Старый-новый тренд в баскетболе?

Штрафные броски, пожалуй, наиболее фундаментальный аспект баскетбола. Самый надежный и действенный способ набора очков, секрет которого заключается в исполнении простых и механических манипуляций в четко означенном порядке. Но иногда находятся те, кто готов оспорить извечное «все гениальное просто», и в случае со штрафными бросками – это ребята из Корейской баскетбольной лиги, чья приверженность к штрафным от щита вызвала нешуточную дискуссию о том, насколько сильно реализация зависит от специфики выполнения бросков с линии.

Реализация штрафных отдельных игроков корейской лиги превышает 80%. Погодите, а кто вообще смотрит корейский чемпионат?

Мы привыкли к тому, что подавляющее большинство баскетболистов подходит к штрафным броскам одинаково: они встают на линию, в лучшем случае демонстрируют какой-нибудь самобытной ритуал, после чего стараются забросить мяч в корзину так же, как разгоряченный отдыхающий опрокидывает стопку водки – быстро, точно, чистоганом.

Так поступает Стеф Карри, который на данный момент является обладателем самого высокого процента реализации в истории НБА – 90,87%.

Ему вторят многие великие игроки настоящего и прошлого. Может меняться техника исполнения броска, но не стремление забить чисто, без использования щита. Яркий пример – Рик Бэрри, чья самостийная манера бросать штрафные «из-под юбки» не только не сказалась на реализации (89,31% точности – восьмой лучший показатель в истории), но и обросла культом.

Пусть и не у всех.

«Я говорил Рику Бэрри, что предпочел бы, чтобы процент точности моих штрафных был равен 0%, чем бросать «из-под юбки». Я слишком крут для этого», – утверждал Шакил О’Нил.

Игроки Корейской баскетбольной лиги нашли универсальный способ, как повысить процент реализации штрафных, не впадая в крайности: банальные броски от щита.

Первым, кто обратил внимание на взаимосвязь формы и результата, стал баскетбольный консультант и тренер Эрик Фосетт, который отметил, что ряд игроков корейской лиги, реализующих более чем 80% с линии, целенаправленно выполняют штрафные броски с рикошетом от щита. Именно он скомпоновал вирусное видео, собравшее более 3 миллионов просмотров.

«У меня нечто вроде синдрома боязни упустить какую-нибудь незначительную деталь. Я все время думаю, что могу проморгать какую-нибудь странную и необычную концепцию. Поэтому, чтобы быть в курсе событий, я постоянно наблюдаю за самыми разными лигами. Слежу, есть ли там что-то инновационное, что я смогу привнести в студенческий баскетбол. Недавно я решил посмотреть корейский баскетбол и так обнаружил эту закономерность», – рассказал о корейской методе Фосетт.

Наблюдательность Фосетта и эффективный традиционализм корейцев вызвал довольно бурную полемику по поводу уместности бросков от щита в сегодняшнем баскетболе и нового витка развития, казалось бы, забытой техники.

Корифеи тут же вспомнили исследования гуру бросковой техники и статистики Кирка Голдсберри, который подсчитал, что сумма всех бросков от щита, сделанных 10 лучшими снайперами в сезоне-2018/2019, едва ли достигнет показателя одного-единственного Тима Данкана за сезон-2006/2007. В более чем информативном 8-минутном видео Голдсберри вполне убедительно доказывает, что именно заурядный бросок от щита, а также понимание Данканом наиболее эффективных зон и плоскостей атаки сделало его одним из величайших мощных форвардов в истории.

Оппозиция тут же возразила и укоризненно указала на статью автора The Ringer Ярона Вейцмана, написавшего в 2021 году исчерпывающий материал о патентованном броске Данкана. В статье он отметил, что за 18 сезонов, начиная с 2003/2004 по 2020/2021, коэффициент использования бросков от щита снизился с 77% до 55%.

«Бросок от щита, как и скайхук, вероятно, находится на пути к вымиранию», – пришел к неутешительному выводу Вейцман.

И вот теперь, откуда ни возьмись, корейцы готовы опровергнуть сентенцию матерого теоретика.

Почему так бросают именно в Корее и работает ли это?

Самый честный и наиболее ответ – я не знаю! А вот единственно верный – я знаю того, кто знает, кто думает, что знает. Журналист Том Хаберстроу, не на шутку озаботившийся перипетиями корейского чемпионата, выискал преподавателя физики университета Северной Каролины с 40-летним стажем Ларри Сильверберга.

Среди работ Сильверберга числятся такие простые для понимания конспектики, как «О новой формулировке теории поля и корректировке пространства-времени относительно местоположения Меркурия и общей теории относительности» или «Алгоритм изотропной упаковки для моделирования частиц». Любителей баскетбола, которые смогут продраться через эти лютые формулировки, ждет награда – статья под названием «Оптимальные зоны для броска от щита в мужском баскетболе». Именно эта статья и побудила Хаберстроу связаться с Сильвербергом и поинтересоваться его мнением относительно эффективности штрафных от щита.

«Прежде всего, вероятность попадания штрафного броска от щита примерно равна вероятности попадания чистого штрафного броска. Однако есть одна особенность. Точность снижается с увеличением усилия броска. Это утверждение справедливо для большинства обычных людей, поскольку мы не настолько сильны, чтобы забить с линии штрафной от щита. Чего нельзя сказать об атлетах, выступающих в НБА. Некоторые бигмены считают броски по укороченной траектории слишком сложными. Поэтому, по логике вещей, для них больше бы подошла манера бросков с отскоком от щита. Что же касается Кореи, то в данном случае, мы, скорее всего, имеем дело с несколькими исключениями», – заключил Сильверберг.

И, похоже, оказался прав.

Видео получило свою долю пьянящего хайпа, следом за которым настало статистическое похмелье. Ведь, как выясняется, суммарный показатель реализации штрафных в корейской лиге ниже, чем в НБА.

В последние годы средней показатель успешного выполнения штрафных бросков в НБА колебался в районе 75%. И только в прошлом сезоне он слегка упал до 72,9%. И даже на этом фоне корейцы не выглядят предпочтительнее.

Например, «Сеул СК Найтс» вышли в финал плей-офф, несмотря на то, что процент реализации штрафных команды составил всего 71,7%. В тоже время, занявший четвертое место в чемпионате «Гоян Соно Скайганнерс», попадали с линии штрафных лучше всех в лиге, с показателем 78,6%.

Не то чтобы в разы эффективнее, чем в НБА.

И тут важно еще учесть такой момент как выборка, ведь в корейской лиге всего 10 команд, тогда как в НБА 30. Больше игроков-больше штрафных-больше возможностей для потенциального промаха.

С индивидуальными показателями тоже все довольно прозаично.

В прошлом сезоне НБА самым точным с линии штрафных стал Тайлер Хирро. Защитник «Майами Хит» реализовывал 93,4%.

Тайлер Хирро корейского разлива Ли Дэ Сон из команды «Тэгу Когас Пегасус» стал лидером прошлого чемпионата с показателем 86,8%. За ним пристроился Хеон Унг из «Кей Си Си Эджис» – 84,7% и Ян Хонг Сок из «Сувон Кей Ти Соникбум» – 84,5%. К чему все эти перечисления имен актеров фильма «Олдбой»?

Да просто из всей тройки лидеров Янг Хонг Сок – единственный, кто регулярно бросает штрафные от щита.

Так что говорить о корейской революции в баскетболе, как минимум, преждевременно. Хотя игроков, отдающих предпочтение штрафным с отскоком от щита, в лиге больше. Может быть, дело в ростовых показателях, которые, естественно, ниже, чем в той же НБА. Или в том, как при пробитии штрафных преломляется свет от того самого Меркурия, о котором писал Сильверберг. Или в банальных предпочтениях самих игроков. Последнее вернее всего.

«На мой взгляд, все зависит только от самих баскетболистов. У многих из них довольно консервативная баскетбольная база. Не помню, чтобы мы когда-либо предлагали своим игрокам специальные тренировки, направленные на поощрение штрафных бросков от щита. И я не слышал ничего подобного о работе в других клубах лиги. Каждый выбирает сам, какой способ для него удобнее», – заявил официальный представитель клуба «Ред Бустерс» Аньян Чжункванджанг газете Korea JoongAng Daily.

Если уж сами корейцы ставят под сомнение взаимосвязь штрафных бросков от щита и точности их реализации, то говорить об этой теории следует исключительно в разрезе какой-то причуды, а не реально работающей методы.

Фото: Gettyimages.ru/Andy Lyons, Tom Hauck; East News/AP Photo/Aaron Gash