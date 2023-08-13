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Карл-Энтони Таунс вывел Доминикану во второй раунд. Для него ЧМ – важнейший турнир в память о матери

Чемпионат мира по баскетболу 2023
сборная Доминиканской республики сборная Доминиканской республики
Карл-Энтони Таунс Карл-Энтони Таунс
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Стартовавший чемпионат мира многие справедливо квалифицируют как один из наименее представительных в плане звезд. Утверждение абсолютно легитимное: Йокич, Адетокумбо, Мюррей, Вембаньяма, Порзингис, Сабонис, Хатимура, Альварадо, Рубио, Драгич и многие другие по тем или иным причинам оказались вне турнира.

Сценарий не то чтобы уникальный, в данном конкретном случае удручает именно массовость отказов, но зато на этом же чемпионате мира мы имеем прямо противоположную историю, которую просто нельзя оставить без внимания. Карл-Энтони Таунс вернулся в сборную Доминиканы десять лет спустя и уже вывел ее из группы без единого поражения.

Таунс родился в Америке, но с ранних лет влюбился в культуру Доминиканы. Решающую роль сыграли стряпня бабушки и влияние матери

Для одних любовь к своей культуре – это не слишком осязаемое и зачастую довольно абстрактное понятие. Вроде ощущения единства с поэтами и писателями, жившими в позапрошлом веке, или гордость за пугающий масштаб необъятных территорий, о части которых даже самые матерые геодезисты имеют приблизительное представление. Для Таунса любовь к культуре – это пазл, состоящий из вкусов, звуков, движений и ощущений его детства.

«Скажу честно, я странноватый парень. С одной стороны, я не могу назвать себя привередливым. Люблю, когда все по-простому. И вместе с тем, я довольно разборчив. Я не ем выпечку, красное мясо, свинину. Даже рыбу я ем довольно редко. И вместе с тем для меня нет ничего вкуснее, чем «Арроз кон полло». Это блюдо доминиканской кухни из курицы, лука, риса, шафрана и других специй. Моя мама великолепно готовила его. Она делала его по рецепту, который ей передала моя бабушка, а она узнала о нем от своей родни. Этот рецепт передается из поколения в поколение. Нет ничего лучше домашней стряпни», – мечтательно расписывает свои вкусовые предпочтения Таунс.

Таунс родился 15 ноября 1995 года в Эдисоне, штат Нью-Джерси, в 41-м километре от Нью-Йорка – города, который ассоциируется Америкой сильнее, чем ее столица. Отец Карл Таунс-старший скромно предложил назвать сына в честь себя, но его супруга, уроженка Доминиканской Республики Жаклин Круз сочла такой вариант слишком пресным. И в качестве лингвистической специи она и старшая сестра Таунса Лашель решили добавить дефис и второе имя «Энтони».

Знакомить Карла-Энтони с культурой Доминиканы начали с малых лет, но отнюдь не при помощи исторических справок и книжек с иллюстрациями. Главным проводником, раскрывающим особенности его родословной, для Таунса стала его бабушка.

«Каждый визит в ее дом, в Перт-Амбой, Нью-Джерси, превращался в путешествие. Огромное количество народу, разнообразие языков, внешний вид гостей. Во всем была своя изюминка. Стол ломился от блюд доминиканской кухни. Я и мой двоюродный брат Майкл не могли оторваться от «Полло Эмпанизадо», это такая жареная курица в панировке с белыми рисовыми бобами и бананами. На заднем дворе все играли в баскетбол: дети, взрослые, подростки. Вокруг гремела живая музыка. Все что-то оживленно обсуждали. Это был настоящий бурлеск и лучшие дни моего детства», – вспоминает Таунс.

Бабушкины деликатесы были самым аппетитным, но не единственным способом проникнуться культурой Доминиканы. В доме Таунсов всегда звучала музыка: бачата, меренге, сальса. И несмотря на рост Карла-Энтони и его огромные ступни, сестра Лашель довольно скоро научила его основным движениям.

 «Все латинские танцы построены на удержании четкого ритма, и вы можете смеяться, но понимание того, как двигаться в такт этой музыке, очень помогло мне, когда я отрабатывал работу ног в посте. Мне действительно нравится латино, у меня в телефоне огромное количество альбомов с подобной музыкой. Это часть меня», – подтверждает Таунс.

Когда Карлу-Энтони исполнилось 15 лет, мать впервые взяла его с собой в Доминиканскую Республику. Вместе они посетили Санто-Доминго, столицу и крупнейший город Доминиканской республики. Именно во время этого визита Таунс по-настоящему впечатлился культурой, а также достопримечательностями страны и навсегда влюбился в родину своей матери.

«До того момента я видел только США. Когда я приехал на родину мамы, было ощущение, будто мне открыли глаза на что-то доселе невиданное, как будто я оказался в другом измерении. Это было потрясающе. Меня переполняли эмоции: удивление, веселье, любопытство. Та поездка изменила мою жизнь», – однозначно заявляет Таунс.

Сейчас совершенно точно можно сказать, что сеньора Круз выбрала самый правильный момент для поездки.

Таунс мог поехать на Олимпиаду-2012 за США. Но предпочел Доминикану

Всего лишь через год после поездки в Санто-Доминго, к моменту когда Таунсу исполнилось 16, он вымахал до 2,10 метра роста, а ESPN.com включил его в топ-10 перспективных игроков страны. Американская Федерация баскетбола старательно подбивала клинья к Таунсу, приглашала в качестве одного из игроков команды, спаринговавшей со сборной США. В случае согласия у Таунса были все шансы оказаться в составе американцев на Олимпиаде в Лондоне, но тот уже заранее знал, что ответит.

«Я принял решение и с тех пор никогда не оглядывался назад. Предложение выступать за Доминикану на международной арене было особенным моментом для меня. Это был шанс представлять культуру моей матери и большей части моей семьи всему миру. Это был удивительный опыт. Я был очень взволнован. Когда появляется такая возможность, трудно просто отмахнуться и сказать «нет»», – объясняет мотивы своего решения Таунс.

В июле 2012-го Таунс дебютировал за сборную Доминиканы в выставочном матче против сборной США. Сказать, что премьера не задалась, значило бы, ничего не сказать. США в сильнейшем за многие годы составы разгромила доминиканцев 113:59.

Газетчики скорее для проформы робко заговорили о возможном реванше на Олимпийских играх, но Доминикана даже не отобралась на турнир.

Тем не менее первый год Таунса в составе национальной сборной никак нельзя назвать провальным. За месяц до старта Олимпиады доминиканцы приняли участие в Центробаскете, турнире с участием сильнейших сборных центральной Америки и Антильских островов. В 2012-м на чемпионат, помимо других сборных, приехали такие крепкие команды, как Пуэрто- Рико, Мексика, Куба и Ямайка. Доминикана прошла всю дистанцию турнира без поражений 6-0 и в финал выиграла у принимавшей чемпионат сборной Пуэрто-Рико – 80:72. Так что в 2012-м Таунс не остался без золотой медали, пусть она и не оказалась олимпийской.

Спустя год он мог приумножить количество драгметаллов в своей коллекции. Доминикана ехала на чемпионат Америк в качестве одного из фаворитов, но в полуфинале стала жертвой реваншистских настроений банды пуэрторикарцев – 67:79. А в равном матче за третье место элементарно сказался класс аргентинцев во главе с юрким Кампаццо и вечным Сколой – 93:103. Тогда Таунс, наверное, не предполагал, что его следующее появление в сборной случится лишь 10 лет спустя.

На чемпионат мира-2014, проходивший в Испании, Таунс не поехал, поскольку тщательно выбирал университет, который мог бы стать хорошей площадкой для перехода в НБА (в итоге остановился на Кентукки), а затем его затянул водоворот НБА с его плотным графиком, обилием обязательств и травмами. Справедливости ради, стоит отметить, что и у Доминиканы не было возможности заинтересовать свою главную звезду. Команда принимала участие сугубо в локальных турнирах, стабильно пролетная мимо престижных международных форумов. Так длилось до тех пор, пока под конец десятилетия на планету не обрушился ковид, превратившийся для центрового «Миннесоты» в личную трагедию. Беспощадный вирус унес жизни семи членов семьи Таунса, включая главного человека в его жизни – матери.

«Я долгое время не мог прийти в себя. Каждый раз, когда я видел ее на трибунах, это вызывало у меня улыбку. Она смотрела на меня, на мою игру, и видела, что я действительно хорош в том, чем занимаюсь. Она гордилась мной, а я чувствовал, что не подвел ее. Когда ее не стало, у меня не было сил не то что играть, а выходить на площадку. Я был полностью опустошен. Мне потребовались годы, чтобы придти в себя», – описывает масштабы потери Таунс.

Таунс хотел вернуться в сборную раньше, но помешала травма. Чемпионат мира он считает идеальным вариантом

«Думаю, время выбрано правильно. Прошлый сезон я не подвергал тело большой нагрузке из-за травмы икроножной мышцы. Я хотел помочь команде в отборочных матчах. Но мое тело не позволяло мне.

Даже когда я вернулся к плей-офф, нельзя было сказать, что я чувствовало себя здоровым на все 100 процентов. Сейчас я чувствую себя прекрасно, снова ощущаю себя самим самой. Это идеальное время, чтобы проявить себя в сборной. После того как я потерял маму, я постоянно думал об этом, но я просто не был готов, ни ментально, ни физически. Сейчас все иначе», – объясняет Таунс.

Уже сейчас можно подтвердить, что все действительно иначе. Доминиканская республика вышла из своей группы без поражений, неожиданно обыграв итальянцев – 87:82.

Как показал последний матч против сборной Анголы, большую часть которого Таунс пропустил из-за перебора фолов, Доминиканская республика не ограничивается лишь звездным центровым, но, безусловно, он ее фундамент, он ее ведущий атакующий игрок и тот, кто радикально поднимает ее уровень.

«Наша команда – это не один игрок, – сказал после победы над Анголой Че Гарсия. – Таунс – лидер, для меня это лучший игрок чемпионата. Еще и потому, что он делает для команды. Когда мы играли без него, нам пришлось постараться».

Таунс на чемпионате не всегда показывает привычную эффективность – в таком окружении ему приходится совершать много сложных попыток, и даже с его умениями тяжело всегда выдавать высокий процент. Однако та угроза, которая от него исходит, приковывает к нему все внимание защитников и облегчает жизнь остальным. А когда у него начинает лететь (как было в игре с Италией), то даже более мощным, более опытным противникам остается только восхищаться им.

«Доминиканская республика сейчас сходит с ума, у нас уникальная команда, – наслаждается успехом Таунс. – Нас списали, никто не думал, что у нас что-то может получиться, но мы верили. Думаю, теперь мир обратит на нас внимание».

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