, но так же широту своей натуры и знаменитое сербское гостеприимство. Он устроил достойнейший прием своему одноклубнику Аарону Гордону, который приехал посмотреть, чем же так манит его приятеля эта загадочная Сербии.

Обязательной частью культурной программы стало, конечно же, посещение ипподрома, где Гордон стал свидетелем очередной победы любимого скакуна Йокича по кличке «Ловец Снов».

В августе стартовал чемпионат мира, а вот танцевальный марафон Йокича продолжился. На этот раз на одном из многочисленных сербских торжеств. Есть ощущение, что присутствие центрового на родной земле – это один большой, национальный праздник.

В качестве танцпола Никола часто использовал не только клубные сцены и концертные площадки, но и обычную проезжую улицу.

Медленно, но верно возвращался в баскетбольную среду

И все же Йокич не забывал о баскетболе, тем более, что в Сербии, он как и в Литве, практически повсюду.

Уже в начале июля обширная фигура появилась на сельской площадке. Судя по его же фотографии «на трибунах», битва была покруче, чем в ваших финалах НБА.

А затем камеры зафиксировали слегка помятого Николу на одном из турниров по баскетболу 3х3.

Кроме того, Никола нашел время и для менторских обязанностей. Пи Джей Дозьер, бывший одноклубник Йокича по «Денверу», в это межсезонье перебравшийся в «Партизан», поведал, что центровой сам позвонил ему, чтобы поздравить с переходом.

«Он сам позвонил, когда узнал, что я собираюсь приехать в Сербию и подписать контракт с «Партизаном». Он рассказал мне о Белграде, клубе и болельщиках. После его слов я окончательно проникся этим местом и почувствовал радость и спокойствие. Я понял, что попал туда, куда надо.

Я уже много лет говорю всем, что Никола Йокич – лучший баскетболист, с которым я когда-либо играл. Он так многому меня научил. Я невероятно вырос рядом с ним, потому что у него совершенно другой взгляд на баскетбол, поистине уникальный взгляд на игру. То, как он играет, настолько самобытно. При этом он всегда готов поделиться советом, рассказать, как сыграл бы в той или иной ситуации. Абсолютно приземленный парень – спокойный, вежливый, доброжелательный. Вы не встретите таких людей среди типичных звезд НБА», – рассказал в интервью MozzartSport Дозьер.

Наконец Йокич попал на обложку престижного журнала SLAM с говорящим подзаголовком «Champs Edition» (чемпионское издание»). Что само по себе знаменует начало нового сезона.

Тренировки у многих клубов НБА уже начались, в том числе и у «Денвера».

Как Йокич восстанавливается в выходные дни?

Правильно, пять часов подряд гоняет в «Покемона».

Добродошли назад.

Фото: IMAGO/VM/Global Look Press ; instagram.com